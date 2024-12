Une collaboration architecturale et artistique unique à Brooklyn

Dans le paysage architectural en constante évolution de Brooklyn, une fusion innovante entre l’architecture de SO-IL et les intérieurs de General Assembly a récemment vu le jour. Au 144 Vanderbilt, un duplex fraîchement achevé, l’approche intérieure de General Assembly fonctionne en tandem avec la structure architecturale de SO-IL, créant un espace unifié qui met en valeur l’intégrité du design alliée à la praticité quotidienne.

Situé à l’angle des avenues Vanderbilt et Myrtle, le 144 Vanderbilt propose 26 condominiums répartis sur huit étages, offrant 21 plans d’étage uniques. Conçu pour privilégier la vie privée et la connexion à la nature, près de 70% des logements bénéficient de trois expositions ou plus, offrant des espaces extérieurs privés avec vue sur Downtown Brooklyn, Fort Greene Park, Manhattan et l’East River. General Assembly s’est inspiré de l’histoire riche de l’environnement environnant pour concevoir une résidence axée sur l’artisanat et des objets et matériaux de qualité héritage qui s’améliorent avec le temps.

Une palette de couleurs raffinée et une mise en valeur de l’artisanat

Les plafonds en béton apparent et les sols en chêne chaleureux servent de toile de fond neutre, leur présence discrète permettant aux meubles et aux objets de prendre le devant de la scène. La palette de couleurs définit les espaces interconnectés de la maison, passant doucement des espaces communs lumineux aux chambres privées plus intimes et aux tons plus profonds, chaque teinte soigneusement sélectionnée dans la collection de chaux de General Assembly chez Ressource. Le design met également en valeur les grandes fenêtres du bâtiment, encadrant les éléments naturels comme faisant partie intégrante de l’intérieur. Dans le bureau, par exemple, un arbre existant est mis en valeur à travers une vue dégagée et un schéma de couleurs plus sombre, s’assurant qu’il devienne un point focal dans la pièce.

Tout au long de l’espace, des meubles, luminaires et accessoires artisanaux et sur mesure sont complétés par des œuvres d’art originales sélectionnées par Amélie Maison d’art. La liste des designers inclut Pat Kim, Fort Standard, Ladies & Gentlemen, et Bowen Liu, pour n’en citer que quelques-uns.

Pour plus d’informations sur General Assembly, visitez genassembly.com, et pour en savoir plus sur SO-IL, visitez so-il.org. Photographie de William Jess Laird.

Expérience personnelle

En visitant ce magnifique espace collaboratif entre SO-IL et General Assembly, j’ai été frappé par l’harmonie parfaite entre l’architecture moderne et les intérieurs chaleureux et accueillants. Chaque détail semblait avoir été soigneusement pensé pour offrir à ses occupants une expérience de vie unique, mêlant design contemporain et touches artisanales intemporelles. Cette fusion entre l’art et l’architecture crée une atmosphère inspirante et raffinée, où l’on se sent immédiatement chez soi tout en étant entouré de créativité et d’innovation. C’est un véritable exemple de collaboration réussie entre des talents exceptionnels, donnant vie à un espace qui respire l’élégance et la fonctionnalité.