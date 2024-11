Bonjour à tous! J’espère que vous avez apprécié cette semaine très amusante et riche en révélations (le salon de Kailtin et les garages d’Emily Bowser). Ne vous inquiétez pas, même si c’est une semaine de vacances, cela ne signifie pas que nous ne vous donnerons pas une autre révélation avant la fin du mois 🙂 C’est une révélation assez spéciale aussi. Alors d’ici là, passez un bon dimanche et regardons ces liens.

La visite de la maison de cette semaine est une visite en loft de Eric Wareheim, un multi-hyphenet. Cet homme est créatif en tout sens du terme et le temps, les soins et la ludicité qu’il a injectés dans cet espace sont exaltants. De plus, l’une de ses passions est le vin (il a sa propre marque) donc il a 2 000 bouteilles à choisir lorsqu’il organise des dîners. Découvrez cet espace de rêve ici!

Dans d’autres nouvelles passionnantes : nous avons convaincu l’équipe d’Anthropologie d’ouvrir leur vente du Black Friday une semaine plus tôt! (Si vous avez manqué l’annonce vendredi, elle a été diffusée à notre liste de diffusion par e-mail et dans nos stories IG – assurez-vous de suivre ces autres canaux!) L’accès anticipé se termine AUJOURD’HUI, le 24/11, avant que la vente ne soit ouverte aux membres AnthroPerks demain. Le code EMILYH30 vous donnera 30% de réduction sur votre commande. C’est votre meilleure chance de saisir la pièce que vous avez en tête au prix du Black Friday avant qu’elle ne soit épuisée – jetez un œil aujourd’hui!

De la part d’Emily : REVUE DES LUMIÈRES DE FÊTE!!! Nous faisons ce que de nombreux designers chics disent de ne PAS faire (ils craignent que ce soit de mauvais goût? Je dis n’importe quoi) en mettant des lumières de Noël colorées car les Henderson veulent des lumières de Noël colorées sur notre maison. La maison est blanche brillante et pendant ces mois sombres, nous voulons de la couleur, pas plus de lumières froides. Mais trouver les bonnes lumières LED colorées est difficile donc j’en ai testé plusieurs sur notre cabane. Brian est sorti et en a immédiatement choisi une, j’ai été d’accord, donc nous l’avons prise. Ce sont les lumières LED multicolores de style C9 OptiCore. Les aimons-nous? OUI. Mais une fois qu’elles ont été installées, elles étaient assez lumineuses. Nous avons choisi les 100 lumières pour 100 pieds (aka une par pied) et c’est assez lumineux la nuit, donc je pense que si je pouvais revenir en arrière (ce que je ne peux pas) je choisirais les 75 pour 150 pieds (aka un toutes les deux pieds). De plus, soyez averti que le paquet de 100 lumières est non assemblé – vous devez visser l’ampoule dans la guirlande – mais elles sont incassables (même si elles ressemblent à du verre). Plus important encore pour ceux d’entre vous qui veulent de vraies lumières LED blanches chaudes, ce sont LES MEILLEURES. Beaucoup de lumières blanches disent qu’elles sont « chaudes » mais ce n’est pas le cas – elles sont encore assez froides et ont l’air corporatives et non confortables. Nous les avons testées et elles sont vraiment chaudes et belles. Mon frère les a mises sur leur maison et ils les adorent. En conclusion, si vous optez pour de la couleur, nous aimons les lumières LED multicolores de style C9 OptiCore (choisissez simplement soigneusement le nombre de lumières) et pour les lumières blanches, nous aimons celles-ci.

De Jess: Malheureusement, le nettoyant pour le visage que j’utilisais desséchait un peu trop ma peau récemment (probablement parce que le temps est maintenant plus sec). Cependant, HEUREUSEMENT, ma nouvelle marque de soins de la peau préférée, Deuix, vient de sortir un nettoyant pour le visage moussant doux que j’adore! Une de mes meilleures amies, qui a une peau plus mixte (j’ai la peau sèche), l’adore aussi. J’ai choisi la version sans parfum car ma peau est sensible. Je recommande vivement.

De Gretchen: J’adore un bon livre de recettes! Je ne suis pas du tout une chef naturelle, donc avoir un guide étape par étape, complet avec de délicieuses photos et une couverture si mignonne qu’elle pourrait aussi servir de livre de table basse, coche vraiment toutes mes cases. Mon objectif pendant ces vacances est de mettre la main à la pâte et de tester quelques nouvelles recettes. Et quel meilleur moyen de le faire qu’avec un tout nouveau livre de recettes? Je suis entrée chez Anthropologie et j’ai immédiatement été attirée par leur section de livres de recettes – très bien choisie, mais celui-ci en particulier a attiré mon attention. Une magnifique couverture bleu cobalt, tellement de recettes délicieuses à l’intérieur avec des photos que je pourrais feuilleter et contempler pendant des heures. Les recettes sont axées sur l’anti-inflammatoire et semblent assez abordables. J’aurais acheté ce livre sur place MAIS notre propre Emily Henderson a un code de réduction de 30% à utiliser lors de vos achats en ligne chez Anthro et il est valable jusqu’à aujourd’hui: EMILYH30 si vous voulez vous joindre à la fête, aussi! J’ai donc pu obtenir ce petit bijou en solde et maintenant je suis encore plus excitée de cuisiner!

