Il faut le répéter, la saison confortable est la meilleure saison. Il y a des choses merveilleuses dans les quatre saisons, mais pouvoir enfiler le premier pull doux de la saison est assez enivrant. Je sais que pour moi, j’ai vraiment besoin d’un très bon pull mais je n’ai pas envie de dépenser plus de 100 $. Donc aujourd’hui, voici un petit résumé de mes trouvailles. Ils sont tous à moins de 75 $ (la plupart d’entre eux autour de la moitié de cela), mais peut-être la nouvelle la plus excitante est qu’un favori des fans d’Emily est de retour en stock et en très bonne promotion !! D’accord, plongeons directement dedans:)

Cardigan en tricot boutonné – 28 $

Alors que le modèle est très mignon dans ce pull, personnellement je pense qu’Emily le vend vraiment dans sa photo. Elle voulait qu’il soit surdimensionné, donc elle a pris un XL que j’aime beaucoup! Je pourrais facilement me blottir dedans sur mon canapé ou le jeter avec une paire de jeans amusante. De toute façon, je vais être au chaud et très à l’aise. Oh, et il est également disponible en 5 autres couleurs!

Mon seul pull ensoleillé – 54 $

photo par veronica crawford | de : six pulls d’automne que j’adore (+ comment les porter)

IL EST DE RETOUR BÉBÉ !! Chaque fois que nous postons une photo d’Emily dans ce pull, on nous demande le lien. Malheureusement, il a été très difficile à trouver jusqu’à maintenant. Macy’s à la rescousse! Ils l’ont en stock dans les 4 couleurs et en plus ils sont à -50%. Fou et je vais réellement l’ajouter au panier dès que j’aurai fini d’écrire ce post. Il est légèrement coupé ce que j’adore et les proportions des poignets et du col sont si bonnes. De plus, l’approbation d’Emily porte beaucoup de poids pour moi et elle adore le sien.

Pull à col montant oversize – 39 $

Actuellement, cette petite beauté est en vente pour 39 $ (normalement 80 $ donc encore 50% d’économie). Je trouve que cela a l’air tellement chic. Ce col roulé est très élégant mais le reste du corps a l’air de pendre si magnifiquement avec une merveilleuse ampleur. Une ambiance “surdimensionnée mais cool” parfaite. Maintenant, je suis partial pour le marron mais il est également disponible en 5 autres couleurs (certains à rayures, certains unis).

Gilet en coton à col en V – 30 $

Celui-ci m’a donné des vibes de Alex Mill, une marque favorite d’EHD, mais à un prix beaucoup plus bas. J’aimerais probablement prendre une taille au-dessus car, comme je l’ai dit, j’adore ce look. Mais aussi, ce bleu denim est tellement beau? Il est également disponible dans un vert olive tout aussi génial.

Pull court en tricot torsadé SoSoft – 30 $

Vous n’allez jamais cesser d’aimer un pull en tricot torsadé. C’est un classique ! Celui-ci est en vente à 30 $ (normalement 50 $) donc un prix super MAIS le nom “si doux” est apparemment très vrai d’après les avis que j’ai lus. Ils disent tous à quel point il est incroyablement doux, ce qui signifie qu’il est super confortable… et idéal pour les saisons plus froides. Comptez sur moi! Je pourrais prendre une taille au-dessus pour un look plus décontracté sur celui-ci aussi, mais c’est une question de préférence 🙂 Il est également disponible en 3 autres couleurs et en tailles jusqu’à 4x!

Pull polo – 30 $

En tant que fille qui vit à Los Angeles, nous n’avons pas souvent besoin de pulls très épais (malgré nos rêves de matins enneigés au coin du feu). Ce que j’aime dans celui-ci, c’est ce col ouvert. TROP MIGNON. C’est un style cool et décontracté qui pourrait facilement vous emmener jusqu’au printemps tardif. Les avis disent également qu’il est incroyablement doux. Faites-en ce que vous voulez 🙂 Il existe 4 autres couleurs, des tailles jusqu’à 4x, et est également à 30 $ en vente (normalement 50 $).

