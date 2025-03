Le retour de Castlecore : ce qui alimente la dernière renaissance

Le cliquetis furtif du haubert a réintégré nos espaces de vie. Avec lui, d’énormes objets en métal forgé, des bois finement sculptés, des tapisseries antiques et des palettes de couleurs de joyaux ont connu une renaissance dans les intérieurs qui s’est amorcée depuis quelques années, mais l’apparition du « Castlecore » dans le rapport de tendances Pinterest Predicts de cette année l’a officialisé : « Le médiéval est en plein essor. En 2025, la génération Z et les Millennials s’inspireront de la décoration intérieure des châteaux anciens, tandis que la mode et les accessoires seront inspirés du gothique. C’est un retour en force de la plus haute importance. » L’esthétique faux-médiévale, appelée tout aussi bien « Castlecore » que « Médiéval Moderne » ou « Renaissance Médiévale » ou encore « Weirdieval » sur TikTok, a également connu une montée en flèche dans la mode, se traduisant sur le tapis rouge sous la forme d’une Chappell Roan armée d’une épée et d’Anya Taylor-Joy se transformant en Saint Sébastien dans une tenue ornée de flèches. Le genre de roman « romantasy », souvent situé dans des mondes médiévaux, est en plein essor, et des références du Moyen Âge apparaissent également dans le design graphique. Elizabeth Goodspeed, rédactrice en chef des États-Unis pour It’s Nice That, qualifie le look de Future Medieval. Stella Auer, directrice du commerce électronique chez South Loop Loft, une boutique de décoration de Chicago, a constaté de ses propres yeux la popularité croissante du look intérieur auprès de ses clients au cours de l’année et demie écoulée, s’accélérant ces six derniers mois. « Nos achats en tant qu’entreprise ont été influencés par cette tendance », dit-elle, ajoutant que les clients s’intéressent aux meubles en bois massif, aux lustres et appliques dramatiques, et aux détails en fer forgé.

Le boom de Castlecore dans le design intérieur

Cela ne signifie pas que les gens cherchent à recréer entièrement les Cloîtres dans leurs salons ; c’est plutôt qu’ils intègrent des chaises avec un riche rembourrage en velours, ou un grand cabinet en bois avec des sculptures détaillées. Les couleurs sont également importantes : « Ces gris ardoise, verts et couleurs rouille fonctionnent très bien pour nous en ce moment », ajoute Auer. « Peut-être même passer au jaune moutarde [ou] ocre. » Auer indique que sa boutique a même constaté un intérêt pour de grandes tapisseries et tentures, des œuvres du XVIIIe et XIXe siècle provenant de France et d’Italie : « Elles ont été vraiment populaires pour nous ces dernières années, mais je pense qu’elles s’inscrivent également dans cette tendance maintenant. » Entre-temps, les designers explorent les possibilités du haubert en tant que matériau de décoration : le studio de design de la Nouvelle-Angleterre, Wretched Flowers, utilise l’armure médiévale classique pour ses luminaires et tapisseries d’inspiration gothique. Ses miroirs et lampes Crown of Thorns sont fabriqués à partir de pièces de métal découpées au laser en acier inoxydable ou en laiton. La designer de Mexico, Maika Palazuelos de Panorammma, travaille les métaux de manière à avoir l’intrication et la lourdeur suggérées de l’époque.

Le fantasme médiéval dans la culture contemporaine

Ce n’est pas la première fois que l’esthétique de l’ère médiévale est à ce point de retour. Dans de nombreux cas, le « Castlecore » moderne remixe en réalité des éléments d’une fascination du XVIIIe siècle pour le Moyen Âge. « Horace Walpole est la figure clé », explique Kerry Dean Carso, professeur d’histoire de l’art à SUNY New Paltz. Plus connu pour son roman de 1764, Le Château d’Otrante, qui a donné le coup d’envoi du roman gothique en tant que genre, l’écrivain, homme politique whig britannique et antiquaire a également joué son obsession esthétique pour le Moyen Âge en achetant une propriété aux abords de Londres et en la « gothicisant » – ajoutant des créneaux à une façade blanche frappante, garnissant sa bibliothèque d’étagères qui aboutissent en arcs pointus, et recouvrant l’escalier principal de papier peint trompe-l’œil basé sur le tombeau de la cathédrale de Worcester du frère d’Henry VIII, Arthur. Walpole a appelé la propriété Strawberry Hill, et l’authenticité stricte n’était pas le but. Par exemple, Carso souligne qu’il a utilisé du plâtre pour imiter le voûtement en éventail, qui aurait été fait en pierre au Moyen Âge réel. « C’est un peu comme un décor de théâtre pour jouer cette fantaisie médiévale », dit-elle. Walpole, Le Château d’Otrante et Strawberry Hill ont lancé la Renaissance gothique, explique Carso, largement reconnue comme faisant partie d’une réaction plus large aux bouleversements de la révolution industrielle naissante.