le-calme-lounge-par-layer-vous-enveloppe-de-confort

Le Calme Lounge de LAYER vous enveloppe de confort

Une invitation à la détente

Le Calma Lounge, conçu par Benjamin Hubert de LAYER pour la marque espagnole Andreu World, est le genre de fauteuil qui vous invite à vous asseoir, à vous détendre et peut-être à rester un moment. Ce fauteuil lounge répond à ce que nous recherchons tous : le confort. « Les gens recherchent de plus en plus le confort – à la fois mental et physique – et c’est ce désir qui a motivé la conception du Calma Lounge que nous avons conçu pour Andreu World, » partage Hubert. « Avec son intérieur doucement rembourré qui enveloppe l’occupant, le fauteuil lounge est un lieu de retraite. Il offre un espace profondément rassurant – et dans le monde d’aujourd’hui, c’est un luxe. » En prolongement des chaises de bureau Calma de 2022, l’édition lounge élève la même forme cocon pour un environnement plus détendu.

Un design élégant et fonctionnel

De l’extérieur, le Calma Lounge arbore des lignes épurées et des courbes douces, avec une coque enveloppante minimaliste qui donne une impression architecturale et moderne. À l’intérieur, vous trouverez un siège moelleux et rembourré qui vous enlace presque. Le dossier du fauteuil, intégré aux accoudoirs, vous enveloppe dans une étreinte réconfortante, tandis qu’un repose-tête en option ajoute un peu de soutien supplémentaire lorsque vous avez besoin de vous pencher en arrière et de rêvasser.

Ce qui rend le Calma Lounge vraiment élégant, c’est son système inclinable caché et activé par le poids, sans boutons volumineux ni leviers. Au lieu de cela, une discrète languette en cuir nichée entre le siège et le dossier vous permet d’ajuster et de verrouiller votre position, tout en maintenant le design épuré du fauteuil. Une base en bois à quatre branches prolonge les lignes douces et angulaires du fauteuil, faisant écho au mouvement dynamique du mécanisme d’inclinaison.

Personnalisation et polyvalence

Avec une variété d’options de personnalisation, le Calma Lounge joue avec les textures et les matériaux de manière à la fois ludique et raffinée. Choisissez parmi une gamme de textiles d’ameublement, ou optez pour une coque en contreplaqué à l’arrière pour une touche de contraste supplémentaire. Que vous ayez besoin d’une retraite réconfortante à la maison ou au bureau, le Calma Lounge est là pour vous.

Pour en savoir plus sur le Calma Lounge de LAYER pour Andreu World, visitez andreuworld.com.

En tant qu’éditrice principale contributrice, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + en toute intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.