Salut à tous! Nous vous avions promis deux révélations incroyables, n’est-ce pas? Si différentes mais parfaites. Au cas où vous les auriez manquées, nous parlons de la grange artisanale / hangar artistique de la ferme et de la salle de bain principale de la maison au bord de la rivière. Et encore mieux, nous avons une autre SUPER FUN révélation de ferme demain. Pouvez-vous deviner de quoi il s’agit? Pendant que vous réfléchissez, passons à ces liens.

La visite de maison de cette semaine concerne une maison très spéciale au Guatemala, conçue par les propriétaires Molly Berry et son mari Juan. Nous avons l’impression que cette citation dit tout : “Décorer a pris du temps. Le couple a sourcé des matériaux de la ferme d’arbres durable que Juan gère (aux côtés du cacao, il cultive des bois tropicaux en voie de disparition tels que le mahogany, le palissandre et le teck) pour construire tout, de la table basse aux tabourets de l’îlot de cuisine.” Allez jeter un œil à cette maison chaleureuse, conçue de manière intentionnelle!

De la part d’Emily : Ce n’est pas surprenant que notre chef / blogueur culinaire préféré fabrique des bougies qui sentent si bon, et pourtant lorsque je les ai ouvertes, nous avons été tellement impressionnés par l’odeur des bougies Half Baked Harvest x Sniff. Elles sentent les vacances de la meilleure façon possible (pas chimiquement, juste des odeurs délicieuses comme le cocktail de cidre de pomme et la citrouille (qui a les notes suivantes : épices de citrouille • bâton de cannelle • cardamome • whisky • orange brûlée • sirop d’érable salé • chocolat rôti). Félicitations à Tieghan Gerard d’avoir créé un autre produit que j’adore (et je suis très enthousiaste à propos de son prochain livre intitulé Quick and Cozy – vous pouvez le précommander ici, ce qui aide toujours l’auteur :))

De la part de Jess : J’ai récemment acheté mon soutien-gorge de sport préféré. Il vient de chez Vuori (mon premier achat chez eux) et c’est le mélange parfait entre simple et sexy. J’adore le look des bretelles dans le dos et les petites découpes sur les côtés. Propre et cool. Il est indiqué que c’est un soutien de niveau moyen, donc mieux pour la marche, le yoga, le pilates, les courses, etc. Moins bon pour la course à pied ou les sauts, surtout si vous avez une poitrine plus volumineuse. J’ai très envie d’en acheter un autre car je veux le porter à tout moment!

De la part de Gretchen : Deux amies à moi portaient récemment des vestes aussi adorables l’une que l’autre et quand je leur ai demandé d’où elles venaient, elles ont toutes deux donné la même réponse : Old Navy! Je ne suis pas étrangère à une bonne trouvaille chez Old Navy, mais bon, leurs vêtements ont vraiment attiré mon attention ces derniers temps. Malheureusement, l’une des vestes est déjà en rupture de stock (peut-être reviendra-t-elle bientôt en stock? Croisons les doigts!) mais l’autre mignonne, veste matelassée est toujours disponible dans quelques tailles! J’ai essayé celle de mon amie en taille L et elle me va parfaitement. Légère et spacieuse, et j’apprécie qu’elle couvre mes fesses. Une super veste pour l’automne – je la mets dans mon panier en ce moment même!

De la part de Caitlin : Vous connaissez les fameux cols roulés en coton tout de J. Crew? Ils sont actuellement à moins de la moitié du prix chez J. Crew Factory (et je pense que les modèles de l’usine sont de meilleure qualité, en plus!). Tous les quelques années, je me mets SUPER dans la superposition avec des cols roulés – je suppose que l’obsession est revenue cette année. Je suis vraiment impatiente de les porter sous cette robe-chemise en jean avec des collants transparents (ces collants ne se déchirent pas et valent largement l’investissement), des chaussettes mignonnes et n’importe quelle chaussure qui correspond à l’ambiance. Vive les cols roulés!

De la part de Mallory : L’un de mes designers / artistes préférés est Luke Edward Hall et je veux vraiment incorporer une partie de son ambiance / essence dans mon nouvel appartement… donc en faisant des recherches, j’ai commandé ce livre qui est sorti en 2019 et je dévore chaque page. La raison pour laquelle j’ai acheté ce livre plutôt que d’autres est en raison de son travail pour le Parker Palm Springs et The Flamingo Estate (ils sont phénoménaux) et je voulais regarder de plus près. Je recommande vivement d’y jeter un œil (il est également mignon sur une table basse ou une étagère!)

De la part d’Arlyn : Dans ma maison, nous n’achetons pas vraiment de jus ou de soda. Je pourrais boire strictement de l’eau et mon café quotidien et être heureux, mais parfois, je veux que ma boisson pendant les repas soit un peu plus spéciale. Nous consommions deux packs de huit canettes d’eau pétillante par semaine et avons finalement décidé d’investir dans un carbonateur. J’ai fait beaucoup de recherches en pesant l’esthétique, les performances, le prix et la qualité des bulles. Alors que j’étais tentée de craquer pour un modèle beaucoup plus cher mais magnifique de Aarke, après avoir lu les critiques, j’ai finalement opté pour le Drinkmate Omnifizz, et laissez-moi vous dire, il fait une bouteille d’eau gazeuse délicieuse. Les bulles sont si petites et pétillantes, c’est plus comme du Perrier que de la Croix. De plus, c’est l’un des seuls modèles qui vous permet de gazéifier presque n’importe quelle boisson (nous avons testé un peu de rosé et avons vraiment apprécié). Il ne nécessite pas d’électricité, donc pas besoin de le brancher, et ils ont un excellent programme de recyclage pour les cartouches de CO2. Nous sommes tellement heureux d’avoir enfin fait le changement.

Merci d’être passé et j’espère que vous êtes prêt pour une autre révélation de ferme TRÈS amusante demain. À bientôt! xx

Crédits de l’image d’ouverture : Architecte : Anne Usher | Entrepreneur général : JP Macy de Sierra Custom Construction | Designers d’intérieur : Emily Henderson (moi!) et Max Humphrey | Stylisme : Emily Henderson (moi!) | Photo par Kaitlin Green | De : La révélation de la salle de bain principale de la maison au bord de la rivière (Avec un sauna !! Et des miroirs devant la fenêtre)