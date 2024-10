Depuis 2015, le designer basé à Montréal Thom Fougere et le célèbre magasin de design de Toronto, Mjölk, ont collaboré sur une série de collections qui mêlent le style signature de Fougere, un minimalisme raffiné, à l’engagement de Mjölk envers l’artisanat de maître, la fonctionnalité et la beauté discrète des objets du quotidien. Leur partenariat continu se poursuit avec une nouvelle collection qui incarne l’élégance intemporelle et l’attrait utilitaire qui définissent à la fois la philosophie de design de Fougere et l’éthique de Mjölk.

Le canapé Arm réinvente la silhouette classique du canapé avec une perspective fraîche qui se démarque des tendances contemporaines. Son design distille l’essence des sièges traditionnels, souligné par un cadre en bois massif composé uniquement des parties les plus cruciales. Disponible en noyer ou en chêne blanc, le canapé est un clin d’œil aux formes intemporelles avec une sensibilité moderne.

S’inspirant du mécanisme délicat du bras de lecture d’une platine vinyle, la lampe murale est un luminaire élancé conçu pour compléter les espaces minimalistes. Son abat-jour en fibre de verre fait à la main projette une lueur chaude et ambiante dans une pièce tout en fournissant un éclairage ciblé juste sous l’abat-jour. Le contrepoids en laiton, fileté le long du bras, permet un ajustement facile de l’équilibre et de la position de la lumière, répondant aux besoins et aux préférences de l’utilisateur.

Poursuivant le langage de conception de la vitrine Tambour, la nouvelle crédence Tambour en noyer ou en chêne blanc présente des portes coulissantes en tambour qui enveloppent entièrement l’arrière. Les cliquetis doux des portes qui s’ouvrent créent une expérience tactile et auditive, tandis que l’espace subtil entre les portes et le cadre met de nouveau en valeur l’artisanat exceptionnel de la pièce.

Initialement construit en tant que commande privée pour le chalet d’un client, le fauteuil à bascule Fireside sera bientôt disponible pour tous ceux qui désirent un siège confortable près d’un feu ou d’un poêle. Le profil bas donne au siège un style plus décontracté pour se prélasser et son design simple réitère la beauté du design utilitaire.

Pour compléter le fauteuil à bascule Fireside, l’ensemble d’outils de cheminée a été affiné au fil des années. Essentiel pour entretenir les foyers modernes, l’ensemble comprend un tisonnier, une pelle, une brosse et une base, tous fabriqués à partir d’une combinaison de cuir, de laiton et de bois de chêne ou de noyer massif. Chaque outil équilibre forme et fonction, garantissant que l’entretien du feu est un moment qui mérite une pause, de l’attention et de la réflexion.

Pour en savoir plus sur la collection complète conçue par Thom Fougere pour Mjölk, visitez mjolk.ca.