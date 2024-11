Pour ma vérification annuelle. Si vous ne me connaissez pas, c’est compréhensible, ça fait un moment. Je suis Emily Bowser. Je suis styliste indépendante et j’ai travaillé pour EHD pendant quelques années avant la pandémie. De temps en temps, je viens ici partager les problèmes et les victoires liés à l’achat et à la propriété d’une maison à Los Angeles où je vis avec mon mari (un autre créatif et freelance) et nos 3 adorables enfants. Ils sont des chats. Je suis la dame aux chats sans enfant dont on vous a prévenu. Ne vous inquiétez pas (je sais que vous l’étiez), les deux autres sont illustrés plus bas. La dernière fois que nous avons parlé, c’était en mai 2023 où j’ai « conclu la saga » de la rénovation de mon jardin avant qui a commencé en avril 2021. Je suis la preuve vivante que les rénovations du jour au lendemain sont peut-être pour les riches et pour les émissions de télévision sur l’habitat qui nous mentent sur tout (un sujet pour un autre jour peut-être). Nous avons mis une jolie petite boucle sur cette rénovation avec un magnifique jardin urbain par Down to Farm. Mise à jour : la récolte d’été était géniale, peut-être un peu hors de contrôle pour être honnête. Aujourd’hui, nous allons parler de la rénovation de mon garage. Un bref historique de l’espace : nous vivons sur un terrain de deux lots et avons des locataires dans une maison arrière. Notre petite maison est située au-dessus de deux garages pour une voiture chacun. Les garages sont séparés par un mur qui soutient plus de la moitié de notre maison. Disons simplement que les permis de 1930 ne sont pas ce qu’ils sont aujourd’hui. Chaque côté du garage fait environ 7 pieds de large et 28 pieds de profondeur. Le côté gauche (si vous regardez la maison) était « le nôtre », le côté droit était précédemment utilisé par les locataires de notre maison arrière. Nous ne voulions pas que nos locataires aient à faire face à des inondations constantes, alors nous avons pris le côté gauche qui est plus bas et plus susceptible d’être inondé. Pourquoi n’avons-nous pas simplement réparé les inondations ? Eh bien, ce n’est pas faute d’avoir essayé, mais plutôt d’un manque d’argent. Hélas, si vous voulez mettre mon nom dans la barre de recherche de ce blog, vous trouverez plusieurs articles qui vous peindront ce tableau. Dans mon travail, j’ai besoin d’un bon espace pour stocker. Un conseil, ne devenez pas styliste (vous pourriez arrêter ici) si vous n’avez pas d’espace en excès (ou si vous pourriez être heureux de faire littéralement n’importe quoi d’autre). Le problème, c’est que nous n’avions que 2 placards dans toute notre maison, un petit placard dans le couloir et un placard à vêtements de taille moyenne dans notre chambre, et aucun espace de grenier. Le garage devait être un espace pour mon stock, le stock d’Andrew, les outils, les objets précieux et le débordement de la maison (papier toilette, serviettes en papier, litière pour chat, etc.). Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions, c’était du chaos organisé. En raison des inondations fréquentes, tout devait être dans des bacs étanches et/ou hors du sol. Chaque fois que j’avais un emploi, c’était comme un jeu de Jenga. C’était difficile, il n’y avait pas assez d’espace pour se déplacer ou ranger les choses et souvent ma cour ressemblait à cela : préparation pour la séance de thérapie à domicile en janvier 2021 avec Anita Yokota. Le stylisme n’est pas pour les cœurs sensibles. En 2021, j’ai commencé un projet qui m’a pris plus d’un an à terminer : j’ai photographié chaque objet de décoration que je possédais et j’ai fait un tableau pour ne pas avoir à démonter mon garage (autant) chaque fois que je devais partir pour un emploi. Retournons un peu en arrière – À la fin de 2020, de nouveaux locataires déménageaient et ont annoncé qu’ils n’avaient pas besoin du garage *effet sonore céleste*. J’ai immédiatement commencé à planifier l’expulsion d’Andrew. Juste un rappel, parce que c’est toujours aussi drôle que nous vivions comme ça, voici son bureau au pic de la COVID : si vous voulez lire sur la transformation de l’espace bureau/multitâche (alias l’expulsion d’Andrew), il y a un article ICI à ce sujet. Les anciens locataires ont déménagé et en septembre 2020, Ron, notre entrepreneur glissant, a fait 5 000 $ de « preuve d’étanchéité » à l’arrière du garage (spoiler alerte : cela n’a PAS en fait empêché l’eau). Nous avons peint l’espace, jeté un tapis en jute, mis une planche de contreplaqué sur un ensemble de tiroirs Ikea, acheté un chauffage d’appoint et dit « assez bien » pendant TROIS ANS. Il y a 4 ans, quand Andrew a emménagé. En avril 2021, nous avons commencé la construction du jardin de devant, il y a une série d’environ 34 parties à ce sujet sur le blog. Dans l’une de ces parties, j’ai parlé de la façon dont, en essayant de résoudre le problème sans fin de l’inondation de mon garage, nous avons installé un drain français devant le garage et avons également agrandi notre « espace de débarquement » en haut des marches pour en faire un véritable patio. Un problème que nous avions était que l’eau gouttait sur la maison, directement sur le haut de la porte du garage à gauche, le patio a créé un auvent pour aider à empêcher l’eau de rentrer. L’extension de notre patio a involontairement ajouté environ 50 pieds carrés au garage et quand votre maison entière