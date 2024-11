Bonjour à tous. Nous avons fait de notre mieux pour créer du contenu design très excitant pour vous, et cela comprend trois révélations dans les deux prochaines semaines ! Et cela commence demain avec le magnifique salon de notre photographe. J’espère que cela vous apportera le sourire. Bon, passons aux liens de cette semaine.

La visite de maison de cette semaine est en lice pour notre visite de maison préférée de l’année. Faites-vous plaisir et entrez dans la maison de rêve à Kansas City de Heidi Gardner de SNL. C’est un paradis du style midcentury moderne avec une hotte de cuisinière en boule disco. On pense que ça suffit 🙂

De la part d’Emily : L’univers répond enfin à tous mes rêves de « manteau à carreaux ». Si vous avez suivi de près (merci), je porte le même manteau en laine à carreaux depuis facilement 8-9 ans et bien qu’il soit toujours en bon état (la doublure est déchirée), j’étais toujours à la recherche d’un autre, en fonction de la fréquence à laquelle je voulais le porter. Bien sûr, d’autres m’ont tentée et j’en ai aimé certains suffisamment, mais j’en ai récemment trouvé deux qui cochent la case, contrairement à la plupart des autres. Ce manteau à carreaux (avec des touches de cobalt) pend très bien, est bien ajusté au niveau des épaules, se resserre légèrement, puis se draper. Il est très flatteur et si facile à enfiler, c’est le but ! Il devrait facilement habiller une tenue tout en restant confortable. Je n’aime vraiment pas quand ils essaient de lui donner une forme body-con ou ont beaucoup de liens – je veux pouvoir superposer en dessous sans que cela ait l’air négligé !! Pour ce manteau, je porte un XS (je ne suis pas un XS) car il n’y avait plus de petits et j’aime la coupe mais il est trop petit pour boutonner. J’allais le retourner, mais j’ai trouvé que la coupe/la coupe était tellement bonne et que je n’ai pas vraiment besoin de le boutonner (s’il faisait beaucoup plus froid, je porterais plus un parka). Mais le point est que je le trouve parfaitement dimensionné. Maintenant, cet autre est aussi TRÈS BIEN – bonne structure au niveau des épaules, facile à boutonner (je porte du small) puis à ouvrir. Celui-ci est encore plus facile à superposer sur un sweat-shirt ou un pull fin et rend immédiatement une tenue basique cool, jeune et stylée. Je le considère presque comme une veste plus épaisse et plus longue – car elles sont si confortables et ont un poids moyen – vous n’avez pas chaud quand vous entrez dans l’épicerie ou dans le métro.

De Caitlin : Cette semaine, Den et moi avons eu des invitations pour la première d’un FABULEUX nouveau documentaire, The World According to Allee Willis. Allee était une prolifique auteure-compositrice-interprète – elle a écrit September, Boogie Wonderland, la chanson du générique de Friends, et toute la bande originale de Broadway de The Color Purple, pour n’en citer que quelques-unes – mais elle a également eu du mal à concilier son immense ambition avec les opportunités limitées qui s’offraient à elle en tant que femme. (Prémonitoire, hein ?) J’ai ri aux éclats (les interviews de célébrités sont incroyables – tout le monde de Mark Cuban à Patti Labelle !), j’ai pleuré (maudit Paul Feig tendre !!!), et c’était un vrai régal visuel. (La réalisatrice ultra-talentueuse, Alexis Spraic, nous a invités à faire un tour de la maison moderne des années 1930 d’Allee quelques jours avant que nous voyions le film – plus d’infos ici – et c’était EXTRAORDINAIRE. Si l’histoire ne vous inspire pas, les intérieurs d’Allee le feront absolument.) Le documentaire était juste le coup de pouce dont j’avais besoin – si lumineux ! Si humain ! Si aimant ! – et j’ai le sentiment que vous l’aimerez aussi. Voyez-le au cinéma cette semaine ou diffusez-le le week-end prochain – ça vaut les 90 minutes, je PROMETS !

Également de Caitlin : Voici un rappel peu sexy d’utiliser vos fonds FSA/HSA avant la fin de l’année ! En cas de doute, vous pouvez utiliser vos fonds pour certains achats sur Amazon. Nous venons d’acheter ce Theragun (incroyable – l’application le rend si facile), un approvisionnement apparemment sans fin de tampons, et assez de crème solaire Supergoop pour approvisionner un magasin de taille moyenne à grande. Recherchez les étiquettes FSA/HSA sur le côté droit de chaque page (ou entrez simplement la recherche) pour trouver tous les produits éligibles.

Tapis de bain | Peignoir super moelleux et ensemble de serviettes | Chaussons en tissu éponge

La collaboration extrêmement amusante de Brooklinen avec KULE a été une surprise tellement amusante lorsque nous l’avons vue ! Si vous aimez les rayures classiques et une esthétique ludique, alors cette collaboration pourrait être parfaite pour vous (ou pour quelqu’un sur votre liste :)) Allez voir toutes les serviettes, peignoirs, tapis et accessoires !

