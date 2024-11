L’écran géant a captivé les auditoires avec des récits visuels et sonores depuis la création des films en mouvement en 1895, avec des projecteurs portables se propageant dans les années 1940. Ces appareils quelque peu diminutifs ont démocratisé l’expérience communale du cinéma en transformant les maisons, les salles de classe, les bureaux, les arrière-cours, les façades nues et les espaces publics en cinémas personnels. LG Electronics ajoute à cette infrastructure en constante expansion d’écrans d’images en mouvement avec leur projecteur laser portable CineBeam Q nouvellement lancé. Mais contrairement à de nombreux appareils sur le marché, ce produit particulier promet un impact visuel aussi audacieux que son affichage est clair.

Conception agréable

Bien que le CineBeam Q ait des capacités techniques impressionnantes, ses sensibilités en matière de design attireront l’attention des clients potentiels au goût discerné. Finis les jours où l’électronique grand public existait sans esthétique, et c’est justifié. Les nouveaux produits doivent s’assimiler de manière appropriée à mesure que la technologie s’intègre de plus en plus à la maison. Et bien que certains achèteront des articles qui articulent clairement leur nouveauté, d’autres rechercheront des articles d’ameublement pour la maison intelligente qui se présentent comme de beaux objets comme le CineBeam Q.

Ses designers industriels ont réussi à se débarrasser des connotations négatives parfois associées à ces choses qui semblent trop “techniques”, “numériques” ou “électrifiées”. Au lieu de cela, le projecteur dégage une sensation de nostalgie future en tempérant la technologie avec une finition en acier doux, une géométrie mod et une texture contrastée simple. Sa capacité à passer d’un langage visuel à un autre lui permet de s’intégrer dans des espaces ultra-modernes ou de style plus transitionnel.

Ce qui se passe pour susciter une grande joie est peut-être la fonction la plus basique, et novatrice, de toutes – sa fonction de dessin de lumière. Les capteurs de spectre de couleur configurent le projecteur pour améliorer l’ambiance intérieure avec des images numériques captivantes. Cette technologie de cartographie d’images rend les photos sur le mur vers lequel elle est dirigée pour un éclairage d’ambiance tranquille ou pour revigorer tout espace.

Portabilité

Malgré sa taille modeste, LG offre un retour sur investissement significatif en ce qui concerne la technologie intégrée étroitement dans le corps orthogonal du CineBeam Q. Mesurant environ 5 x 5 x 3 pouces, il n’est pas plus grand qu’une paire de casques de luxe que l’on pourrait déjà transporter sur soi. Et à un peu plus de 3 livres, il ne pèse guère plus qu’un petit réveil. Associée à sa poignée rotative à 360 degrés, qui sert également de béquille, la capacité de l’unité est également maximisée car les utilisateurs peuvent la déplacer de l’étagère à la table ou à toute autre surface de leur choix.

Image de qualité supérieure

La portabilité du CineBeam Q est renforcée, en partie, par sa qualité d’image de premier plan, qui est obtenue avec une fonction d’ajustement automatique de l’écran qui permet une configuration rapide et facile presque n’importe où. Cette fonction élimine les points de douleur souvent créés par la nécessité de calibrer manuellement l’alignement de l’écran ou d’optimiser la mise au point avant utilisation. Une fois prêt, l’appareil projette jusqu’à 120 pouces d’image nette pour une vue rectangulaire propre et impressionnante en quelques secondes. Ses performances sont bien plus puissantes par rapport aux concurrents du même poids en termes de résolution (4K UHD Laser), précision des couleurs, articulation des détails, contraste (avec un ratio dynamique de 450 000:1) et luminosité.

De plus, il fonctionne bien avec les applications permettant un accès facile aux abonnements et aux services de streaming OTT avec la possibilité pour l’utilisateur de parcourir le contenu via webOS et AirPlay2/ScreenShare. Les films, les clips musicaux, la télévision et le contenu Web peuvent tous être appréciés à partir d’une seule source sans être encombrés par du matériel supplémentaire. La connectivité est aussi simple que la fonctionnalité ScreenShare avec AirPlay et Bluetooth ou la connexion HDMI/USB-C.

Pour en savoir plus et acheter le projecteur laser portable LG CineBeam Q, visitez lg.com.