RAPPEL FINAL! VELUX (notre ressource favorite pour les puits de lumière) organise leur concours Autumn Glow Giveaway où vous pouvez gagner deux puits de lumière Fresh Air alimentés par l’énergie solaire – c’est le type que vous avez vu dans nos projets au cours des dernières années – plus des stores et l’installation. Nous promettons qu’ils transformeront l’endroit que vous choisissez. Vous avez jusqu’au 30/11 pour postuler alors allez-y maintenant!

De Mallory: Il y a deux camps quand il s’agit de décorer pour Noël : A. le camp qui attend après Thanksgiving et B. le camp qui veut profiter des décorations de Noël le plus longtemps possible. Je suis dans le camp B (Noël commence le 1er novembre) donc quand je suis entrée dans Target l’autre jour, j’ai saisi TOUTE la décoration (et j’ai été choquée de voir à quel point certaines de ces choses sont géniales!) Tout d’abord, j’ai pris ce casse-noisette (15$ et il est de bonne taille). J’adore les petites jambes en bâton de sucre d’orge (il est tellement classique et amusant!) Ensuite, j’ai pris cette boule à neige pour aller avec. Ces arbres en papier sont à 10$ pour 2 mais ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux de West Elm à 40$ (j’en ai pris en vert/noir et aussi en blanc/or). Donc c’est parti pour mes achats de déco de Noël (mais je suis sûre que j’aurai bientôt d’autres recommandations lol). Joyeuses fêtes à tous!!!

D’Arlyn: En tant que personne qui travaille chez elle, je me retrouve souvent à préparer des déjeuners, des snacks et même des dîners bien plus souvent que vous ne vous y attendriez. Nous sommes une grande famille de pique-niqueurs au parc, sans oublier d’avoir un tout-petit qui a constamment besoin de manger, donc j’adore un sac isotherme ou une glacière facile à transporter. J’en ai un de Business & Pleasure Co que j’adore (mais qui n’est malheureusement plus vendu), mais je viens de découvrir Decosta Verde et je suis ravie de lire que leur tissu est fabriqué à partir de bouteilles d’eau en plastique recyclées. Je viens d’acquérir un petit sac à lunch pour moi dans l’imprimé Attraversiamo car j’adore un toile, et j’ai hâte de l’ajouter à ma rotation. Il faut que je planifie mon prochain pique-nique, je suppose.

De Caitlin: J’ai ADORÉ cet épisode de Planet Money sur l’impact économique de l’immigration. Il a réduit un sujet nuancé et complexe en un podcast de 15 minutes facile à comprendre et à digérer. Je l’ai tellement aimé, en fait, que j’ai acheté un livre écrit par l’un des invités, Zeke Hernandez. C’est un professeur de commerce à Wharton (l’université de Trump, pour ceux qui ne connaissent pas) qui a consacré les 20 dernières années à étudier comment le mouvement des personnes peut affecter les économies, et son livre, La vérité sur l’immigration, est FASCINANT. Je sais que cela semble être un sujet difficile, mais il est un éducateur et communicateur très compétent – vous pourrez le lire en une ou deux séances ET vous apprendrez énormément. C’est non partisan et basé sur des preuves – totalement une lecture parfaite pour ce moment.

Aussi De Caitlin: Je viens d’acheter deux paires de sandales Nisolo de haute qualité pour seulement 130$!!! (Ces flatforms en noir uni et ces sandales à brides croisées en amande – il était probablement temps de dire au revoir à mes Birkenstocks fendus, sans semelle et en caoutchouc après 8 ans d’utilisation intensive, vous savez?) Je n’ai pas vraiment de point ici – je voulais juste vous faire savoir que tout le site Nisolo est actuellement à 40% de réduction. (Si vous recherchez une sélection appropriée à la saison, j’ai ces bottes, ces richelieus d’Orsay et ces mules à talons hauts – tous ont très bien résisté au cours des ~5 dernières années.) Si vous cherchez des produits en cuir de qualité à garder pour toujours fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, Nisolo est la clé!

Merci d’avoir passé un peu de temps avec nous aujourd’hui et à demain. xx

Crédits de l’image d’ouverture: Conception et stylisme par Emily Henderson et Kaitlin Green | Photo par Kaitlin Green | De: Le salon des années 70 de Kaitlin inspiré, coloré et cool révélé (Vous tous, je suis tellement jalouse)