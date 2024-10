Il y a beaucoup de choses dans nos maisons auxquelles nous ne pensons pas beaucoup jusqu’à ce qu’elles deviennent un problème. Ce peuvent être des choses comme traiter les désagréments d’un ouvre-boîte médiocre que vous n’avez pas réalisé être si médiocre jusqu’à ce que vous en achetiez un vraiment génial (celui que j’ai depuis six ans et que j’adore, FYI !). Ou peut-être que le tas de chaussures dans votre entrée était tolérable jusqu’à ce qu’il ne l’était plus et que vous réalisiez que vous avez besoin de sérieuses solutions de rangement (comme cette armoire !).

Pour moi, ce n’est que récemment que j’ai réalisé pourquoi j’avais tant de mal à rendre mes fleurs et mes verdure de supermarché (et même les bouquets de fleurs que l’on m’a offerts) beaux. Spoiler alerte : je ne faisais pas attention au vase que j’utilisais.

design by arlyn hernandez | stylisme de emily edith bowser | photo de sara ligorria-tramp | de : 3 ans de travail puis un déménagement inattendu : la révélation de la chambre d’arlyn est une leçon sur la beauté du design “inachevé”

Honnêtement, je n’ai pas vraiment beaucoup de vases dans mon arsenal de décoration intérieure. J’ai quelques pièces en verre bon marché qui sont venues avec des fleurs que j’ai reçues par le biais de services de livraison (vous connaissez le type). Ensuite, il y a les vases décoratifs qui ne sont même pas étanches à l’eau et qui servent vraiment juste à styliser une surface pour ajouter de la hauteur ou de la couleur (et pas de fleurs). J’ai traversé une phase où j’aimais beaucoup utiliser des pichets et des cruches parce que j’aimais la fantaisie qu’ils ajoutaient à une vignette. Mais au-delà de cela, je me suis vraiment battu à chaque fois que des fleurs et des branches entraient dans ma maison.

Et puis j’ai osé me demander…pourquoi ? Pourquoi cette tâche en apparence simple de mettre des tiges dans un récipient ne fonctionnait-elle pas vraiment pour moi ? J’ai posé la question à Jess de manière décontractée, et nous avons tous les deux conclu que je n’utilisais pas les bons vases pour les bonnes fleurs. Je prenais simplement n’importe quoi en espérant le meilleur. Le vase que vous utilisez affecte directement l’apparence de vos fleurs, branches et tiges de verdure, et ce n’est absolument pas une taille unique.

Il y a une meilleure façon. Une façon beaucoup plus calculée, en fait, et aujourd’hui, j’ai la triche pour vous.

design par emily henderson et ARCIFORM | photo par kaitlin green | de : la révélation de la salle familiale – de loin la pièce la plus confortable de la maison et voici pourquoi

Comment Choisir le Bon Vase : Une Fiche de Triche

Il y a souvent des réponses réelles à des choses que je pense être une sorte de pouvoir magique. L’arrangement floral en fait partie (à la fois magique et calculé). Ma mentalité du “espérer le meilleur” ne me servait plus, alors, j’ai fait ce que je fais toujours dans ces situations : aller en profondeur. En bas du terrier du lapin. J’ai étudié de belles images de ce blog (stylisées par Emily Henderson et Emily Bowser), tous mes messages sauvegardés sur Instagram, feuilleté des magazines, et même regardé une tonne d’annonces de vente au détail pour voir comment des vases spécifiques étaient utilisés. Et à partir de là, j’ai distillé les choses en informations utilisables et actionnables pour moi et maintenant, pour vous.

Certes, il y aura beaucoup de fois où vous pourrez rendre n’importe quoi superbe dans n’importe quel vase (pouvoirs magiques je vous dis). Et les tiges de verdure, en particulier les fines avec des feuilles espacées, fonctionneront pratiquement dans n’importe quelle forme. Mais pour un bon point de départ, j’espère que le graphique que j’ai fait ci-dessous vous sera utile !