Pull de petit ami en coton biologique à col rond – 50 $

Un autre pull au look très classique qui non seulement existe en 10 autres couleurs et est à 50 $, mais il y a 3 665 avis 5 étoiles! Il est en coton à 100% et j’ADORERAIS le porter un peu surdimensionné aussi 🙂

Pull crop à col montant – 30 $

Le col et la couleur sont ce qui m’a vraiment attiré vers celui-ci. C’est juste tellement joli ! Mais si ce bleu ne vous convient pas, vous avez 4 autres options de couleur (et des tailles jusqu’à 4x). Donc pour 30 $ en vente (normalement 50 $), je pense que c’est un très bon achat.

Pull à col en V oversize CashSoft – 70 $

De toute évidence, je suis un accro d’un bon décolleté ! La forme en V est vraiment parfaite et vous savez que j’adore le fait qu’il soit légèrement surdimensionné. Il est un peu plus cher à 70 $ que la plupart des pulls de cette liste, mais qu’est-ce qu’il a l’air confortable. Celui-ci est également disponible en 7 autres couleurs !

Pull à col montant à rayures color block – 40 $

J’ai vraiment été attiré par le color blocking amusant de celui-ci ! C’est bien qu’il ne s’agisse pas d’un motif de pull ordinaire mais ce n’est pas si audacieux ou coloré qu’il en est écrasant. C’est juste cool et il est disponible en deux autres couleurs 🙂

AE Whoa So Soft V-Neck Sweater – 30 $

J’aime les pulls surdimensionnés mais j’aime aussi un petit moment décolleté. Qui dit qu’un pull confortable ne peut pas être un peu sexy ?? Et bien qu’un rose pâle ne soit pas une couleur traditionnelle d’automne/hiver, je pense que cela devrait l’être ! Mais il y a 5 autres options de couleur, cependant, les tailles sont un peu limitées. Je devais juste ajouter celui-ci car j’aime l’aspect de la coupe, il est à 30 $ et les avis confirment qu’il est “whoa” dans le département de la douceur.

Pull cardigan confortable – 27 $

Quelle est jolie cette couleur ?! C’est le vert/gris parfait. Festif mais pas tape-à-l’œil. C’est la principale raison pour laquelle j’ai dû l’inclure… à part le fait qu’il a l’air aussi très confortable. Oh, et il est actuellement à 27 $ en vente (normalement 45 $), les tailles vont jusqu’à 4x, et il est disponible en 3 autres couleurs/motifs.

Pull col rond confortable – 24 $

Voici la version col rond ! Cette couleur camel chaude est magnifique et le look est totalement classique. Vous pourriez facilement le porter un peu plus chic pour le travail, pour une rencontre décontractée entre amis, ou le combiner avec votre pantalon de jogging préféré sur le canapé. Il est à 24 $ en vente (normalement 40 $), les tailles vont jusqu’à 4x, et il est disponible en 3 autres superbes couleurs neutres.

Pull à col roulé en tricot confortable – 32 $

Une autre grande rayure et un autre grand cou ! Je trouve celui-ci tellement mignon. Le noir et le crème lui donnent un petit air supplémentaire et le prix est vraiment bon à 32 $. Il y a 4 autres couleurs et les tailles vont jusqu’à 4x!

Pull à col marin zippé pour femmes – 50 $

Je devais inclure un zip et celui-ci pourrait être parfait. Le col surdimensionné est tellement génial. Il est également disponible dans un vert mousse foncé qui est tellement joli. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par les boutons ou les pulls, celui-ci pourrait être votre match!

C’est tout pour mes recherches et que vous ayez trouvé quelque chose de nouveau ou simplement apprécié la vitrine je vous souhaite une excellente fin de votre samedi (ou n’importe quel jour où vous lisez ceci :)) À demain.

Je vous aime, signifiez-le.