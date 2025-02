Lancement mensuel de Wooj pour doubler sa collection

Après avoir connu sa meilleure année depuis son lancement en 2020, le studio de design luminaire basé à Brooklyn, Wooj, s’apprête à considérablement élargir son catalogue en 2025 avec l’introduction de collections mensuelles. Cette initiative ambitieuse verra la marque plus que doubler ses offres de produits, dévoilant une nouvelle gamme chaque mois qui s’appuie sur son mélange signature de durabilité, d’impression 3D de pointe et de design innovant. Si ces prochaines sorties reflètent la même ingéniosité que les collections passées, les passionnés de design peuvent s’attendre à une année remplie de créations audacieuses qui repoussent les limites de l’éclairage moderne. Avec les collections de janvier et février déjà publiées, Wooj a posé les bases pour une année d’expérimentation continue et de nouvelles perspectives en design.

Exploration de la nature et des formes biomorphiques

Pour leur sortie de janvier, Wooj s’appuie sur les textures trouvées dans la nature et les formes biomorphiques inspirées de designs précédents. La nouvelle lampe Coral s’inspire du corail cérébral et du motif unique d’une empreinte digitale. La surface complexe de la lampe a été générée à l’aide d’une IA, puis méticuleusement reconstruite dans un logiciel de modélisation. Cela donne à la lampe un effet tactile et sculptural qui évoque la rareté de tenir un morceau de corail.

Dans sa troisième collaboration avec le designer Christopher Merchant, Wooj présente la lampe Baleine inspirée de la majestueuse baleine à fanons. Cette pièce explore l’interaction entre les couches intérieures et extérieures de plastique recyclé, créant une forme fluide et organique qui met en valeur le potentiel de transformation du matériau.

Pour compléter la sortie de janvier, l’applique Echo s’appuie sur le succès de la meilleure vente d’appliques Helios de Wooj ; cette fois avec un design enfichable convivial pour les locataires avec un motif de cercles concentriques frappant, offrant à la fois polyvalence et fonctionnalité graduable. L’espacement précis des cercles améliore la diffusion de la lumière, créant une lueur douce et ambiante.

Exploration de la matérialité et de la forme

Pour sa sortie de février, Wooj continue son exploration de la matérialité et de la forme avec une collection qui affine les idées passées tout en introduisant de nouvelles silhouettes audacieuses. En tête de liste se trouve la lampe Mini Allium, une version réduite d’un des best-sellers de Wooj, la lampe Allium par Christopher Merchant. Malgré son empreinte plus petite, ce petit luminaire fait une grande impression, offrant la même présence sculpturale dans une forme plus compacte. Sa taille en fait un choix idéal pour les tables de chevet, les étagères ou tout espace nécessitant une lueur subtile mais frappante.

Une collaboration avec Walmen Dumaliang, la lampe Prima captive sous tous les angles. Lorsqu’elle est illuminée, sa finition translucide diffuse une lumière ambiante douce, mettant en valeur ses couches géométriques et radiales qui s’écoulent de l’abat-jour à la base de manière transparente. Cette interaction poétique entre la lumière et l’ombre fait de Prima autant un objet sculptural qu’un luminaire fonctionnel.

Pour compléter la collection, la lampe Lotus conçue par Jason Wu Bergeron présente un élément multifonctionnel dans sa conception : son abat-jour peut être positionné dans l’une ou l’autre orientation, permettant à l’utilisateur de diriger la lumière vers le haut ou vers le bas. Cette fonctionnalité simple mais astucieuse crée un léger changement d’ambiance, facilitant l’adaptation de l’éclairage à différents humeurs et espaces.

Les collections de janvier et février offrent un aperçu du langage de design évolutif du studio – un mélange d’inspiration organique et de technologie de pointe. À chaque mois, de nouvelles additions au catalogue, Wooj continue de redéfinir l’éclairage moderne, prouvant que le design réfléchi peut être à la fois expérimental et accessible. Si ces deux premières sorties sont une indication, 2025 s’annonce comme l’année la plus excitante de la marque.

Pour rester informé des sorties mensuelles de Wooj, visitez wooj.design.