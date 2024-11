Qui a dit que la nouvelle technologie devait signifier abandonner les anciens designs classiques ? FiiO adopte la technologie moderne et le design rétro avec le nouveau DAC USB KA15 (qui signifie convertisseur numérique-analogique), qui transformera n’importe quel appareil mobile en un système audio haut de gamme, le tout dans un design qui fait un clin d’œil subtil à la technologie audio du passé – la modeste cassette.

Le design de la cassette peut sembler rétro et amusant, mais l’appareil n’a rien à voir avec la taille d’une cassette réelle. En fait, FiiO affirme qu’il est assez petit pour être un porte-clés, ce qui signifie essentiellement que vous pouvez emmener un convertisseur audio de haute qualité partout où vous allez. Ses dimensions sont de 65mm x 24mm x 13mm.

En effet, c’est de haute qualité. Le FiiO KA15 propose deux puces DAC ESS ES9038Q2M ainsi qu’un amplificateur THX AAA-78 pour offrir un audio clair et riche avec des dynamiques immersives. Cet amplificateur est connu pour sa quasi-absence de distorsion tout en offrant une puissance de sortie élevée, garantissant un audio propre qui préserve les dynamiques sans affecter la réponse audio globale, même à des volumes plus bas et plus élevés. Il est capable de fournir un audio jusqu’à 32 bits/768kHz PCM, et il prend en charge le décodage natif DSD512 ainsi que le décodage MQA.

Malgré sa petite taille, l’appareil offre des options de connectivité relativement polyvalentes. Il dispose d’une entrée USB-C, ainsi que d’une prise casque 3,5 mm et d’une sortie équilibrée 4,4 mm. Cela devrait lui permettre de fonctionner avec une grande variété de casques différents. En plus de cela, il dispose de trois réglages de gain différents : Faible, Moyen et Élevé. En plus d’un mode basse consommation, cela permet à l’utilisateur d’ajuster la sortie en fonction de l’impédance des écouteurs qu’il utilise. Cela peut aider à préserver la durée de vie de la batterie lorsque le DAC est utilisé avec un appareil mobile. Le KA15 peut fournir une puissance allant jusqu’à 450mW par canal à 32Ω.

Le FiiO KA15 est compatible avec Android, iOS, Windows et macOS. Il est disponible dans une variété de couleurs, chacune ayant ce design de cassette. Il est disponible sur le site web de FiiO pour 109 $.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé dans le ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Christian a couvert la technologie depuis plus de 10 ans, avec des articles dans de nombreuses grandes publications technologiques, notamment Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les entreprises technologiques équilibrent un grand design avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.