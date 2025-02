L’art génératif d’A.A. Murakami inspiré par une ancienne palourde

La nature et la technologie sont souvent perçues comme des opposés polarisés – l’une évoluant lentement sur des millions d’années, l’autre avançant à la vitesse de l’éclair. Seul le duo d’artistes visionnaires A.A. Murakami pourrait faire converger ces deux mondes d’une manière que peu d’autres pourraient imaginer. Leur dernier projet, Mille couches d’estomac, transforme la beauté d’une ancienne palourde en une œuvre textile générative révolutionnaire. Présentée lors du week-end Art Blocks à Marfa, au Texas, l’installation explore comment le design génératif peut s’inspirer du monde naturel en comblant le fossé entre l’évolution et l’innovation.

À la racine de Mille couches d’estomac

Au cœur de Mille couches d’estomac se trouve la palourde Asari, une espèce aux motifs de coquille complexes qui renferme des siècles d’histoire et, pour A.A. Murakami, une fascination sans fin. « Quand vous en retirez une d’une soupe miso nuageuse, c’est comme une petite surprise à chaque fois », partage Alexander Groves, cofondateur d’A.A. Murakami. Son processus physiologique implique le filtrage de l’eau de mer pour le calcium, qui est transformé en carbonate de calcium pour former sa coquille. Chaque ligne représente une année de la vie de la palourde, un phénomène qui a conduit à des découvertes remarquables, comme la palourde Ming, pensée avoir vécu pendant la dynastie Ming. Ces coquilles sont étonnamment analogues aux avancées technologiques modernes, le « bec d’impression » de la palourde agissant comme une imprimante 3D biologique. Inspiré par ce processus, A.A. Murakami a développé un code génératif qui alimente une machine à tricoter personnalisée – un « palourde » technologique qui imprime des centaines de lignes de textile, à l’instar d’un mollusque construisant son motif de coquille.

Plongée dans le processus créatif

Ce qui rend le travail d’A.A. Murakami encore plus unique est ce qu’ils ont appelé « technologie éphémère », une rupture par rapport aux interfaces numériques classiques comme les écrans ou les projections. Pour approfondir ce processus et les thèmes derrière Mille couches d’estomac (y compris l’origine de son nom), TRAME Paris – le studio collaboratif et galerie curative présentant ce travail – a rencontré Alex Groves, cofondateur d’A.A. Murakami, pour une interview exclusive. Dans cette conversation, il partage des informations sur leur approche innovante de la technologie éphémère, la fascinante biologie de la palourde Asari et comment ce projet fait le lien entre la nature, la technologie et le design. Poursuivez votre lecture pour explorer le processus de réflexion et l’ingéniosité qui ont donné naissance à cet art génératif unique.

Qu’est-ce qui a inspiré le projet dans la biologie de la palourde Asari ?

Cet organisme incroyable, qui a évolué il y a plus de 500 millions d’années, est devenu une source de fascination profonde pour nous. Nous avons étudié des algorithmes scientifiques pour imiter ces motifs et nous sommes tombés sur les automates cellulaires, développés dans les années 1950. Bien qu’il soit excellent pour générer des motifs à partir de règles simples, il ne capturait pas tout à fait l’intrication organique des coquilles de palourdes. Nous avons donc travaillé avec un programmeur pour le perfectionner, en incorporant les caractéristiques uniques de la palourde Asari et la manière dont les facteurs environnementaux façonnent ses motifs.

Comment ce projet s’inscrit-il dans votre corps de travail plus large ?

Il fait partie de ce que nous appelons « technologie éphémère » – une technologie qui va au-delà des interfaces numériques habituelles comme les écrans ou les projections. Au lieu de cela, elle se manifeste sous forme de formes physiques qui interagissent avec le monde tangible. Nous avons travaillé avec des états de matière fugaces, comme des bulles, du brouillard et du plasma, pour créer ces expériences. Bien qu’il y ait beaucoup de technologie sous-jacente, là où vous la rencontrez est très physique et immédiate.

Le code génératif que nous avons développé pour ce projet est similaire. C’est comme le code intangible dans l’ADN d’une palourde qui se manifeste physiquement dans ses motifs de coquille. Le titre, Mille couches d’estomac, vient en réalité de la traduction d’un plat de tripe sur un menu chinois. Il nous est resté en tête car il semblait à la fois terrestre, ancré et en même temps sublime – une métaphore parfaite pour ce projet.

Pourquoi avoir choisi une machine à tricoter pour ce projet ?

Une machine à tricoter reflète le processus de la palourde créant des motifs ligne par ligne. Elle est également légère, portable et rapide par rapport aux grandes machines à tapisserie, ce qui est idéal puisque le projet voyagera à l’échelle mondiale. Après avoir débuté à Marfa avec TRAME lors du week-end Art Blocks Marfa, il se rendra à Hong Kong, Londres, en Allemagne et au-delà. Nous imaginons plusieurs machines travaillant comme un lit autonome de palourdes, chacune générant des motifs uniques qui ne se répéteront jamais.

Quel rôle l’environnement joue-t-il dans votre travail ?

Nous avons tourné une partie du projet sur le delta de la rivière des Perles à Hong Kong, un estuaire entre Hong Kong et Shenzhen. C’est un contraste extraordinaire – deux métropoles à la pointe flanquant un paysage primitif de vasières, de vie marine et d’oiseaux migrateurs. Cette juxtaposition entre l’urbain et le naturel nous intéresse profondément.

Comment Mille couches d’estomac se connecte-t-elle à vos thèmes plus larges ?

Le projet fait partie de Happy Seafood Restaurant, un ensemble d’œuvres plus vaste explorant les éléments terrestres et transcendants des restaurants de fruits de mer de Hong Kong. Nous extrapolons des éléments comme les enseignes au néon et les aquariums de poissons en installations immersives – des pièces remplies d’ondes lumineuses au plasma ou de géantes bulles de brouillard. Les motifs de coquille génératifs sont une autre couche de cette exploration, reflétant la beauté des matériaux humbles et leur lien avec l’admiration cosmique.

Qu’est-ce qui vous excite le plus dans le lancement de ce projet à Marfa ?

Présenter ce projet inspiré par la mer dans un paysage désertique à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer est surréaliste et parfait. Cela met en lumière le contraste entre les origines humides et maritimes des palourdes et l’environnement aride de Marfa. L’installation est interactive, permettant aux visiteurs de manipuler des motifs génératifs en temps réel, un peu comme les motifs dynamiques et évolutifs sur la coquille d’une palourde.

Alors que le projet voyage, il se transformera en un immense textile, avec des installations immersives qui évolueront autour de lui. Nous continuons de repousser les limites de la technologie éphémère, en créant des systèmes qui reflètent la capacité de la vie à générer de la complexité face à l’entropie. Pour nous, ce projet est une célébration de la nature, de la technologie et de la beauté cachée dans le quotidien.

Pour en savoir plus sur Mille couches d’estomac par A.A. Murakami et découvrir quand il arrivera dans votre quartier, visitez aamurakami.com et suivez @a.a.murakami, @trameparis et @artblock_io.