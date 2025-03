Le AVOLT Square 1: Fusion de Design Suédois et de Chargeur Puissant

Dans le monde de la technologie, l’attention portée au design est souvent associée aux grandes marques telles qu’Apple. Cependant, cette philosophie n’est pas toujours présente dans les entreprises qui fabriquent des produits électroniques plus utilitaires, comme les multiprises. Et si, au contraire, le design moderne était au cœur de tous les aspects de la technologie moderne? C’est l’objectif d’AVOLT. Le AVOLT Square 1 est une solution d’alimentation qui allie design scandinave et fonctionnalité.

Une conception alliant forme et fonction

Au cœur du Square 1 se trouve une fonction essentielle. Il s’agit essentiellement d’un cube avec des sorties d’alimentation de chaque côté, comprenant trois sorties d’alimentation standard aux États-Unis et deux ports USB-C prenant en charge la livraison d’alimentation jusqu’à 30 watts. En d’autres termes, il est parfait pour ces endroits où vous devez pouvoir alimenter plusieurs appareils en même temps.

De plus, il est doté d’un câble flexible de 5,9 pieds qui vous permettra de le brancher à proximité des prises électriques sans trop de restrictions quant à son emplacement.

Un design moderne et polyvalent

En plus de sa fonctionnalité, il est également conçu pour un design moderne. Le AVOLT Square 1 est un cube au look minimaliste disponible dans l’une des sept couleurs modernes, dont le Stockholm Black, le Gotland Grey, le Shark Blue, le New Pink, le Oak Green, le Nomad Sand et le Opal White.

Mieux encore, il offre une certaine flexibilité en termes de placement. Il est livré avec une plaque de montage qui peut être fixée au mur ou à une autre surface, vous permettant d’attacher magnétiquement le Square 1 à la plaque sans avoir à utiliser des clips ou du Velcro pour le positionner.

Salué pour son design exceptionnel

Le Square 1 a été salué pour son design exceptionnel, malgré sa fonctionnalité relativement basique. En fait, l’appareil a remporté le Red Dot Design Award et le Swedish Design Prize. « Notre ambition est de concevoir uniquement de beaux objets que nous utilisons réellement au quotidien et qui résistent à l’épreuve du temps », a déclaré Johan Runströmer, fondateur et directeur créatif d’AVOLT.

Le Square 1 est le premier produit qu’AVOLT commercialise aux États-Unis, mais il sera bientôt suivi par le Cable 1 de l’entreprise, un câble de charge qui adopte une esthétique de design similaire et est disponible en forme de base USB-C ou USB-C vers Lightning.

En attendant, vous pouvez vous procurer le AVOLT Square 1 pour 69,99 $ via avolt.com.

Un regard d’expert

Le AVOLT Square 1 incarne donc une fusion réussie entre le design suédois et la puissance d’un chargeur, offrant aux consommateurs une solution alliant esthétique et fonctionnalité dans le domaine des produits électroniques quotidiens. Son succès et ses récompenses en font un choix attractif pour ceux qui recherchent à la fois performance et design.