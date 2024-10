Je ne suis clairement pas étranger aux joies de Target, mais après avoir entendu tout le bavardage sur Internet sur la qualité actuelle de leurs bottes d’automne, naturellement, je devais aller voir par moi-même. Un peu de recherche sur le terrain pour donner à ceux d’entre vous qui cherchent le vrai bas:) Je dois dire avant d’aller plus loin, Target fait quelque chose de plutôt spécial dans le département du confort. C’est bien, les gars! Souvent, avec des chaussures abordables, le confort n’est pas toujours la priorité pour le fabricant, juste le style. Ce n’est pas le cas ici. Que ce soit de la mousse à mémoire de forme ou simplement une semelle intérieure bien rembourrée, vos pieds seront heureux, vous rendant ainsi heureux. Mais ils ont vraiment quelques styles géniaux aussi (évidemment) alors laissez-moi vous donner mes pensées, mes sentiments et mes recommandations.

Kenzi Tall Western Dress Boots Avec Semelle Intérieure en Mousse à Mémoire – 45 $

Bottes

Ok, ceux-ci m’ont vraiment surpris. J’ai été très impressionné par toutes les coutures détaillées et par leur allongement pour la jambe. Vraiment très bien. Il y a beaucoup de bottes de cowboy bon marché et de contrefaçon qui sont ringardes mais pas celles-ci. Elles sont vraiment bonnes et très confortables. Je suis un grand fan d’un insert en mousse à mémoire comme je l’ai déjà dit! Vont-elles durer aussi longtemps qu’une vraie botte en cuir traditionnelle? Probablement pas. Mais si vous en prenez soin, elles vous dureront certainement un bon moment.

Verdict final: Je les aime vraiment et je les recommande. Je paierais facilement plus de 45 $. C’est le moyen idéal d’entrer dans la tendance des bottes de cowboy (qui est aussi un classique…gagnant-gagnant) si c’est ce que vous cherchez!

Livia Stovepipe Tall Boots – 45 $

Bottes

Voici ce que je dirai – Elles ont une très belle forme, sont épurées, mais boxy en haut. À cause du talon, elles me semblent plus adaptées à la ville mais si vous aimez les talons, alors vous pourriez les aimer! Le seul vrai inconvénient est qu’à moins de bien les entretenir, j’ai un peu peur qu’elles soient des bottes “d’une saison” en fonction du cuir.

Jess les a adorées quand elle a vu les photos et j’aime la forme du bout. Pour moi, ce n’était pas un “oui” catégorique mais je pense que c’est surtout en fonction de mon mode de vie.

Hope Tall Boots – 45 $

Bottes

Mais ces bottes-là sont une autre histoire! Regardez-les, SI MIGNONNES. Vous devez savoir maintenant que j’aime une ambiance équestre. De plus, j’aime l’avant structuré et je pense que ce serait si mignon sur tout le monde. Oh, et elles sont tellement confortables.

Je ne les ai pas achetées mais dois-je y retourner et changer cela ? Tellement facile à attraper et à porter pour les saisons plus froides et avoir toujours l’air si mignon (ce qui est parfois un défi quand vous êtes tout emmitouflé).

Rebel Tall Moto Buckle Boots – 50 $

Bottes

Ce sont les bottes de moto knockoff dont tout le monde parle vraiment. Je dois dire qu’elles sont TRÈS confortables. J’ai les pieds larges et celles-ci sont parfaites si vous avez aussi besoin d’un peu plus de largeur. De plus, (comme la plupart de ces bottes) je ne m’attendais pas au coussin qui est fourni dans ces bottes très rugueuses et robustes. Il est facile de supposer qu’une botte lourde et abordable ne sera pas très confortable. Les gars, elles sont vraiment confortables. Je les recommande totalement.

Vous voulez un peu plus d’audace dans votre garde-robe ? C’est un moyen assez cool et facile de le faire 🙂

Oakley Harness Boots With Memory Foam Insole – 45 $

Bottes

Ce sont les imitations de Frye que je dois dire sont plutôt géniales. Mon reproche avec mes bottes Frye vintage (que je n’arrive pas à laisser tomber – je ne les porte jamais mais je les ai depuis 20 ans) est à quel point elles sont lourdes – ce qui les rend assez inconfortables. Celles de Target sont plus légères et très confortables.

Vont-elles durer aussi longtemps que les vraies ? Non, mais si vous voulez le look des bottes Frye pour BEAUCOUP moins cher et beaucoup plus confortable, je peux dire que j’ai été surpris et impressionné par celles-ci.

Logan Lug Combat Boots With Memory Foam Insole – 40 $

Bottes

En parlant de chaussures vraiment lourdes, c’est l’un de mes problèmes avec les traditionnelles Doc Martin’s. Juste tellement lourdes. Mais dans l’ensemble, elles ne sont pas vraiment mon style personnel mais sont super sur d’autres personnes dont le style est parfait pour elles. La grande chose à propos de ces imitations est qu’elles sont beaucoup plus légères que les vraies Doc Martin’s, ce que j’adore.

Et vous pouvez parier que la mousse à mémoire les rend aussi très confortables.

Lonnie Kitten Heel Stretch Ankle Boots – 35 $

Bottes

Si vous vous souvenez de l’automne dernier, j’ai eu une paire TRÈS mignonne de bottines Madewell à talon kitten que je portais tout le temps. Celles-là coûtaient environ 200 $. Alors quand j’ai vu celles-ci pour seulement 35 $, j’étais très intéressé. Elles sont vraiment mignonnes, ont ce look de talon kitten classique et délicat, allongent vraiment la jambe avec ce bout pointu, sont confortables et tout simplement super. Rien de négatif !

Oh, mais une chose importante à noter est qu’elles se glissent vraiment bien dans les jeans. Le rêve jean/botte 🙂

Mona Rain Boots – 30 $

Bottes

Oh mon Dieu, s’ils avaient eu ma taille, je les aurais probablement attrapées ! Parfaites pour le temps pluvieux qui arrive et parfaites pour la ferme.

Elles ne semblaient pas trop lourdes et la qualité était très bonne pour une botte de pluie. Oh là là, je pourrais avoir besoin de les commander en ligne car je suis assez sûr que je viens de me convaincre. Mignonnes mais très pratiques.

Ok ! Huit superbes bottes abordables (certaines préférées plus que d’autres) qui pourraient vous aider à traverser l’automne et l’hiver un peu plus élégamment (si vous êtes sur le marché). Bonne chasse aux bottes ! xx