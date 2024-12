Le Plaidoyer pour les Cadeaux Alimentaires & Pourquoi ils Sont Toujours Gagnants – Emily Henderson

Les cadeaux alimentaires sont une tradition souvent délicate à aborder. On se retrouve souvent à choisir entre offrir quelque chose à quelqu’un que l’on connaît parfaitement et pour qui on a trouvé le cadeau idéal, à offrir à quelqu’un que l’on connaît très bien mais après des années ou des décennies d’échanges de cadeaux, on est totalement à court d’idées, ou à offrir à quelqu’un que l’on ne connaît pas vraiment mais pour qui on se sent obligé de le faire d’une manière ou d’une autre, ou que l’on veut vraiment faire plaisir mais on est un peu perdu sur ce qu’il faut lui offrir.

Une Idée de Cadeau Gagnante

Donner un cadeau alimentaire est une valeur sûre qui fait toujours plaisir. Il est toujours agréable de sentir que la personne qui reçoit le cadeau en a vraiment besoin ou le veut vraiment. C’est tellement décevant quand ce n’est ni l’un ni l’autre, franchement. Sans parler du gaspillage.

Le mois dernier, pour surprendre mon mari à l’occasion d’un anniversaire important, j’ai arrangé pour qu’un ami proche qu’il n’avait pas vu depuis plus d’une décennie vienne en ville. C’était formidable, et pendant la longue partie de retrouvailles de sa visite, nous avons parlé des prochaines fêtes : où allez-vous les passer, avez-vous des traditions amusantes, achetez-vous des cadeaux pour tous les enfants ou votre famille fait-elle autrement ?

Il s’avère que sa famille fait autrement. Il a ensuite expliqué les mérites des cadeaux alimentaires et pourquoi c’est pratiquement tout ce qu’il donne aux adultes de nos jours et cela avait tellement de sens. Un aliment ne devient jamais un fardeau pour quelqu’un à devoir stocker ou à trouver de la place pour, il peut être apprécié sur place avec tout le monde présent s’ils le souhaitent (ou peut être caché et enregistré pour une date ultérieure pour être apprécié par eux-mêmes), et c’est un excellent moyen d’acheter quelque chose de vraiment spécial pour quelqu’un qu’ils n’auraient probablement jamais acheté eux-mêmes. Il a également expliqué combien il est amusant chaque année de trouver la bouteille de vin parfaite pour son frère (ou peut-être était-ce son beau-frère) ou de demander au fromager de la ville de préparer une sélection d’offres locales pour son père… ce genre de choses, et c’est quelque chose qu’il a hâte de faire et de découvrir.

Les Règles à Suivre

Règle #1: Les cadeaux alimentaires doivent être très personnels et spéciaux.

Connaître assez bien le destinataire du cadeau et ce qu’il aime ou n’aime pas manger est assez crucial pour le concept de cadeau alimentaire réussi. Sinon, vous risquez de passer pour quelqu’un qui est juste passé par le magasin le plus proche sur le chemin et a pris quelque chose dans leur allée alimentaire en liquidation. Il y a un moment et un endroit pour ramasser une bonne bouteille de vin à l’épicerie – disons… pour une fête de fin d’année d’un voisin – mais nous pouvons faire un peu (ou beaucoup) mieux que ça.

C’est l’occasion d’offrir quelque chose à quelqu’un qu’il n’aurait peut-être pas envie de s’acheter. Peut-être connaissez-vous un pâtissier qui a du mal à justifier l’achat de cette pâte de vanille super chère, ou le connaisseur de café qui a été intrigué par les sachets de café concentré mais ne veut pas dépenser l’argent pour s’éloigner de sa routine quotidienne habituelle. Laissez votre cadeau alimentaire être quelque chose qui les incite à être aventureux ou luxueux sans prendre de risque financier.

Règle #2 : Ne faites pas travailler le destinataire du cadeau.

Bien qu’il y ait quelques exemptions dans ma sélection ci-dessous d’idées de cadeaux alimentaires, réfléchissez à deux fois avant d’emballer un kit de fabrication de mozzarella maison. L’idée ici n’est pas d’ajouter à leur liste de choses à faire (même si cela semble amusant), mais plutôt d’avoir quelque chose de prêt à l’emploi et à manger. Peut-être même quelque chose que vous pouvez déguster ensemble, ou qu’ils peuvent facilement partager avec d’autres proches. Un sac de mélange à biscuits d’une boulangerie renommée ? Cela semble bien, mais vous savez ce qui est mieux ? Des biscuits déjà préparés d’une boulangerie renommée. Ajoutez un pot de fromage pimento et de la confiture pour compléter le tout.

Règle #3 : Optez pour quelque chose qui n’est pas nécessairement lié aux fêtes.

Laissez-moi vous expliquer celle-ci un peu car elle est complètement subjective pour moi et ma faible tolérance pour des quantités interminables de sucreries. Ne vous méprenez pas, donnez-moi une boîte de biscuits et de brownies et tout ce jazz et je serais une fille heureuse en théorie. Mais je suis tellement saturée de sucre et de pâtisseries avant même que Noël arrive parce que ça vient de partout. Échanges de biscuits, tasses de chocolat chaud en se promenant et en regardant les lumières, boîtes de gâteries des amis, ventes de pâtisseries à l’école de mon enfant… pour moi, c’est trop.

Mais donnez-moi une belle sélection de poissons en conserve que j’admirerais mais que je n’achèterais jamais, et là nous avons quelque chose. Des huiles d’olive spécialisées pour ma prochaine soirée pizza ? Oui, s’il vous plaît ! Bien sûr, j’ai des chocolats sur cette liste parce que certaines personnes ne peuvent pas s’en passer, mais n’oubliez pas de penser en dehors des confiseries !