En général, en ce qui concerne la hauteur d’un vase par rapport aux tiges de fleurs qui y entrent, vous voudrez viser quelque chose qui est de 1/2 à 3/4 de la longueur de ce que vous coupez vos tiges. Il y a des exceptions à cela, comme un arrangement bas en forme de bol…plus tard à ce sujet. Pour des tiges de verdure longues, pendantes et tombantes, utilisez un vase qui est de 1/3 à 1/2 de la longueur des tiges que vous coupez. De cette façon, elles ont de la place pour être organiques et capricieuses mais toujours ancrées.

Maintenant, passons à des détails plus spécifiques…

design et stylisme par rashida banks | photo par keyanna bowen | de : la révélation de la cuisine totalement transformée de rashida (qui inclut l’une de nos tendances de cuisine “classique” préférées)

Pour les Grandes Branches et les Grands Arrangements Sauvages : Utilisez un Vase en Urne ou en Sablier

Il est difficile de nier l’impact qu’un grand arrangement touffu peut avoir sur la décoration d’une pièce. Autant j’aimerais avoir une maison qui a toujours une magnifique guirlande de verdure, je n’en achète généralement que lorsque j’ai envie de quelque chose de nouveau, ou si j’ai une soirée (ou une séance photo). Mais chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous sortez un vase pour un grand groupe de fleurs ou de branches sauvages, ce dont vous avez besoin est un style d’urne (ou même une forme de sablier).

La forme du corps bulbeux de ces vases juxtaposée à une ouverture plus petite est un excellent moyen de laisser les tiges se répandre à l’intérieur du vase pour un bon appui à l’extérieur du vase. Cela est particulièrement utile pour les plantes qui n’ont pas beaucoup de flexibilité (comme les cerisiers en fleurs, par exemple). Ces types de vases sont également très imposants, raffinés et tout simplement élégants. Ils sont magnifiques au centre d’une table à manger, sur un long bahut, ou même sur un îlot de cuisine. Si vous savez que vous aimez les grosses branches, assurez-vous que le vase est assez lourd pour supporter le poids de l’extension des branches.

J’aime aussi beaucoup un vase en sablier pour les arrangements floraux vraiment variés avec beaucoup de différentes fleurs avec une bonne chute mais aussi des variétés debout (pensez à l’eucalyptus vs les hortensias).

1. Vase Urne en Céramique Blanc Cassé | 2. Vase en Porcelaine Florale Bleue et Blanche, 12″ | 3. Vase Ethel | 4. Vase en Verre Marron Décoratif Large Jug 12″ – Hearth & Hand™ with Magnolia | 5. Vase Provençal Large | 6. Vase Distressed Vert et Blanc avec Poignée | 7. Vases en Céramique Asher 8.5″ | 8. Vase en Céramique Artisanale Joshua 14″ | 9. Vase en Céramique Tirreno Al Centro | 10. Vase de Table Verso de Ferm Living | 11. Vase en Porcelaine Mate Blomus Colora | 12. Vase en Verre Soufflé à la Main Ophelia Clair 17″

design & stylisme par emily edith bowser | photo par sara ligorria-tramp | de : la belle pièce polyvalente et lumineuse d’emily bowser (+ préparez-vous pour ses bricolages)

Pour les Grandes Tiges Tombantes et un Vase Polyvalent : Essayez un Vase Cylindre

S’il y a un vase qui est un véritable couteau suisse régulier, c’est le vase cylindrique. Il fonctionne pour beaucoup de variétés mais est plus beau lorsqu’il est d’environ la moitié de la hauteur de l’arrangement à l’intérieur. Je n’utiliserais pas l’un de ces (à moins qu’il ne soit court) pour des choses comme les roses, les marguerites, ou les tulipes (voir la section du bol à poisson). Les fleurs qui sont censées rester droites se sentent un peu déplacées dans un cylindre à mon avis. Celles-ci sont excellentes pour pratiquement n’importe quel type de verdure et encore une fois, pour un bouquet varié. Ils sont aussi parfaits pour des fleurs vraiment aériennes comme une branche de gypsophile, par exemple. Vous voulez une certaine largeur pour tout ce qui va dedans, pas juste une ligne droite de fleur jusqu’au fond du vase. Vous me suivez ?

