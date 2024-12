Les 10 points forts de la 20ème édition de Design Miami

Au cours des deux dernières décennies, la foire de galeries prééminente Design Miami a mené la charge en tant que plateforme vitale pour l’industrie du design collectionnable en constante évolution, forgée à partir du secteur du mobilier vintage et pour compléter le marché de l’art. Comme de nombreux partisans l’ont noté, à partir de la fin des années 1990, les collectionneurs ont commencé à comprendre l’importance de ne pas seulement exposer des peintures et sculptures statiques dans leurs maisons, mais à compléter ces espaces avec des meubles fonctionnels et semi-fonctionnels qui, dans de nombreux cas, portent le même niveau de signification et d’expérimentation artisanale.

Vessels Vespa Floor Lamp par Nader Gammas

Faisant ses débuts à Design Miami avec une exposition dédiée Curio, le concepteur d’éclairage et d’intérieur basé à Dubaï, Nader Gammas, a dévoilé sa collection Vessels – une série de luminaires inspirés par la flore qui représentent un départ marqué de sa prédilection pour les formes brutalistes. La lampe sur pied Vespa est une représentation directe du champignon metatrichia vesparium particulièrement sinueux. La pièce unique démontre comment les formes naturelles – pas seulement celles esthétiquement rendues en motif plat – continuent d’informer la fonction des objets conçus.

Chaise Flap par Chamar Studio, présentée par la galerie Æquo

Faisant une percée significative à Design Miami pour la deuxième année consécutive, Æqou, prétendument la première galerie de design collectionnable en Inde, a de nouveau fait preuve d’une forte réinterprétation de la riche tradition artisanale diversifiée du pays et d’une ouverture à la collaboration transfrontalière, laissant entrevoir ce qui attend la scène créative émergente et son potentiel sur la scène internationale. Un véritable bijou était la série ingénieuse de chaises Flap de Chamar Studio. Entièrement fabriquées en caoutchouc, ces banquettes aux couleurs vives reflètent le potentiel des propriétés de ce matériau pour atteindre la fonction souhaitée.

Table Double Knot par Nick Missel, présentée par la galerie Wexler

Le designer basé à Philadelphie, Nick Missel, a façonné une grande partie de sa pratique autour de l’idée de trouver une nouvelle utilité pour des matériaux conventionnels comme une forme d’expression anthropologique : traduisant l’expérience de la classe ouvrière américaine dans des applications particulièrement viscérales. Produite en fibre de verre, résine et peinture automobile, la table Double Knot de la collection REM – présentée par la galerie Wexler – ressemble à de la mousse d’emballage figée comme un mobilier solide et surélevé.

Vase Cubiste Jaune VI par Christopher Russell, présenté par la galerie Todd Merrill

Depuis plus de 30 ans, le talent new-yorkais Christopher Russell n’a cessé de faire évoluer sa pratique de céramiste guidée par des dessins à travers le prisme de diverses disciplines créatives. Ses derniers vases composés géométriquement – définis par une application spontanée mais méthodique de patchworks colorés – jouent sur la tension entre l’esthétique et la fonction. Les contenants en céramique ont été essentiels depuis l’aube de la civilisation. Le vase cubiste jaune éclectique – exposé dans le cadre de l’offre tout aussi maximaliste du studio Todd Merrill cette année – démontre parfaitement l’approche itérative et toujours expérimentale de Russell.

Chaise Silver par Lewis Kemmenoe pour Fendi

Parmi un certain nombre de marques de luxe investissant dans des projets créatifs et culturels présentés à Design Miami, la grande maison de mode italienne Fendi a dévoilé une collection capsule de meubles du jeune créateur britannique Lewis Kemmenoe. Les œuvres associent son approche profondément axée sur la recherche à l’attachement indéfectible du producteur au patrimoine artisanal. Les chaises, armoires, tables basses et pièces murales rétro-éclairées sont censées être à la fois fonctionnelles et subversives. Cette dernière est accomplie – comme le montre le mieux la chaise Silver – par la juxtaposition presque choquante de bois et de pierre grossièrement taillés ancrée dans des métaux polis rigides.

