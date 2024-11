Comme un vigneron expert transformerait des raisins modestes en un vin extraordinaire, le dernier travail architectural de _naturehumaine, Le Petit Merlot, transforme un duplex classique des années 1920 en un havre contemporain. Nichée dans le cœur gastronomique du Plateau Mont-Royal de Montréal, cette rénovation réfléchie incarne le même savoir-faire patient que son homonyme – une fermentation minutieuse de l’ancien et du nouveau, où les éléments historiques sont préservés et améliorés au fil du temps.

Implanté sur un terrain compact sans allée, le duplex jouxte deux maisons voisines et est aligné avec la limite de rue avant partagée. Il comprend deux unités empilées, accessibles par une cour arrière via un porte-cochère. Limité à deux étages, le design ajoute un niveau de mezzanine, étendant l’espace pour l’unité supérieure sans dépasser les limites de hauteur. Les caractéristiques patrimoniales ont été restaurées pour la façade avant, avec la brique rouge d’origine, les linteaux en pruche peints et les claveaux en pierre conservés pour l’authenticité architecturale. Les fenêtres françaises à petits carreaux et les corniches en bois restaurées reflètent les façades historiques de la région, contribuant à une présence de rue cohérente.

À l’intérieur, l’unité inférieure de 1 420 pieds carrés est conçue pour s’harmoniser avec le jardin. Une façade arrière en verre brouille la frontière entre les espaces intérieurs et extérieurs, ouvrant le salon, la salle à manger, la cuisine et la chambre sur le paysage. En dessous, une cour ensoleillée introduit la lumière dans le bureau du sous-sol et la chambre supplémentaire. L’unité supérieure privilégie la lumière naturelle du sud, avec une mezzanine abritant la cuisine et la salle à manger, menant à une terrasse en bois avec des jardinières en acier. Un escalier central, revêtu d’acier perforé blanc, relie visuellement les niveaux.

Contrairement à la façade avant patrimoniale, la façade arrière adopte une approche moderne. De grandes sections vitrées s’étendent sur quatre niveaux entre les murs de briques, offrant à l’intérieur une lumière douce et ambiante. Pour améliorer la qualité de la lumière de l’unité du sous-sol, des fenêtres du sol au plafond créent une sensation d’espace dans la chambre et le bureau. Les finitions intérieures reflètent les tons rouges de l’extérieur dans les matériaux et la peinture, maintenant une unité visuelle. Ce schéma de couleurs est évident dans la brique, les meneaux de fenêtre, les accents en acier et certains éléments intérieurs comme la bibliothèque et les luminaires.

Pour plus d’informations sur _naturehumaine, visitez naturehumaine.com.

Photographie de Raphaël Thibodeau.

