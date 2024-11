Kaitlin Green, notre merveilleuse photographe et bonne amie, avait un vrai problème, voire une tragédie – personne ne s’asseyait dans leur salon. Jamais. Et c’est tellement mignon! Rien n’était « mal » avec cette pièce, et pourtant personne ne l’utilisait jamais. C’est mon problème préféré à résoudre car la raison est toujours simple : la pièce manquait de but, pas d’attrait, pas de raison d’y être. Ils ont acheté cette maison comme un projet de rénovation il y a quelques années, l’ont rénovée et ont mis leurs vieux meubles ici – la case était cochée. Et le salon, en particulier, est resté vide de personnes depuis lors. Vous voyez, la famille de quatre personnes regardait une petite télévision dans la pièce familiale partagée avec la cuisine, puis ils avaient leur sous-sol qui était une grande salle de jeux/salon pour leurs filles. Avec deux jeunes enfants et deux parents occupés, cette pièce n’a tout simplement jamais reçu l’attention nécessaire pour devenir la pièce que nous savions tous qu’elle pourrait être. Nous avions besoin de briser quelques règles afin d’UTILISER cette pièce – ce qui, à mon avis, est l’objectif numéro un de toute maison – créer des pièces dans lesquelles les gens veulent et passent du temps.

Attendez, Qu’est-ce Qui Ne Va Pas Avec Cette Pièce ?

Comme vous pouvez le voir, elle avait tellement de potentiel – un beau sol, une grande fenêtre et une jolie cloison de séparation de style mi-siècle qui lui donnait un certain intérêt architectural. Ils souffraient de ce que beaucoup de gens font :

• Des points focaux en concurrence – Une cheminée et une grande fenêtre, mais aucun mur « TV » évident. Et la cheminée ne suffisait tout simplement pas à ancrer la pièce, elle n’avait pas la présence nécessaire (la même chose avec la mienne, cette transformation m’a vraiment inspiré, pour être honnête). C’est aussi une pièce de passage, mais au moins l’espace de conversation est sur le côté, créant un couloir naturel.

• La peur de mettre une télévision dans leur salon – Je comprends cela, mais je savais juste qu’ils utiliseraient la pièce s’ils avaient une grande télévision près de la cuisine.

• Pas beaucoup de lumière naturelle – Cela ne se voit pas sur les photos, mais la fenêtre est orientée au nord et a un auvent – la lumière était juste plate et morte – la pièce devait soit être peinte d’une couleur pour lui donner un peu de mouvement, soit ils devaient ajouter une fenêtre pour que la lumière naturelle rebondisse.

Un Mur Flottant Vide (C’est La Première Chose Que Vous Voyez)

Mais quand vous entrez dans la maison, vous voyez ce mur en premier – BAM. Comme immédiatement. C’est un mur flottant qui sépare le salon de la cuisine/salle à manger/salle familiale. Ce mur avait besoin de quelque chose. C’est en fait une super disposition, juste besoin d’être mieux utilisé. Ils avaient leur vieux canapé face à deux chaises, avec la cheminée derrière et une petite crédence sur le mur d’accent flottant. C’était bien. Rien n’était offensant ou « mauvais », juste personne ne voulait être là.

Que Faites-Vous À Ce Mur ?

Ici, vous pouvez voir la disposition plus clairement – l’entrée se trouve derrière le mur à claire-voie. Bien sûr, nous avons parlé du fait que ce mur devait être traité différemment – Couleur d’accent ? Papier peint ? Mural ? Bibliothèques intégrées ? Tuile ? Lambris ? Nous avons passé en revue TOUTES les options. Mais nous devions résoudre la situation de la télévision tout en abordant ce mur. Peut-être que la réponse était liée ? Voici les défis :

• Nous étions tous d’accord pour dire que la cheminée était un peu ennuyeuse. Ils voulaient carreler par-dessus la brique et si c’était le cas, nous ne pouvions pas avoir TROIS types de murs différents ici (le mur à claire-voie, le mur d’accent et la cheminée). Je suis sûr que quelqu’un aurait pu s’en sortir, mais cela me semblait beaucoup.

• Si nous devions ajouter une télévision dans cette pièce, alors où pourrait-elle aller ? Quelle règle briser ? Le faux pas de la télévision haute et petite au-dessus de la cheminée ? Le faux pas de la télévision faisant face à une grande fenêtre donnant sur la rue ? Le faux pas de la petite télévision à côté de la cheminée dans un coin ? Le faux pas de la télévision devant la fenêtre ? Tout cela est « mauvais » et pourtant c’est ce que nous avons fait.

• Nous ne pouvions pas vraiment peindre les murs blancs car il n’y avait pas de point d’arrêt allant dans la salle à manger et la cuisine. Et honnêtement, ils ne voulaient pas peindre les murs – ils aimaient la couleur, mais ils aimaient que tout l’étage principal soit si fluide et si ouvert. J’étais d’accord. Peindre briserait beaucoup l’unité sans une frontière naturelle pour le faire.

Kaitlin a donc résolu le premier problème en ajoutant une fenêtre – quelque chose qu’ils voulaient faire depuis un certain temps et une fois que j’ai été impliqué, je les ai inspirés avec mes compétences de manipulation (« soit on peint les murs, soit on a besoin d’une fenêtre »). Et vous savez quoi ? La fenêtre coûtait 1200 $ (y compris la fenêtre) et a pris deux jours, ce qui n’est pas rien, mais qui en valait la peine (je pense que c’est un très bon prix si vous me demandez).

Voici comment la lumière a été augmentée, faisant circuler la lumière dans la pièce et la rendant ainsi plus grande, plus lumineuse et beaucoup plus heureuse. (Ces photos ont été prises le jour où notre partenaire (Article) est venu livrer les meubles – Kaitlin a donné ses meubles à un ami). Maintenant, le coupable était la cheminée. Bien sûr, nous aurions pu peindre la brique, mais ils étaient prêts à la carreler, ce qui nous a tous excités.

La tablette pouvait facilement être enlevée (installée avec une latte) et la simplicité du sol au plafond sur un seul plan (à l’exception du banc) a rendu la vision vraiment facile. Nous avons passé en revue toutes les options – Zellige ? Un motif ? Empiler ? Décaler ? Mosaïque ? Deux couleurs différentes ?

Dans mon esprit, nous devions agencer le salon de sorte que la cheminée soit plus un point focal (surtout s’ils allaient investir dans le carrelage). Vous ne pouvez pas mettre deux chaises devant, bloquant la vue et disant essentiellement « Rien à voir ici, continuez », ce que les gens faisaient dans cette pièce. Nous voulions qu’ils entrent, voient cette cheminée et se sentent invités à s’asseoir et à rester un moment. Voici un petit aperçu de la cheminée carrelée 🙂 Clé Tile a offert les carreaux les plus beaux et c’était parfait.

Maintenant que tout est fini (YAY), tout ce que je peux dire, c’est que nous avons enfreint quelques règles, ajouté beaucoup de chaleur et de couleur, et je suis extrêmement heureux de dire que leur famille l’a utilisé presque tous les soirs depuis – des amis, des enfants, des gars pour des matchs de Duck. Je suis tellement excité de vous montrer le résultat lundi.