De la part d’Arlyn : J’ai dû lire The Anxious Generation pour un club de lecture que je dirigeais à l’école maternelle de ma fille, et je pense que c’est une lecture extrêmement importante pour tous les parents. Certains des participants de notre club de lecture n’ont pas vraiment aimé la voix ou l’approche de l’auteur, mais à la fin, nous étions tous d’accord pour dire qu’il était crucial de passer outre les problèmes avec la personne qui livre les nouvelles et de digérer les nouvelles pour ce qu’elles valent. Le livre traite de la crise de santé mentale à laquelle nos adolescents sont confrontés, et pourquoi la recherche montre qu’un passage d’une enfance basée sur le jeu à une enfance basée sur le téléphone (en grande partie due aux réseaux sociaux) est le coupable. Ce n’est pas tout noir, car le livre se termine par de très bonnes recommandations et des recommandations pratiques en fonction de l’âge de votre enfant. C’est assez difficile à avaler et franchement, parfois assez effrayant, mais dans l’ensemble, je le recommande vivement à tous ceux qui ont de jeunes enfants et des préadolescents/adolescents.

Serre-livres Blithe (ensemble de 2) | Lustre Noor | Saladier en cascade

Une autre collaboration incroyablement excitante qui vient d’être annoncée est la collaboration de Lolly Lolly Ceramics avec Lulu and Georgia. Lalese Stamps, fondatrice et propriétaire de Lolly Lolly Ceramics, est un talent fou dont nous sommes sûrs que vous avez vu les tasses. Donc, pour voir ce qu’elle peut faire de plus, c’est assez génial. Nous sommes assez obsédés par l’éclairage mais vous devez tout voir.

De Mallory : J’avais désespérément besoin de sets de table de tous les jours (ce qui est aussi un bon timing car Thanksgiving est en fait à l’horizon !), donc j’ai attrapé ceux en noir quand j’étais chez Anthropologie et je suis obsédé les gens de la fête !! Mon ami qui était avec moi quand je les ai pris était apparemment « très sceptique » et pensait que je faisais un choix bizarre. Mais une fois que je les ai mis sur la table et les ai stylisés un peu, il a dit qu’il n’avait jamais eu plus tort sur quelque chose lol… ils ont l’air INCROYABLE quand ils sont tous ensemble car la forme est tellement unique et amusante. De plus, ils viennent dans une tonne de couleurs (j’adore le noir car il est si indulgent) et ils peuvent passer de fête en fête. Je recommande vivement !

VELUX (notre ressource de puits de lumière préférée) organise son Autumn Glow Giveaway où vous pouvez gagner deux puits de lumière Fresh Air solaires – c’est le genre que vous avez vu dans nos projets au cours des dernières années – plus des stores et une installation. Nous promettons qu’ils transformeront l’endroit que vous choisirez. Vous avez jusqu’au 30/11 pour postuler, alors allez-y maintenant !

De Gretchen : Si vous cherchez un coussin en forme de sphère abordable mais au look cher, celui-ci de World Market est un bijou ! Nous avons photographié le salon de Kaitlin cette semaine (le dévoilement est en direct demain et c’est l’un de mes préférés absolus). Elle a acheté une poignée de nouveaux coussins pour styliser son espace et ils étaient tous si mignons ! Certains n’ont pas été retenus pour les photos (trop bonnes pour choisir) mais je suis repartie en voulant vraiment ce petit coussin boule pour ma propre maison ! Il est parfaitement noueux et la couleur taupe est une prise rafraîchissante sur le boucle.

De Jess : J’ai mentionné à mon père à quel point je détestais mon petit congélateur/manque de glaçons. Il a ensuite mentionné qu’il avait cette superbe machine à glaçons de comptoir pour son Airstream. Il a adoré qu’elle soit assez silencieuse et que le design soit joli/simple. J’ai répondu, « O c’est génial, je vais devoir aller voir ça. » Eh bien, je n’ai même pas eu le temps de le faire avant qu’il ne soit sur le pas de ma porte lundi. Je suis extrêmement chanceuse de l’avoir comme père 🙂 Je l’utilise maintenant depuis quelques jours et c’est génial ! Avoir de la glace à la demande est assez incroyable lol. Elle est plus petite donc elle est parfaite pour une personne seule (peut-être deux) qui aime la glace. De plus, elle coûte moins de 100 $.

Merci d’être passé comme toujours et à demain pour le grand dévoilement. xx

Crédits de l’image d’ouverture : Conception et photos de Hilton Carter | De : Apportez la lumière ! Hilton Carter a totalement transformé son grenier en une chambre d’amis lumineuse et conviviale pour les plantes.