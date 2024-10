Fondé par Lisa Donohoe et Brynn Gelbard, le studio Londubh est connu pour transformer les surfaces en toiles complexes qui ornent les espaces résidentiels, commerciaux et d’accueil, en fusionnant des techniques décoratives traditionnelles avec une artisterie audacieuse et sans excuse. Avec une attention méticuleuse aux détails, ils créent tout, des fresques à grande échelle aux meubles en utilisant des matériaux tels que la feuille d’or, les enduits décoratifs et les métaux. Leur philosophie se concentre sur repousser les limites artistiques tout en créant des designs dynamiques et personnalisés. Dans cet épisode de Clever avec l’animatrice Amy Devers, Donohoe et Gelbard partagent les origines créatives du studio Londubh, leur approche maximaliste, et comment ils naviguent entre le risque artistique et la collaboration avec les clients.

Lisa Donohoe et Brynn Gelbard

Donohoe et Gelbard se sont rencontrés et sont tombés amoureux dans la scène underground queer de San Francisco en 2002, à une époque où le mariage entre personnes de même sexe binational n’était pas légal. Leur communauté diversifiée était basée sur l’amour, la curiosité et la célébration des différences de chacun. Dans une évolution qui était à parts égales maturité organique et intervention cosmique, Donohoe et Gelbard ont déménagé à Los Angeles et ont fondé le studio Londubh, spécialisé dans des designs de surface élaborés et maximalistes appliqués à la main. Désormais, le duo, souvent considéré comme l’arme secrète du monde du design, traduit leur folie, leur amour, leur magie et le sacré, à travers une artisterie exquise et un savoir-faire impeccable, en célébrations visuelles vibrantes d’amour et de joie.

Travaillant sur le salon de l’ascenseur des Golden Globes

Mural ‘Love’ pour le siège social de Tom’ Shoes

Mural ‘Disco Biscuit’ au ROW DTLA

Conception de plafond pour Nicole Hollis, utilisant de la peinture acrylique activée par la lumière noire, de la feuille d’or 22 et 23 carats, et du plâtre texturé

Mural ‘Nous sommes les cœurs’ de 5 étages, symbolisant l’amour comme la base de toutes choses, à Hollywood

