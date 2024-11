Dans une industrie qui produit des designs époustouflants mais parfois austères, il est rafraîchissant de découvrir un travail qui ne se prend pas trop au sérieux. En même temps, il est inspirant de constater que les designers derrière ce travail sont très sérieux dans leur métier. Emil Robbrecht, un designer basé à Gand, est l’une de ces forces créatives. Son engagement en faveur de la durabilité le pousse à utiliser des matériaux respectueux de l’environnement en combinaison avec une technologie de pointe en impression 3D, tout en insufflant une touche ludique à ses designs.

Les dernières créations de Robbrecht, les lampes Dancer et Big Boa, sont un témoignage de son approche fantaisiste. Bien que modestes en taille, ces lampes dégagent une énergie principale, attirant l’attention par leurs formes uniques et frappantes. Malgré leur apparence ludique, les lampes représentent un savoir-faire sérieux – une culmination des trois années d’expérience de Robbrecht à perfectionner ses compétences et à explorer les possibilités du design durable.

Les deux lampes présentent une source lumineuse simple de type sphère, mais leurs formes imprimées en 3D les distinguent. La Dancer, avec ses « pieds » sculpturaux, semble prête à se lancer dans une danse à tout moment. Pendant ce temps, Big Boa, fidèle à son homonyme reptilien, semble prête à s’éloigner en rampant, la source lumineuse représentant clairement la tête. Les deux sont imprimés en 3D à l’aide de plastique recyclé à base de plantes provenant de déchets d’emballages alimentaires et sont fabriqués sur commande dans le studio de Robbrecht.

Pour mieux connaître Robbrecht et ses lampes, nous avons discuté avec lui ci-dessous :

Vos designs, comme les lampes Dancer et Big Boa, combinent la fantaisie avec un savoir-faire sérieux. Comment trouvez-vous l’équilibre entre la fantaisie et la fonctionnalité dans vos créations ? Qu’est-ce qui vient en premier ?

Lorsque j’ai une idée de design en tête, je suis assez déterminé à ne pas compromettre l’esthétique au détriment de la fonctionnalité. Par exemple, avec la lampe Dancer, la sphère en verre semble être piégée à l’intérieur de la structure, ce qui nécessitait que la lampe soit fabriquée en trois parties distinctes pour permettre le remplacement de l’ampoule. Après de nombreuses itérations, j’ai réussi à rendre la jonction presque invisible en utilisant un joint à encliqueter comme mécanisme de connexion. Cela non seulement améliore le design global, mais soulève également des questions intrigantes sur la manière dont la lampe a été fabriquée.

En priorisant l’esthétique, je crois que cela offre aux clients une expérience unique dans la façon dont ils interagissent avec les lampes. La façon dont la lampe est positionnée lui permet également de paraître différente sous chaque angle, ce que je pense que les photographes ont magnifiquement capturé.

Ma première conception de lampe, Big Boa, m’a beaucoup appris sur les aspects techniques de la conception de lampes, ce qui m’a permis de me concentrer davantage sur l’originalité et la complexité de la lampe Dancer. Avec la lampe Dancer, j’ai cherché à créer un objet qui soulève des questions sur sa construction – tant en termes de matériaux, car il est difficile de dire qu’il est imprimé en 3D, que de fonctionnalité, car les gens se demandent comment l’abat-jour en verre est arrivé là. Je pense que cette curiosité est l’une des raisons pour lesquelles la lampe Dancer résonne avec un public plus large et a attiré l’attention.

J’apprécie l’interaction entre la sphère en verre et les composants imprimés en 3D, et je suis actuellement aux premières étapes du développement d’un nouveau design plus grand. J’espère que la nouvelle pièce sera prête à être exposée lors de l’événement de design « For the Now » en novembre.

La durabilité est clairement importante dans votre travail, comme en témoigne votre utilisation de plastiques recyclés à base de plantes. Avez-vous rencontré des défis en travaillant avec des matériaux durables ?

À mesure que la technologie d’impression 3D évolue, je crois que la disponibilité des filaments recyclés continuera de s’étendre, ce qui rendra plus facile pour les designers d’opter pour des options respectueuses de l’environnement. La durabilité est une valeur fondamentale dans ma vie quotidienne, il est donc naturel de l’incorporer dans ma pratique en studio. Comme de nombreux jeunes designers, je suis de plus en plus conscient des matériaux que j’utilise et des méthodes que j’emploie pour créer mon travail.

De plus, les deux lampes que j’ai conçues sont construites en tenant compte du démontage facile, ce qui permet au plastique recyclé à base de plantes, aux composants électriques et à l’abat-jour en verre d’être séparés et recyclés à la fin du cycle de vie de la lampe. Cette approche non seulement prolonge la durée de vie des matériaux, mais favorise également une élimination responsable, minimisant l’impact environnemental.

Actuellement, j’expérimente avec une variété de matériaux respectueux de l’environnement, y compris le travail du bois, la pulpe de papier fabriquée à partir de journaux et de carton pour les meubles, et l’impression 3D. Jusqu’à présent, je n’ai pas rencontré de nombreux défis pour sourcer ou travailler avec ces matériaux durables, à part le temps de séchage prolongé de la pulpe de papier.

À mesure que je grandis dans ma pratique, j’ai hâte d’explorer différents matériaux et processus à l’avenir.

Vos pièces sont fabriquées sur commande dans votre studio à domicile. Pouvez-vous en dire plus sur votre installation de studio et le processus impliqué dans la fabrication de chaque pièce ?

Mon processus de conception est assez personnel – je trouve souvent de l’inspiration dans ce qui manque chez moi, en abordant un coin à la fois. En ce moment, mon studio à domicile fonctionne bien, mais il devient un peu étroit, donc je pense à louer un espace plus grand où je pourrais également expérimenter avec des meubles.

Si je dois sacrifier la fantaisie pour la fonctionnalité, je préfère abandonner le projet complètement et me concentrer sur des designs où l’aspect ludique a une liberté totale. Cependant, ce n’est pas un abandon immédiat – je préfère laisser le projet reposer tout en réfléchissant à des solutions possibles. J’ai remarqué que mes prototypes initiaux ne diffèrent souvent pas beaucoup du résultat final, du moins d’un point de vue esthétique.

Bien que mes pièces soient toujours fabriquées sur commande, je passe à la production en petites séries en raison de la demande croissante. En pré-assemblant une petite série à l’avance, je peux me concentrer davantage sur les projets futurs. Je crois que cette approche peut rester durable, car toute légère surproduction peut être gérée en trouvant des moyens créatifs d’augmenter la demande.

Pour ajouter Dancer ou Big Boa (ou les deux !) à votre propre collection à domicile, visitez emilrobbrecht.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle découvre sur les stories Instagram. Vous pouvez aussi la trouver sur vytranyang.com.