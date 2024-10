L’appartement JF à São Paulo, au Brésil, repensé par Zalc Arquitetura, représente un mélange inspiré d’architecture brutaliste et de design minimaliste, créant une maison qui est autant une galerie d’art et d’idées qu’un espace de vie. Situé dans le quartier d’Higienópolis, connu pour ses monuments architecturaux modernistes et sa vitalité culturelle, la transformation de l’appartement de 1 959 pieds carrés est plus qu’une simple rénovation – c’est une déclaration d’innovation esthétique et fonctionnelle adaptée aux besoins uniques des propriétaires, un couple collectionneur d’art passionné de design.

Le concept derrière l’appartement JF était de créer un espace qui fusionne la nature brute et monolithique du brutalisme avec les lignes épurées et dégagées du minimalisme. Le brutalisme, avec son accent sur le béton non décoré et les formes géométriques franches, est souvent considéré comme austère, voire imposant. Cependant, entre les mains de Zalc Arquitetura, les éléments brutalistes servent de base à l’identité de l’appartement, tandis que les détails minimalistes rehaussent l’atmosphère, donnant à l’espace une sensation d’ouverture, d’aérée et d’accueillante.

Le mariage des styles architecturaux crée un sentiment d’équilibre, où la rudesse des dalles de béton et des poutres exposées est compensée par la simplicité délibérée du design. En débarrassant l’appartement des ornements inutiles, l’architecture devient elle-même l’art, permettant aux textures naturelles des matériaux et des meubles de prendre le devant de la scène. Chaque élément, des matériaux à la disposition, contribue à un environnement qui se veut à la fois puissant et serein.

Un des changements les plus significatifs de la refonte a été la reconfiguration de l’appartement, qui reflète l’engagement du studio à créer un espace à la fois beau et fonctionnel. À l’origine, l’appartement comportait une petite chambre de service adjacente à la cuisine – une caractéristique courante des anciens appartements brésiliens. En supprimant cette pièce, les architectes ont pu agrandir à la fois la cuisine et la buanderie, les rendant plus pratiques pour la vie moderne.

Le plan d’étage comporte désormais un espace ouvert qui relie les zones sociales – comme le salon, la salle à manger et la cuisine – tout en préservant l’intimité des chambres et de la suite. Cette sensation de fluidité est renforcée par des portes coulissantes en acier qui peuvent être fermées pour délimiter les différentes zones au besoin, permettant aux propriétaires de bénéficier de flexibilité sans sacrifier le sentiment général d’ouverture. La conception intégrée favorise l’interaction entre les espaces, rendant l’appartement idéal pour accueillir des réunions et exposer la vaste collection d’art du couple. Dans le même temps, les zones privées de l’appartement restent isolées, offrant un refuge par rapport aux zones plus publiques de la maison.

Une des caractéristiques les plus remarquables de la rénovation est la restauration du parquet en marqueterie d’origine. Dans son état précédent, le plancher en bois complexe était caché sous des couches de peinture époxy, un vestige de la conception antérieure de l’appartement. Zalc Arquitetura a vu le potentiel de cet élément historique et a fait de sa restauration une priorité. Le processus minutieux de décapage du sol et de restauration à son état d’origine n’était pas seulement un choix de design mais aussi environnemental. En préservant et en revitalisant les matériaux existants, les architectes ont démontré un engagement envers la durabilité, réduisant les déchets tout en honorant l’histoire architecturale de l’appartement. Le revêtement de sol rénové sert désormais de contrepoint chaleureux et organique aux environs par ailleurs industriels et minimalistes, enracinant l’appartement dans ses racines historiques.

Le langage visuel de l’appartement JF est défini par l’utilisation d’une palette de couleurs neutres et largement monochromes, qui permet aux textures naturelles des matériaux de s’exprimer d’elles-mêmes. Le béton est une caractéristique dominante, formant l’épine dorsale de l’esthétique de l’appartement. Les dalles et poutres de béton exposées confèrent à l’espace une qualité industrielle, créant un contraste visuel frappant avec les lignes épurées et propres des meubles minimalistes.

Un autre point fort du nouveau design est l’incorporation d’un mur courbé en acier et verre, qui sépare les chambres des espaces sociaux. Cette courbe douce contraste magnifiquement avec les formes linéaires tranchantes typiques de l’architecture brutaliste, adoucissant l’espace et introduisant un jeu dynamique entre géométrie et fluidité. Le mur courbé ajoute non seulement un élément sculptural à l’appartement, mais redéfinit également l’expérience spatiale. Il introduit un sentiment de mouvement, guidant le regard et créant un flux qui contrebalance les formes par ailleurs rigides.

La palette de couleurs subtile de l’appartement est ponctuée de couleurs vives trouvées dans des pièces de mobilier, d’art et de décoration soigneusement sélectionnées. Ces éléments vibrants insufflent de l’énergie dans l’espace, offrant des moments de surprise et de contraste sans submerger le ton minimaliste général. La sélection réfléchie des œuvres d’art ajoute une profondeur supplémentaire au design, chaque pièce étant choisie non seulement pour sa valeur esthétique mais aussi pour la façon dont elle interagit avec l’espace.