Un type de vase cylindrique très polyvalent est une cruche et même un pot (comme #5 et #7). Je n’irais pas forcément réutiliser une cruche que j’ai utilisée comme vase pour servir des boissons, mais elle peut être utilisée pour arroser d’autres plantes d’intérieur lorsqu’elle n’est pas utilisée comme vase, et un pot peut être utilisé pour contenir des ustensiles de cuisine, une collection de rouleaux à pâtisserie, etc.

1. Vase à Bec Côtelé en Verre Teinté Vert Olive Hearth & Hand™ avec Magnolia 9″ | 2. Vases Wind & Fire par Marie Michielssen | 3. Vase Céramique Vérificateur de Grande Taille | 4. Vase Jacqueline en Émail Rose | 5. Cruche Eden | 6. Vase Gradvis 7.5″ | 7. Silo Crocks | 8. Vase en Verre Moderne Haut Threshold 11″ | 9. Grand Vase en Verre Mason Jar etúHOME – 14.25″ de Haut | 10. Vase Dapple | 11. Vase Céramique Haut avec Lignes | 12. Vase Hex par BZIPPY

design : emily henderson | photo : sara ligorria-tramp | de : révélation de portland : vous ne devinerez jamais ce que cache cette bibliothèque…

Je trouve que le vase le plus difficile à travailler est le vase à goulot, mais c’est parce que je ne pense pas que je les utilisais de manière appropriée. Les vases à goulot sont exactement ce qu’ils semblent être : un vase qui monte jusqu’à un goulot étroit. Il peut être rond, galbé, étroit, peu importe. Et le cou peut être très long et mince ou même juste court mais très serré par rapport au corps du vase. Dans le passé, j’ai essayé de fourrer un bouquet entier dans un vase à goulot, et, euh, c’est comme si j’essayais de faire rentrer mes pieds de taille 8 dans les sandales en gelée de mon enfant en bas âge. Ça ne marchera pas, les gars.

Utilisez-les pour poser 2-3 tiges de branches (une inclinaison asymétrique comme sur la photo ci-dessus est géniale), ou même divisez un bouquet de fleurs en plusieurs vases sans qu’ils aient l’air épars. Petit conseil : assurez-vous de couper les feuilles superflues qui pourraient être sur la partie de la tige qui est à l’intérieur du vase pour un aspect plus propre. Sinon, le goulot de votre vase sera encombré de feuilles et aura l’air un peu négligé.

Pour les Tiges “Jambes” ou Juste Quelques Branches Robustes : le Vase à Goulot est la Voie à Suivre

1. Vase Flip Réversible Cloudnola Vert et Rose | 2. Vase Raawii Strøm | 3. Vase de Table en Verre Fait Main Boblitt | 4. Vase en Céramique Porcelaine Rétro Chinoise | 5. Vase en Verre Moyen à Col Fumé Holmegaard Flora 9.4″ | 6. Vase 2429 Cassiopeia – Trèfle | 7. Vase en Bouteille en Verre Clair Serene Spaces Living – 6″ | 8. Vase en Verre Ambre Zeri 10″ | 9. Vase Terranova

design & stylisme : arlyn hernandez | photo : sara ligorria-tramp | de : révélation : le relooking lumineux et joyeux du salon en location d’arlyn

Pour les Tiges Courtes ou les Arrangements de Fleurs Simples et Propres : Essayez un Bol à Poisson (Ou un Vase à Bouton)

Et enfin, deux types de vases assez différents que j’ai regroupés dans un seul graphique (désolé). Brièvement, utilisez un vase à bouton pour, eh bien, des boutons. De petits bouts de fleurs, une seule petite feuille sur une tige, ou même un petit arrangement. J’adore un vase à bouton pour les petites fleurs comme les renoncules, une brindille de lilas, des pensées, des petites boules jaunes…ce genre de choses.