Chaise lounge Self Mining par Jan Waterston, présentée par Charles Burnand

Fournisseur infatigable de meubles et d’éléments décoratifs qui repoussent avec force les limites de l’application matérielle et typologique, la galerie londonienne Charles Burnand a présenté la vitrine du groupe Haptic Horizons à Design Miami cette année. Selon la galerie, l’exposition « explorait l’avenir des matériaux, l’utilisation progressive de ces éléments et l’importance durable de la main de l’artiste dans le façonnage de notre monde tactile. » L’une des pièces les plus frappantes exposées était la chaise lounge Self Mining de Jan Waterston; un design particulièrement sculptural, presque en forme de corde, réalisé en bois de frêne sculpté et ébonisé. Avec cette pièce, le designer a exploré la notion d’excavation tout en mélangeant des techniques séculaires à des processus instinctifs.

Étagère autonome Tundra par Rio Kobayashi, présentée par Blunk Space

Blunk Space – l’actif particulièrement actif de l’esthète californien JB Blunk – a monté une exposition Curio avec des œuvres commandées et sourcées par des talents contemporains en réponse à sa pratique séminale et innovatrice, peut-être mieux illustrée dans sa maison auto-construite. Servant d’élément central et même d’élément d’affichage pour des céramiques et des ustensiles plus petits, l’étagère autonome Tundra du designer londonien Rio Kobayashi a été fabriquée en utilisant du bois de séquoia endémique et en reflet direct de l’architecture distinctive de la maison.

Lampe Robo par Formafantasma, présentée par Friedman Benda

Un mariage parfait que certains initiés pourraient dire, la galerie new-yorkaise de premier plan Friedman Benda s’est associée à la pratique de recherche de pointe Formafantasma. Les deux entités partagent une compréhension du potentiel du design au-delà de la forme et de la fonction : un conduit pour un sens plus profond de l’histoire, de la société et de la culture – voire de la provocation. Fabriquée en bois de cerisier et en LED, la lampe Robo semble simple mais elle signale bien plus. « L’œuvre explore la relation entre le design, le domaine domestique et l’idée de l’archétype… embrassant la rigueur et la retenue », explique Simone Farresin, co-fondateur de Formafantasma. La galerie prévoit d’accueillir une exposition solo de nouvelles œuvres du studio milanais au printemps 2025.

Installation Time Travel par Nuova Group

Les installations de foires entièrement immersives sont rares à Design Miami, mis à part celles montées par des partenaires de marque. Il est encore plus inhabituel de voir ce type de présentation totalement immersive lors d’événements de l’industrie aux États-Unis. Changeant la donne cette année, la pratique de design de luxe basée à Los Angeles, Nuova Group, a choisi de présenter son Curio comme un intérieur domestique reconstitué de 1971 – un moment, pour beaucoup, qui fut le dernier avec un véritable sentiment d’optimisme collectif pour l’avenir. Destinée à activer tous les sens, l’installation Time Travel a été conçue sans laisser de pierre non retournée. Tout, des tissus d’ameublement d’archives aux bougies et au design de l’applique Andrea – imaginés, comme les autres meubles, avec une touche contemporaine – était à vendre sur commande.

Lampe protea I par Jack Simonds, présentée par la galerie Objective

La galerie Objective, basée à Shanghai et New York, a choisi de cadrer sa présentation de stand avec le travail de neuf de ses talents actuels définissant l’esprit du temps. La plateforme a intitulé la vitrine d’après une citation de David Hockney : « Toute l’art (le design) est contemporain s’il est vivant » – un sentiment faisant allusion à la nature de plus en plus stratifiée de l’industrie et à l’émergence de multiples tendances concurrentes. Parmi le prestigieux panel d’exposants figurait le designer britannique basé à Brooklyn, Jack Simonds, qui puise souvent son inspiration dans les formes biomorphiques et les occurrences naturelles. Presque figée dans son état de décomposition, la lampe protea est un témoignage de cette approche. Le design unique combine des fleurs de protea séchées naturelles avec des feuilles coulées brûlées du même arbre, du bambou brûlé, du bronze coulé et du marbre sculpté à la main alors qu’il se solidifie en une source lumineuse autrement terrestre. « Ce que la nature apporte, c’est le feu et la brillance », décrit Simonds.

Pour en savoir plus sur cette exposition annuelle et toutes ses initiatives, visitez designmiami.com.

Photographie d’installation par Adrian Madlener.