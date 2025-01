Les 10 meilleurs articles artistiques de 2024

Les meilleures œuvres artistiques de l’année 2024 ont été dévoilées, allant de l’exposition immersive LEGO à la collaboration entre Polaroid et Eames Office. Découvrons ensemble les dix projets les plus marquants de l’année :

10. Making Sense of Color Tests the Bandwidth of Human Perception

Le Google Hardware Design Studio nous plonge dans notre propre connaissance somatique innée avec leur nouvelle exposition, Making Sense of Color, mettant en avant le lien intime entre la couleur et le ressenti. Composée de carrés illuminés, chacun baigné d’une teinte unique, les visiteurs sont encouragés à plonger dans leur physicalité. « Nous voulons nous assurer de donner à nos invités une expérience incarnée. Cela vous sort de votre esprit cognitif, » déclare Ivy Ross, vice-présidente du design hardware chez Google et co-créatrice de l’exposition.

9. LEGO Unveils Immersive Superpowers Studios Exhibition in Paris

LEGO revient avec une nouvelle exposition immersive à La Gaîté Lyrique, une salle historique à Paris, offrant de nouvelles façons d’interagir avec l’art. Cette initiative vise à rassembler les familles à travers la joie de la collaboration ouverte. Jouer est essentiel au développement de l’enfant, et il est clair qu’il est tout aussi important pour le bonheur des adultes. Chaque nouvelle salle offre de nouvelles façons d’interagir avec l’art, offrant une expérience immersive et collaborative pour tous.

8. Polaroid and Eames Office Unite to Release a Special Edition Camera

Polaroid joue sur la corde sensible de la nostalgie avec cette collaboration avec Eames Office, alliant des couleurs et un langage formel vintage à un public moderne. Cette collaboration leur permet de briller en s’appuyant sur la technologie du passé pour imaginer l’avenir.

7. Piece Together Your Own Abstract Wall Art With the LEGO Modern Art Set

Un autre projet LEGO dans notre liste n’est pas surprenant. Ce set d’art moderne est parfait pour tout aventurier, qu’il soit enfant ou adulte. Entièrement personnalisable, laissez votre créativité intérieure s’exprimer en créant des superpositions de couleurs et de formes. Célébrez votre œuvre en l’accrochant dans un endroit de choix chez vous, élevant le dessin sur le frigo à une œuvre d’art mature.

6. Design Within Reach Debuts 20th Annual Champagne Chair Winners

Design Within Reach est une autorité mondiale en matière de design, offrant aux admirateurs la possibilité d’apprécier et de posséder de beaux designs pour eux-mêmes. Le fondateur Robert Forbes a reçu en cadeau une délicate chaise de champagne par un ami cher pour célébrer le lancement de la marque en 1998. Depuis le décès de son ami, Forbes organise ce concours philanthropique depuis 20 ans, redonnant à une communauté qu’il a aidée à développer au fil des décennies.

5. What DWR’s Champagne Chair Contest Reminds Me About Design

Joseph Sgambati III, rédacteur en chef, partage son expérience de participation au concours de la chaise de champagne de DWR mentionné ci-dessus, se rendant à son alma mater, l’Université de Syracuse, pour mener des recherches préparatoires. Choisisant d’imaginer sa chaise dans un style Beaux-Arts, il écrit : « Une fois que j’ai arrêté de traiter tout comme précieux, j’ai pu puiser dans l’ingéniosité et la résilience que mon éducation m’a aidé à accéder il y a longtemps. » Des courbes élégantes et florissantes présentent le design fini flottant sur un support doré, créant un effet global époustouflant pour un objet de moins de quatre pouces de haut.

4. Soft Geometry in Warm Wood Sculptures by Aleph Geddis

Aleph Geddis est un maître artisan, s’inspirant de sa propre histoire familiale, du travail du bois indigène du Nord-Ouest Pacifique et des traditions artisanales de Bali pour créer des œuvres époustouflantes, à la frontière de l’irréel. Un mélange d’influences brutalistes, de mathématiques et de géométrie sacrée se combinent ici pour produire des pièces indéniablement uniques.

3. From Space Age to Metaverse: Vitra’s New Sci-Fi Design Exhibition

La marque emblématique d’ameublement Vitra se concentre sur les liens profonds entre l’histoire et la technologie. Des pièces vintage des années 1960 et 1970 sont exposées à côté de reliques de la science-fiction, permettant au spectateur d’avoir une vision holistique de la façon dont les pièces de design de science-fiction affectent notre vie quotidienne.

2. Kraftwerk x Beautiful Losers: The Kraftwerk Collection Skateboard Decks

Kraftwerk est devenu plus qu’un groupe, c’est un mouvement, explosant sur la scène il y a plus de 50 ans avec un son complètement nouveau, inspirant encore aujourd’hui les artistes. Beautiful Losers rend hommage à cet héritage en sortant neuf planches de skate laquées en tandem avec la résidence de neuf nuits de Kraftwerk avec le Los Angeles Philharmonic. Chaque soir, Kraftwerk a interprété chacun de ses albums studio en séquence, rappelant à chacun comment la musique nourrit notre esprit.

1. Marimekko Adds 40 More Ways to Decorate Your Walls With The Frame TV

Depuis le lancement du Frame TV de Samsung en 2017, de plus en plus de consommateurs cherchent à décentraliser les médias dans leur maison. Marimekko a sorti une collection de 30 designs emblématiques et 3 collections saisonnières de 12 imprimés tournants tout au long de l’année pour ajouter une touche de fun à votre mur de galerie, avec la flexibilité de personnalisation pour s’adapter à l’ambiance. Ce n’est pas surprenant que ce soit notre article le plus populaire, quelle addition réfléchie et utile à toute maison moderne!