Le bol à poisson est un peu mon nouveau favori. J’ai tendance à acheter beaucoup de bouquets de fleurs simples parce qu’ils sont propres, modernes et faciles. (Ne me méprenez pas, J’ADORE un arrangement sauvage, mais je suis juste dans cette phase pour le moment). Les bols à poisson sont particulièrement utiles pour les fleurs à tête lourde comme les pivoines, les hortensias, et même les roses, les chrysanthèmes, etc. Toute fleur sans trop de souplesse fonctionne très bien ici car elles ont fière allure coupées assez courtes où l’ampoule elle-même est la star, plutôt que la verdure.

Cela ne veut pas dire qu’autre chose fonctionnerait dans un bol à poisson, mais vous devriez toujours en avoir un sous la main ! Ils sont super au centre d’une table à manger où vous mangez vraiment parce que le corps est bas et solide (par opposition à être simplement joli ou même comme une “station” pour les apéritifs, etc.).

1. Vase à Cactus Barrel par Matthew Ward Studio | 2. Vase Luna Bud Glass | 3. Vase en Verre Coloré | 4. Vase en Verre Martelé Café Fait Main – 5″ | 5. Vase Rose Bowl en Glaçure Pistache par Bob Dinetz- 6″ | 6. Vase Blue and White 4″ en Céramique Porcelaine | 7. Vase à Fleurs Colorblock etúHOME | 8. Vase Décoratif Rond en Céramique Rouge Foncé – Threshold™ conçu avec Studio McGee | 9. Vase en Verre Holden 7″ | 10. Vase à Bouton Hibiscus en Verre Gris Vietri | 11. Vase Rond en Verre Cléa Aurora | 12. Vase en Verre Fait Main

Un dernier conseil avant de partir et qui a été un véritable changement de jeu pour moi (ce qui est un peu un moment duh mais LITTÉRALEMENT PERSONNE sur cette planète ne m’a appris comment couper et afficher des fleurs alors c’est un peu une courbe d’apprentissage pour moi) : Ne sous-estimez jamais le pouvoir de *tourner* votre bouquet de tiges avant de le placer dans un vase, surtout avec un vase à poisson. Cela garantit une couverture complète de l’ouverture, et que vos fleurs ne tiennent pas droit. Vous voulez qu’elles aient l’air de “tomber” du vase visuellement. Ça marche même pour prendre un peu de ficelle et en attacher autour du centre de vos tiges rassemblées, puis tourner le haut et le bas des tiges dans des directions opposées. Je vous promets que cela fera une ÉNORME différence pour le produit fini.

Bien que je pense qu’il y a tellement plus de choses que je pourrais dire sur le sujet (qui savait qu’il y avait tant de choses à dire sur les vases et les fleurs !), je pense que je vais m’arrêter ici. J’espère vraiment que cela a été utile pour toute personne qui a eu des difficultés avec les fleurs comme moi. Assurez-vous de sauvegarder ce graphique que j’ai fait sur Pinterest ou où vous collectionnez des choses comme ça pour vous y référer la prochaine fois que vous aurez de la verdure ou des fleurs à mettre en place. Cela rendra les choses beaucoup plus efficaces et visuellement belles, je vous le promets !

À la prochaine, les amis.

Crédits de l’image d’ouverture : Design par Emily Henderson et Arciform | Photo par Kaitlin Green | De : Présentation de la révélation de notre salle de bains principale de ferme (ENFIN)