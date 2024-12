Les 10 meilleurs articles technologiques de 2024

Les articles technologiques continuent de repousser les limites de l’innovation et de la créativité en 2024, offrant des solutions intelligentes et esthétiques pour améliorer notre quotidien. Voici une liste des dix meilleurs articles technologiques de l’année, allant des machines à café AI aux projecteurs laser portables en passant par les platines CD réinventées.

Nunc. associe l’ingénierie allemande à l’IA pour préparer le café parfait

Votre rituel café est une cérémonie hautement personnelle. Pour certains, c’est un moyen de bénir la journée avant qu’elle ne commence, et pour d’autres, un digestif pour la conclure. Nunc. – une startup de café dirigée par un champion de barista deux fois, un scientifique en fusée, un ingénieur, un designer et un expert en loT – a lancé la Machine à Portafilter et le Moulin. Ce système de brassage amélioré par l’IA est conçu pour éliminer les conjectures de l’art et de la science de la préparation de la boisson à base de café idéale.

JMGO Mini Triple Laser Projectors vous accompagnent partout

Portable et ludique, les modèles phares JMGO N1S et N1S Ultra disposent de la conception signature de la marque avec un cardan panoramique et d’inclinaison, permettant une installation facile et des angles de vision optimaux. La conception ingénieuse fonctionne comme un support intelligent, éliminant la nécessité de maintenir l’appareil à une hauteur idéale. L’emballage du projecteur sert également de mallette de transport pratique pour les moments où vous souhaitez emporter vos émissions en déplacement.

FiiO donne une touche moderne aux lecteurs CD + cassette portables

La société chinoise d’équipement audio FiiO a ramené la technologie d’antan dans l’ère moderne avec l’annonce du nouveau lecteur CD portable FiiO DM13 aux côtés d’une mise à jour du lecteur de cassette portable FiiO CP13. Tous deux arborent des designs instantanément classiques et des fonctionnalités modernes, permettant aux utilisateurs de se replonger sans honte dans leurs collections de CD et de cassettes précédemment mises au rebut pour les apprécier à nouveau.

Marc Newson x Swarovski Optik AX Visio Binoculars peut identifier plus de 9 000 oiseaux

L’observation des oiseaux et tous ses plaisirs tranquilles se sont enracinés dans la culture populaire. Ce passe-temps autrefois de niche, désormais à la mode, a également inspiré des collaborations croisées pour des produits comme les jumelles Swarovski Optik AX Visio conçues par Marc Newson. Cet instrument optique amélioré par l’IA offre une ergonomie améliorée et une multitude de technologies intégrées avec une interface facile à utiliser à laquelle les utilisateurs peuvent s’habituer rapidement.