Les 10 Meilleurs Articles de Voyage de 2024

10. Prada et Axiom Space se dirigent vers la Lune dans de nouveaux scaphandres spatiaux

Nous pourrions ne pas nous préparer pour des voyages dans l’espace de sitôt, mais nous pouvons toujours nous émerveiller du scaphandre lunaire Axiom Space x Prada. Baptisé Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), ce design de pointe mêle de manière transparente l’ingénierie avancée aux sensibilités iconiques de la mode de Prada. Prévu pour être utilisé lors de la mission Artemis III de la NASA en 2027 – le premier atterrissage lunaire américain habité depuis Apollo 17 en 1972 – l’AxEMU redéfinit ce que signifie avoir fière allure tout en allant courageusement là où peu de personnes sont allées auparavant.

9. Les Familles Renouvellent Leurs Liens Avec La Nature à la Maison Al Suave

La Maison Al Suave est une villa contemporaine en bord de mer conçue par les architectes Cincopatasalgato et Pepe Cabrera Homes. Cette résidence de cinq chambres met l’accent sur une forte connexion avec la nature et dispose d’une piscine unique en forme de rivière qui traverse la structure en s’écoulant vers l’océan Pacifique. Avec un séjour minimum de sept nuits, vous pouvez vous attendre à une expérience vraiment heureuse lors de vos vacances à Playa El Zonte, au Salvador.

8. Reposez-vous et Réinitialisez Avant de Prendre l’Avion à la Nouvelle Salle d’Attente de l’Aéroport LaGuardia

Voler à New York vient de devenir un peu plus facile. S’étendant sur 21 800 pieds carrés, la nouvelle salle d’attente Chase Sapphire Lounge par The Club à l’aéroport LaGuardia rend l’attente de votre vol comme une mini-vacance. Une suite de bien-être sereine, un bar de style speakeasy et une cuisine inspirée localement ne sont que quelques-uns des avantages que les détenteurs de la carte Chase Sapphire Reserve auront la chance de découvrir.

7. Chalet Bertha : Une Retraite Alpine Inspirée par le Nord dans la Région de Charlevoix au Québec

Niché dans la région de Charlevoix au Québec, le Chalet Bertha conçu par le studio renommé Perron est une retraite alpine inspirée par le nord qui mélange le design contemporain avec la beauté rugueuse de son environnement. Des lignes épurées, des matériaux naturels et de grandes fenêtres apportent l’extérieur à l’intérieur, tandis que les intérieurs minimalistes dégagent une sophistication confortable. Que vous recherchiez l’aventure ou une escapade sereine, ce bijou architectural incarne la vie moderne en montagne.