Les écouteurs Master & Dynamic ME05 sont de retour

Les écouteurs Master & Dynamic ME05 sont de retour après avoir été discontinués en 2022, donnant ainsi aux amateurs de musique une chance de profiter de leur qualité audio exceptionnelle et de leur design élégant une fois de plus.

Un regard sur les caractéristiques

Les écouteurs ME05 conservent leurs boîtiers acoustiques en laiton, mais sont désormais disponibles en quatre options de couleurs différentes. Que vous préfériez l’or et le noir, le métal gris et noir, le palladium et noir, ou le palladium et blanc, il y en a pour tous les goûts. Chacune de ces finitions métalliques offre un aspect esthétique unique, mais personnellement, je suis fan de la couleur métal gris et noir.

Bien que les écouteurs ME05 soient filaires, ils offrent une connectivité moderne grâce à un adaptateur 3,5 mm vers USB-C inclus. Cet adaptateur intègre un convertisseur numérique-analogique prenant en charge des fichiers audio haute résolution jusqu’à 32 bits/384 kHz. C’est une qualité audio exceptionnelle que même les services de streaming haut de gamme comme Tidal ne peuvent égaler.

Les écouteurs sont équipés des haut-parleurs bio-cellulose de 8 mm de Master & Dynamic, ainsi que d’un microphone amélioré pour des appels téléphoniques clairs et nets.

Le prix et la qualité sonore

Malgré un prix de 200 $, certains pourraient trouver élevé pour des écouteurs filaires, les audiophiles sont habitués à payer bien plus pour une qualité audio supérieure, d’autant plus que l’adaptateur est inclus. Bien que je n’aie pas encore testé ces écouteurs personnellement, la réputation de Master & Dynamic en matière de qualité audio me laisse penser qu’ils continueront sur cette lancée.

Vous pouvez commander les nouveaux écouteurs Master & Dynamic ME05 sur masterdynamic.com pour profiter de l’expérience audio haut de gamme que la marque propose depuis des années.

