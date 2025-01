Teenage Engineering OP-XY: Le Séquenceur de Mes Rêves

Teenage Engineering est de retour avec une autre machine de musique ultra cool. Le Teenage Engineering OP-XY est un nouveau synthétiseur portable et séquenceur conçu pour être évolutif, avec un accent plus marqué sur le layering et les effets.

Un Design Raffiné

La société suédoise a sérieusement affiné son apparence et a contribué à certains des designs technologiques grand public les plus intéressants et influents des dernières années. Récemment, elle a collaboré à la conception du dispositif Rabbit R1 AI, mais le OP-XY représente un retour à ses propres produits de marque.

Le séquenceur propose un design noir et blanc avec un dégradé de gris qui progresse le long des boutons de séquenceur au centre de l’appareil. Il est moins coloré que certains des autres produits de l’entreprise, mais tout aussi unique.

Fonctionnalités et Ports

Le OP-XY est une version améliorée de certains séquenceurs de génération précédente de l’entreprise, comme vous pouvez le deviner avec le nom OP. Contrairement au OP-Z, conçu pour être utilisé avec un smartphone, le nouveau modèle dispose d’un écran noir et blanc intégré. N’attendez pas de pouvoir toucher cet écran, cependant ; le OP-XY est exclusivement contrôlé via les boutons et les boutons disposés sur son visage.

De plus, autour de l’extérieur de l’appareil, il y a une gamme de ports différents. Il existe plusieurs options d’entrée, y compris une entrée 3,5 mm et un microphone intégré. Il y a une sortie 3,5 mm, qui peut envoyer des signaux MIDI pour permettre au OP-XY de contrôler des synthétiseurs externes. Enfin, il y a une sortie audio analogique 3,5 mm. Il peut être chargé via USB-C et dispose d’une batterie de 16 heures.

Caractéristiques Techniques

Le OP-XY est un séquenceur pas à pas comme le OP-1. Le séquenceur pas à pas est l’une des premières formes de création de rythmes de musique électronique. Alors que de nombreuses personnes se tournent maintenant vers des logiciels pour le séquençage, il y a toujours quelque chose à dire pour de bons appareils de séquenceur matériel pas à pas comme le OP-XY.

Le OP-XY dispose d’un double processeur Blackfin CPU associé à 512 Go de RAM, ainsi que 8 Go de stockage interne et huit moteurs de synthèse uniques. Il dispose également d’un accéléromètre intégré, qui permet à l’utilisateur de déplacer le synthétiseur pour changer le son.

Le séquenceur OP-XY de Teenage Engineering est disponible au prix de 2 299 $ sur teenage.engineering.

Conclusion

En conclusion, le Teenage Engineering OP-XY est un séquenceur innovant qui allie design sophistiqué et fonctionnalités avancées pour les passionnés de musique électronique. Avec sa polyvalence et ses caractéristiques uniques, il promet une expérience de création musicale immersive et excitante pour les musiciens en herbe et les professionnels du secteur.

Que vous soyez un passionné de musique ou un amateur de nouvelles technologies, le Teenage Engineering OP-XY est un outil incontournable qui ouvre de nouvelles perspectives créatives et sonores. Alors, prêt à laisser libre cours à votre imagination musicale avec le OP-XY ?