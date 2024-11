Au Big TamTam Food Court à Hambourg, en Allemagne, les acheteurs sont accueillis dans un espace culinaire conçu pour émerveiller les sens. Conçu par le Studio Aisslinger, le food court propose une expérience unique, mettant en avant des combinaisons de couleurs inattendues.

Situé à l’intérieur du Hanseviertel à Große Bleichen, le premier centre commercial classé au patrimoine de la ville, ouvert en 1980, le Big TamTam offre un environnement vibrant où les clients sont encouragés à rester et à savourer leurs repas. Contrairement aux autres zones du centre commercial qui conservent un style ancien, les architectes, en collaboration avec Tellerrand Consulting, ont imaginé un espace dynamique et accueillant.

Le Big TamTam crée un véritable cosmos alimentaire contemporain, avec des éléments narratifs qui apportent les surprises caractéristiques des environnements numériques dans un monde analogique. C’est un endroit qui met l’accent sur le plaisir et la découverte.

Différents recoins dignes d’Instagram attirent une clientèle de tous âges. Les sièges sur mesure comprennent des cabines et des banquettes recouvertes de tissus à motifs géométriques. Les surfaces faciles à nettoyer sont essentielles dans cette zone commerciale à fort trafic. Les finitions sont mélangées pour offrir une texture subtile. Les plateaux en terrazzo et en bois laqué ont une touche brillante qui complète les tabourets en métal laqué mat et les luminaires.

Sous le dôme spacieux, la tour agricole s’élève en spirale, entourée de jardinières circulaires contenant de la verdure et des herbes. Un escalier mène au point culminant de l’espace – le plus petit bar de Hambourg. Les clients peuvent s’asseoir dans cette structure en forme de capsule, comme un nid de corbeau moderne, et déguster des boissons tout en observant l’activité animée en dessous. « Le Big TamTam est devenu un événement aussi important que la nourriture elle-même », ajoute Aisslinger.

Cinq des meilleurs restaurateurs de Hambourg proposent une grande variété de plats délicieux pour tous les palais, des plats japonais chez Momo Ramen à la pizza napolitaine chez ÜberQuell. Chaque station est essentiellement un mini-restaurant unique. Une palette de couleurs rose bonbon, jaune, bleu et vert anime la section circulaire. Le Big Kiosk est une unité pop-up autonome pour différentes activations. Un jour, c’est un salon de manucure, un autre jour, c’est transformé en galerie d’art. Les visiteurs peuvent prendre des photos dans la cabine photo attachée comme souvenirs de leur temps passé au centre commercial.

Photographie de Martin Kunze et Nicolo Lanfranchi.