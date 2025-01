Le Bishop: Un Chef-d’œuvre du Design Célébré au Fil des Ans

Le Bishop, cette œuvre emblématique de l’architecte et designer Irano-Française India Mahdavi, a débuté sa vie en 1999 en tant que modeste tabouret de bar conçu pour l’un des clubs les plus exclusifs de New York, l’APT. Au fil des 25 dernières années, il est devenu une icône du design, célébrée à travers des réinterprétations, des expositions muséales et de nombreuses collaborations. Pour marquer le 25e anniversaire du Bishop, Mahdavi a consacré la 17e édition de Project Room, sa série continue d’expositions et d’installations mettant en lumière le design du monde entier, à ce chef-d’œuvre polyvalent.

Une Évolution Inspirante

Le nom du Bishop est inspiré d’une pièce d’échecs, une réflexion profonde de Mahdavi sur son processus de création. Elle partage : « Quand j’ai entrepris de concevoir un tabouret de bar, c’était parce que je voulais créer quelque chose qui n’existait pas encore – une pièce sculpturale qui, une fois regroupée, évoquerait l’apparence d’un jeu d’échecs. Le fou sur un échiquier est devenu mon inspiration. » Cependant, ce que certains ignorent, c’est que le design original a évolué avant de devenir l’icône Bishop que nous connaissons aujourd’hui. « Le Bishop original avait une forte présence graphique mais semblait trop spécifique pour un usage plus large, alors je l’ai réimaginé comme une pièce polyvalente – un hybride entre un tabouret et une table d’appoint. » Plus tard, en travaillant sur un projet d’hospitalité à Mexico, Mahdavi a découvert les propriétés tactiles mais visuellement chaleureuses de la céramique, ce qui l’a amenée à créer sa première édition en céramique du Bishop.

Une Rétrospective Magnifique

Le Project Room #17 de Mahdavi, Bishop: 25 ans, est une belle rétrospective qui met en lumière l’évolution du design au fil des ans. Depuis sa création, le Bishop s’est transformé en divers matériaux, échelles et fonctions. Au cours de ses 25 ans d’histoire, il a donné naissance à une famille de designs, dont le tabouret Baby Bishop et la table Cocktail. Le Peanut unit deux Bishops en une seule pièce, tandis que le COD (Complément d’Objet Direct) est une version table d’appoint. Des variations du design ont trouvé leur place dans des collections de musées : le Bishop Or réside au Musée des Arts Décoratifs de Paris, tandis que le Bishop Primadonna est hébergé au Centre Georges Pompidou. Il existe même des versions salière et poivrière.

Une Célébration Gourmande

Pour célébrer davantage cette étape, Mahdavi s’est associée à Palomas, un fin chocolatier à Lyon, pour créer des versions comestibles du Bishop. Réduits en forme de bouchées, les Bishop sont fabriqués à partir de chocolat noir péruvien riche et contiennent six pistaches iraniennes cachées dans chaque pièce. Présentés dans un plateau mauve – un clin d’œil à la couleur signature du miniaturiste iranien Reza Abbassi, les chocolats sont emballés dans un emballage orné du motif Criss Cross de Mahdavi, une interprétation moderne du motif classique tartan.

Avec son design intemporel et ses réinterprétations ludiques, le Bishop continue de captiver et d’inspirer, prouvant que le grand design ne connaît pas de limites. Que ce soit exposé dans des musées, réutilisé sous de nouvelles formes ou même réimaginé en tant qu’œuvre d’art comestible, le Bishop témoigne du travail durable de Mahdavi et de sa capacité à mêler fonctionnalité et expression artistique.