Préparer votre café du matin peut être plus qu’une simple routine – cela peut être une forme d’art. Le nouveau système de café d’Aarke est conçu pour améliorer l’expérience de préparation du café en offrant une infusion précise et constante tout en ajoutant une touche moderne et élégante à n’importe quelle cuisine.

Le système de café Aarke comprend le moulin à café Aarke et la cafetière Aarke, qui peuvent également être achetés séparément. La carafe thermique Aarke en option, disponible moyennant des frais supplémentaires, complète l’ensemble mais n’est pas essentielle au processus principal de brassage.

“Pour nous, la partie la plus importante du processus de conception est également d’atteindre une ‘synthèse’ – une idée de conception cohésive qui résout tous les problèmes de manière élégante”, déclare Carl Ljungh, cofondateur et designer en chef chez Aarke. “Notre philosophie de conception découle d’une profonde curiosité pour les routines quotidiennes des gens. Lorsque nous commençons par observer les routines et identifier ce qui manque ou ce que Nous essayons de créer des produits qui mettent en avant C’est pourquoi nous nous concentrons sur chaque élément, de la texture d’un bouton au toucher d’une poignée – ces détails font toute la différence.”

Le processus de brassage commence avec le moulin à café Aarke, conçu pour moudre les grains selon la texture souhaitée. Son cadran de taille réglable peut gérer tout, des grains fins d’espresso aux grains grossiers de café froid. Le moulin est doté de meules plates de 64 mm et d’une vitesse de moteur constante pour garantir des résultats cohérents.

Une fois le café moulu, la cafetière Aarke prend le relais. Conçue pour la durabilité et l’hygiène, elle peut préparer une cafetière complète en moins de six minutes. Conçue pour extraire le maximum de saveur de n’importe quel café, la cafetière propose également une fonction de floraison en option, qui pré-humidifie les grains pour améliorer l’arôme et la richesse de l’infusion.

Bien que le moulin et la cafetière fonctionnent bien de manière indépendante, ils se connectent pour offrir une expérience encore meilleure. Lorsqu’ils sont associés, le moulin à café calcule automatiquement la bonne quantité de grains en fonction de l’eau dans le réservoir de la cafetière, tandis que la cafetière ajuste sa puissance pour une température de brassage optimale.

“La fonctionnalité est tout pour nous – c’est là que commence une bonne conception. Aarke est tout au sujet de rendre la fonctionnalité élégante”, déclare Jonas Groth, cofondateur et designer en chef chez Aarke. “Dans le cas de la cafetière, l’objectif était de la garder aussi simple que possible pour l’utilisateur – c’est pourquoi elle n’a qu’un seul bouton. Toute la complexité, toutes les fonctionnalités intelligentes sont intégrées, donc l’utilisateur n’a pas besoin d’y penser. Cela fonctionne juste, parfaitement et sans effort.”

Le système de café Aarke n’est pas seulement performant – il est également conçu pour avoir l’air et se sentir premium. La cafetière et le moulin à café Aarke sont fabriqués en acier inoxydable, choisi pour sa résistance et son élégance. La carafe thermique Aarke en option, fabriquée dans le même matériau, complète esthétiquement l’ensemble.

“Le choix de l’acier comme matériau principal sert absolument un objectif. Pour nous, l’acier inoxydable n’est pas seulement un choix de conception ; il est intégral à la structure et aux performances de nos produits”, continue Ljungh. “Alors que de nombreuses marques peuvent recouvrir le plastique d’acier inoxydable pour des raisons esthétiques, nous construisons de zéro en utilisant de l’acier. Cela nous permet de minimiser l’utilisation du plastique et de créer des conceptions plus minces et plus élégantes. C’est parce que le métal a un meilleur rapport résistance-poids, ce qui signifie qu’il peut mieux supporter le stress sans se casser ou se déformer, tout en étant léger et facile à manipuler.”

Le système de café Aarke, comprenant le moulin à café et la cafetière, est disponible pour 758 $ ici. Les composants séparés – y compris la cafetière (379 $), le moulin à café (379 $) et la carafe thermique (99 $) – sont disponibles ici.

