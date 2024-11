Les projecteurs portables évoluent rapidement, offrant à la fois des fonctionnalités avancées et des designs élégants. Le XGIMI MoGo 3 Pro non seulement a élevé la barre pour les projecteurs portables avec sa qualité d’image supérieure, mais impressionne également avec un design élégant, fonctionnel et portable.

La série MoGo de XGIMI a toujours offert une excellente valeur, permettant aux utilisateurs de profiter de films et d’émissions de télévision où qu’ils aillent. Le MoGo 3 Pro représente le summum de cette innovation, combinant la praticité avec un attrait esthétique.

Le MoGo 3 Pro est conçu pour la polyvalence. Son design unique à deux niveaux se compose d’une base solide et d’une unité principale pivotante, permettant aux utilisateurs de projeter des images à pratiquement n’importe quel angle. La base abrite des haut-parleurs Harman Kardon double 5W, offrant un son puissant qui surpasse de nombreux concurrents.

L’unité principale du projecteur se connecte à la base via un bras mince et réglable. Cela permet une rotation facile, permettant la projection sur les murs ou les plafonds. Grâce à son autofocus et à la technologie Auto Keystone, le projecteur corrige rapidement le flou et la distorsion en quelques secondes, offrant une expérience de visionnage fluide. Ce design innovant le distingue des projecteurs cylindriques traditionnels. Pour plus de flexibilité, le MoGo 3 Pro est compatible avec des trépieds, offrant encore plus d’options de projection.

Le MoGo 3 Pro offre une résolution de 1080p et 450 lumens de luminosité. Bien qu’il ne rivalise pas avec les projecteurs fixes haut de gamme, il surpasse significativement la plupart des modèles portables. Son système d’exploitation Google TV intégré, contrôlable via une télécommande, offre un accès à une large gamme de services de streaming, y compris Netflix – un avantage sur de nombreux concurrents.

Vous pouvez obtenir le projecteur XGIMI MoGo 3 Pro pour vous-même via le site web de XGIMI.