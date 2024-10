Le moulin à vent a déjà impressionné avec ses technologies domestiques bien conçues, et sa dernière offre, l’épurateur d’air Windmill, ne fait pas exception. Cet épurateur d’air améliore non seulement la qualité de l’air intérieur, mais se fond également parfaitement dans n’importe quel espace, peu importe où il est placé, avec son esthétique avant-gardiste.

Inspiré par le minimalisme japonais et scandinave, l’épurateur d’air Windmill se distingue par ses lignes épurées et son attrait moderne. Il est disponible dans une finition en bambou naturel – le seul purificateur sur le marché à présenter du vrai bambou – ou dans une version marine ou blanche plus abordable. Alors que le modèle en bambou est vendu à un prix premium, son aspect naturel en fait un choix remarquable.

Mais l’épurateur n’est pas seulement une question d’apparence. Il est équipé d’un puissant système de filtration HEPA trois-en-un, combinant un véritable filtre HEPA, du charbon actif et des technologies de pré-filtration pour capturer 99,97 % des particules en suspension jusqu’à 0,3 micron. Cela signifie qu’il est très efficace pour filtrer la poussière, les odeurs, le pollen et autres polluants de l’air.

En plus de cela, l’épurateur offre un suivi avancé des PM2,5 et un atténuation automatique de la lumière pour s’assurer que les lumières ne sont pas trop lumineuses la nuit. Il fonctionne également silencieusement, ne commençant qu’à 16 dB, bien que pour être clair, ce sera pour les modes de performance inférieurs. L’épurateur Windmill fonctionne également avec une application conçue pour être facile à utiliser et contrôlable avec votre voix. Vous pourrez voir des choses comme la qualité de l’air dans votre maison et même définir des horaires pour le mode de bruit blanc intégré.

Pour les personnes allergiques, l’épurateur d’air Windmill est un véritable atout, offrant un soulagement contre la poussière, le pollen et les squames d’animaux. Il aide même à améliorer le sommeil en garantissant un air plus propre. Contrairement à de nombreux épurateurs d’air encombrants et peu attrayants, Windmill a conçu un appareil que vous n’aurez pas honte d’exposer dans votre maison.

L’épurateur d’air Windmill est maintenant disponible à partir de 299 $ pour les modèles marine et blanc, et à partir de 399 $ pour la version en bambou, via le site Web de Windmill.