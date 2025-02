Lancement de la table fleurie Girard Archive par Herman Miller

En 1952, Alexander Girard rejoint Herman Miller en tant que directeur fondateur de leur département textile. Proche ami de Charles et Ray Eames, il trouvait que la plupart des tissus d’intérieur de l’époque étaient réservés, monotones et quelque peu fades. En réponse, Girard a renversé ces valeurs avec sa première collection pleine de couleurs vives, de textures audacieuses et d’un solide sens du motif. « Je vois mon rôle – et j’ai toujours vu mon rôle – chez Herman Miller comme celui d’ajouter à ce qu’ils ont, de rendre les choses plus agréables », a-t-il déclaré. À l’origine conçu pour la Miller House en collaboration avec l’architecte Eero Saarinen, le conversation pit définissant le genre présentait une pièce maîtresse florale: la table fleurie Girard, baignée de laiton.

Au cours des deux décennies suivantes, il concevrait plus de 300 pièces, chacune ajoutant et redéfinissant le genre du modernisme et finalement du post-modernisme, un visionnaire de son époque. Son influence se ressent à travers plusieurs industries différentes, ayant un impact sur plusieurs générations. Définir le département textile de Herman Miller avec un sens profond de la joie a certainement contribué à leur influence dans l’industrie, un pilier depuis plus de 70 ans, promouvant un design et un artisanat remarquables.

La table fleurie Girard originale trône toujours au centre du conversation pit encaissé de la Miller House, avec une modification d’un plateau modifié en 1977. En 2022, les petits-enfants de Girard, Aleishall Girard Maxon et Kori Girard, qui dirigent ensemble le Girard Studio, en collaboration avec Vitra, ont travaillé ensemble pour réimaginer le design de la table.

Avec des pieds tubulaires délicats s’entrelaçant, ajoutant du mouvement à la pièce comme un volant de badminton en spirale, la table fleurie Girard conserve un profil léger. Ces pieds soutiennent un dessus charmant avec des bords profondément festonnés qui imitent une fleur de printemps. Une finition en poudre ancre la pièce dans la réalité, adoptant un charbon moderne ou un rouge éclatant. La table fleurie Girard est disponible en petites et grandes tailles, et convient à une utilisation intérieure et extérieure.

La célèbre conversation pit, d’un rouge grenat vibrant, rehausse les détails métalliques de manière délicieuse. Une finition en laiton lustré élève le look et confère une sensation de luxe à la pièce. Véritable homme de la Renaissance, Girard s’essayait souvent à d’autres secteurs de Herman Miller, du marketing à l’emballage, exerçant une plasticité dans son travail qui se traduit élégamment en design contemporain. Ses espaces de travail étaient synonymes de qui il était, préférant créer et expérimenter constamment près de chez lui. Girard a dit avec humour : « Je n’ai pas de matériau préféré ; tout peut être utilisé pour créer de la beauté s’il est bien manipulé. »

Pour en savoir plus sur la table fleurie Girard, visitez hermanmiller.com. Pour en savoir plus sur Girard Studio, rendez-vous sur girardstudio.com.

