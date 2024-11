Les canapés super moelleux et indulgents dominent actuellement la scène, plus ils sont grands, mieux c’est, à notre avis. Le canapé Perron Pillo, conçu par le designer Willo Perron pour Knoll, est un bel exemple de cela, ressemblant à un empilement de coussins placés ensemble pour créer un espace joyeux et ludique. Il s’agit d’une pièce modulaire et personnalisable, disponible en options deux, trois et quatre places. Mélangez et assortissez les modules pour obtenir une sectionnelle qui peut grandir et évoluer avec votre famille au fil du temps. Un délice moderne, l’inclinaison du siège et les ferrures minimales offrent un look décontracté et vécu, parfait pour tout intérieur confortable.

Les modules du canapé Perron Pillo se rassemblent naturellement, s’appuyant sur des empilements répétitifs de coussins robustes pour aplatir la forme globale, tout en conservant une définition. Ici présenté dans un lin crème pour accentuer la forme, toute la bibliothèque Knoll est à votre disposition, ajoutant à l’incroyable quantité de personnalisation disponible ici. Avec la régularité et la simplicité raffinée des modules, deux options de profondeur sont disponibles pour convenir à n’importe quelle maison. Choisissez entre Standard, avec une inclinaison plus droite, ou Deep, avec une sensation de type lounge.

Le travail d’artisanat et la qualité impeccables que l’on peut attendre de Knoll sont mis en valeur par Perron, qui excelle dans la création de beaux projets avec une touche spéciale. « Tout ce que je fais a un peu d’humour en lui », dit-il. « Je voulais que le canapé évoque la surprise et l’émotion. » En effet, le canapé attire l’attention, mais de manière espiègle. La cabane de coussins a mûri et a plutôt bien été nettoyée.

Willo Perron est un designer multidisciplinaire, visant à apporter une touche non conventionnelle à chaque projet. Du podium aux détaillants haut de gamme, en passant par la conception de décors, son approche est unique, adoptant un sens de l’élégance simpliste qui transparaît clairement dans son travail. S’appuyant sur la folie que le processus de conception peut parfois apporter (dans une industrie par ailleurs relativement sérieuse) est courageux et, en fin de compte, un répit rafraîchissant d’une institution à col roulé.

En effet, Knoll a toujours promu ce type de réflexion dynamique dans l’industrie, depuis la vision fondatrice de Hans, jusqu’à Florence. Un titan de l’industrie, Florence Schust Knoll était déjà établie en tant qu’architecte respectée lorsqu’elle a rejoint l’entreprise. Avec une formation Bauhaus de qualité, elle considérait le « travail total » et était l’une des premières à créditer fièrement les designers pour leurs pièces. C’était en avance sur son temps, promouvant un respect distinct entre le producteur et le designer qui transparaît dans la culture d’entreprise de Knoll jusqu’à ce jour.

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets pour s’immerger. Pâtissière passionnée, crocheteuse et fabricante de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime faire de la randonnée, du vélo et apprendre sur l’espace.