Bonjour à tous. Tout d’abord, nous voulons reconnaître tous ceux qui ont été affectés par les ouragans des dernières semaines. La dévastation mondiale sans fin, qu’elle soit causée par la main de l’homme ou par la nature (mais on peut dire que les deux sont causés par l’homme), semble inimaginable et la fin semble inexistante. Tout cela nous laisse presque sans voix. Voici deux articles qui donnent plusieurs façons de faire des dons aux survivants des ouragans en particulier – celui-ci et celui-là. Cela ne va pas résoudre les problèmes à long terme, mais l’aide est certainement nécessaire. Nous espérons que pour toute personne affectée, la sécurité et le soulagement viendront le plus rapidement possible.

La visite de la maison de cette semaine est peut-être en tête de notre liste des maisons préférées de Heidi Caillier ! Elle a transformé cette maison de East Hampton d’une nouvelle construction en une maison qui semble avoir été là depuis des années (ce qui était la plus grande demande du propriétaire :)). Allez voir tout le travail de Heidi dans cette maison, car cela va vous époustoufler ! De plus, nous avons parlé de l’art en 3D dans l’une des chambres plus tôt cette année, donc voir tout fini est tellement merveilleux.

De la part d’Emily: J’ai utilisé ce coussin dans 4 séances photo récemment et j’ai réalisé que c’est probablement en raison des raisons suivantes : 1. Ses coins arrondis s’harmonisent bien avec les coussins carrés tranchants, mais il est plus grand et plus moelleux que la plupart des coussins circulaires à la mode. Ensuite, les couleurs – le bleu et le rose sont excellents. Sa taille le rend facile à assortir à la plupart des chaises, lits et canapés. Enfin, le bouton unique et ludique lui donne du style. Pour 25 $, c’est vraiment très bien.

De Jess : Il est TRÈS rare que je n’aie pas à porter de soutien-gorge. Alors chaque fois que j’en trouve un avec des bretelles jolies mais simples et qui est aussi confortable, je suis clairement ravie ! Je me sens beaucoup mieux en montrant ce type de bretelles avec mes débardeurs qu’avec une bretelle normale. Voici ce soutien-gorge triangle en soie de tous les jours d’Intimissimi que j’ai acheté pendant que j’étais à New York le week-end dernier. J’en avais besoin pour ce haut incroyable que j’ai eu, mais honnêtement, je vais pouvoir le porter avec tellement de choses. Les bretelles sont presque comme des cordes mais restent plates. J’adore ! P.S. Je suis un peu confuse quant à la taille en ligne mais j’ai pris un 36B.

De Gretchen : Si vous suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu les histoires festives et de Noël d’Anthropologie d’hier. Certes, il semble un peu trop tôt pour penser à Noël, et pourtant dans le monde de l’EHD, nous devons le faire ! Mais en magasinant chez Anthro pour trouver des pièces pour styliser la séance photo, je suis tombée complètement amoureuse de ces tasses. Elles sont tellement fantaisistes et douces et j’adore qu’elles viennent avec un petit sous-verre épais. Le combo de couleurs rose/violet est mon préféré, mais les autres options sont adorables aussi. J’en ai attrapé quelques-unes pour les offrir en cadeaux de Noël mais j’en garderai une pour moi 🙂 Je ne peux pas m’en empêcher !

Vous avez peut-être remarqué par les publications de cette semaine (le lancement et Fix It Friday) et le contenu social non-stop que notre deuxième collection avec Rugs USA est sortie ! Nous en sommes très fiers et nous nous sentons tellement chanceux de pouvoir l’appeler nôtre. Si vous cherchez un tapis beau et abordable, allez les voir tous ICI<3

De Arlyn : Je n’ai pas été au cinéma depuis la sortie du film Barbie l’année dernière. Et avant cela, c’était avant même que je tombe enceinte (ma fille a maintenant 2,5 ans donc… ça fait LONGTEMPS). Nous avons enfin trouvé une baby-sitter que nous aimons et en qui nous avons confiance, donc mon mari et moi avons planifié une soirée en amoureux pour la première fois… jamais ? J’avais entendu de bonnes choses sur le film The Wild Robot et OMG C’ÉTAIT SI BIEN. Je pense qu’il offre quelque chose à peu près à tout le monde qui le regarde, mais en tant que mère, l’angle de la maternité était fort et m’a vraiment touché. C’était à la fois une belle histoire et visuellement frappant. Je lui donne DEUX GROSSES APPROBATIONS.