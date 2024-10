L’espace blanc, dans le design et dans la musique, est souvent un répit bienvenu. Les pauses, rapides entre les notes et plus longues entre les couplets, suscitent l’intrigue chez l’auditeur alors que nous attendons plus. Le système d’éclairage Legato de Luca Nichetto pour Matter Made tire son nom d’une référence musicale, signifiant une séquence ininterrompue de notes. Italien pour “lié ensemble”, cela indique que les notes doivent être jouées en douceur.

Épinglées ensemble et empilées sur un cadre en aluminium délicat, les unités coniques semblent cascader dans l’espace vide, tout comme les notes ponctuant une portée verticale. Les nuances sont régulières, réservées, mais offrent une douceur surprenante dans le ton de lumière chaude émanant dans l’intérieur environnant. Les nuances peuvent être positionnées de différentes manières pour offrir des solutions d’éclairage personnalisées parfaitement adaptées à un bureau de standing ou à un bar haut de gamme.

Le designer Luca Nichetto, du Nichetto Studio, nous illumine : “Je suis ravi que le produit soit enfin entré en production. Au fil des ans, il a été fascinant d’explorer toutes les possibilités et de voir les efforts de l’entreprise pour que cela se produise. Je suis convaincu que ce sera un produit qui apportera beaucoup de satisfaction. Il conserve une apparence sculpturale tout en étant très fonctionnel – un équilibre parfait entre beauté et fonction, que nous nous efforçons toujours d’atteindre.”

Disponible dans de nombreuses configurations différentes, le Legato String arbore ces nuances caractéristiques. Des montants personnalisés de modules et des options de suspension sont disponibles sur le site de Matter Made, offrant une flexibilité ultime en termes de portée et d’installation. Le Legato String présente des nuances qui pointent à la fois vers le plafond et vers le sol, ou une combinaison des deux, pour ajouter une lueur générale à tout intérieur. Ceci serait un ajout merveilleux à un espace avec une finition intéressante, des moulures de couronne ou un toit vintage.

Certaines configurations pointent complètement vers le haut, pour mettre en valeur le plafond et offrir une lueur ambiante plus douce en dessous. D’autres pointent vers le bas, pour une solution d’éclairage plus robuste et directe. D’autres incluent deux pendentifs, doublant la lueur, comme le Legato Double Strings illustré ci-dessous.

Une belle solution pour une table à manger ou un bar, le Legato Linear capture doucement la lumière ambiante dans une séquence de nuances vers le haut et vers le bas dans la finition en aluminium brossé. “C’était incroyablement gratifiant de travailler sur la conception et le développement de Legato pendant tant d’années et de le sentir aussi pertinent et intemporel que le jour où nous avons commencé”, déclare Jamie Gray, fondateur et directeur créatif de Matter Made.

Basée à Brooklyn, Matter Made produit des œuvres minimalistes qui évoquent un sens raffiné du détail, célébrant la matérialité de manière intelligente et réfléchie. Un beau niveau de collaboration a lieu entre le producteur et le designer, créant des relations durables. Travailler au plus haut niveau d’artisanat et collaborer avec des voix influentes de l’industrie a mis Matter Made sur la carte, offrant des pièces charmantes et pratiques qui dureront toute une vie.

Luca Nichetto est un designer multidisciplinaire, profondément inspiré par le travail du verre de Murano qui a parsemé son enfance puis son travail professionnel à Venise. Fondant son studio en 2006 dans le but de créer un travail moderne réfléchi, collaborant avec des marques telles que Bernhardt Design, Hermès et Moooi. Cinq ans plus tard, il déménagerait en Suède pour fonder une famille et ouvrir un deuxième studio là-bas, infusant son héritage italien avec une expérience de design scandinave. Un extrait du manifeste du studio : “Nous racontons des histoires émotionnelles construites sur un vocabulaire de matériaux et animées par une grammaire de forme.”

Pour en savoir plus sur le système d’éclairage Legato, visitez Matter Made ici et Luca Nichetto ici.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le toucher personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.