ne fait que 860 pieds carrés, chaque pied compte. Pour résumer : Andrew a emménagé dans le garage en septembre 2020 et c’était une énorme amélioration pour lui… et pour notre relation. Nous avons adopté Gremmy dans la rue en janvier 2021 et il a vécu là-bas pendant NEUF mois. Il s’est avéré qu’il était sauvage et avait besoin de beaucoup de rééducation. Nous avons commencé la transformation du jardin avant en avril 2021. Andrew a écrit un film, a lancé une campagne de financement participatif pour ce film et a fait toute la préproduction dans ce garage. Ne vous inquiétez pas, quand il est parti faire du repérage en septembre 2021, je l’ai obligé à remettre Gremmy à l’étage. Lorsqu’il est rentré de tournage, il est retourné dans le garage pour monter son film et il a été sélectionné pour le festival de Sundance 2023. La taxe sur les chats : Daffy (à gauche) Gremmy (à droite) – regardez-le maintenant ! Le garage est resté heureusement assez frais, jusqu’à environ 95 degrés, puis il est devenu une boîte chaude, mais il a pu s’en sortir avec des ventilateurs quand il faisait chaud et des chauffages d’appoint quand il faisait froid, en dehors de quelques semaines de l’année où il venait travailler depuis la salle à manger. Malgré les efforts pour résoudre les inondations, nous n’avons fait que les ralentir légèrement. Nous avons eu de nombreuses, nombreuses inondations, trop nombreuses pour les compter, mais elles sont restées principalement sur « mon » côté du garage. Cependant, il y a eu quelques fois où c’était si grave que ça débordait de l’autre côté. De nombreux jours ont été passés à aspirer l’eau, à déshumidifier et à ventiler l’espace. Nous avons essayé de tenir Ron pour responsable, mais l’homme glissant m’a vraiment laissé tomber. Il semble que la seule façon de le garder à réparer les choses pendant des années est parce que nous lui devions de l’argent, mais dès qu’il avait notre argent (environ 260 000 $ de 2016 à 2021), il disparaissait. Le soupir, nous en avons beaucoup appris sur une relation avec un entrepreneur, c’est sûr. Tout ça pour dire que nous savions que l’eau était plus qu’une nuisance, qu’elle était probablement en train d’atteindre le point où cela pourrait être un danger pour la sécurité d’Andrew de continuer à travailler là-bas, sans parler du fait que l’ossature du garage soutenait le salon, la chambre d’amis, le couloir et la salle de bains à l’étage. Après la saga du jardin de devant, bien après le départ de Ron, j’ai commencé lentement à travailler avec un entrepreneur nommé Javier, avec qui j’ai adoré travailler. Il a réalisé pour nous de plus petits projets à la fin de 2022, comme l’espace du jacuzzi et la transformation de notre mini-cuisine. Il était agréable de pouvoir établir une relation de confiance avec des projets plus petits avant de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus coûteux. À la fin de 2022, j’ai demandé à Javier de me donner une estimation de ce qui devait être fait dans le garage. Je suppose qu’une chose chanceuse à propos du fait que nous oublions ce qu’est la pluie pendant 9 mois de l’année est que je savais que j’aurais jusqu’en octobre 2023, presque un an plus tard, pour économiser avant que la pluie ne commence à nouveau. Je voulais savoir ce que cela coûterait pour surélever le sol (il était plus bas que l’allée, ce qui faisait que toute l’eau qui entrait restait à l’intérieur de l’espace), étanchéifier VRAIMENT l’ENTIÈRE garage (ce qui comprenait un drain français derrière le garage, sous la maison), ajouter quelques lumières supplémentaires, contrôler la température de l’espace et ajouter des toilettes et un lavabo. Son estimation est revenue à 25 000 $ et nous avons donc commencé à gratter et à économiser. Comme c’est souvent le cas, le budget a explosé. Nous avons ajouté quelques petites choses, parmi elles, ajouté du rangement sous la maison dans l’espace de rampe ainsi que quelques étagères sous les escaliers et mis une dalle de béton sur le côté de la maison pour pouvoir y mettre une cabane de 10’x4′. Malheureusement, le plus gros éclateur de budget était l’un de ces incidents amusants qui arrivent seulement lorsque vous démolissez les murs et qu’il est trop tard pour faire marche arrière. Les dégâts des eaux antérieurs et l’infestation de termites (nous avons eu un nouveau toit et une tente pour les termites lorsque nous avons acheté la maison) étaient exposés en plein jour lorsque les murs ont été enlevés et que l’ossature de la plupart de la maison était exposée. Si vous touchiez la poutre de 28 pieds qui séparait les deux espaces et soutenait la plupart de notre maison, elle se transformait LITTÉRALEMENT en poussière. Je vous épargne la crise de nerfs. 45 000 $ plus tard, nous avions notre nouveau garage. Bien sûr, il était clairement très important que nous fassions ce travail, c’est techniquement de l’argent bien dépensé, mais, vous savez, c’est 20 000 $ de plus que ce à quoi nous nous attendions. Je suis plus âgée et plus sage maintenant, mais je veux juste dire ceci aux locataires au cas où ce ne serait pas clair pour quelqu’un : n’achetez pas une maison à moins d’avoir un joli coussin financier sinon vous serez stressé tous les mois pour… toujours ? « Jeter votre argent par les fenêtres » à cause de la location par rapport à l’achat n’est pas le seul facteur à considérer. Par exemple, il n’y a pas vraiment de prix que l’on peut mettre sur la certitude de savoir « c’est exactement ce que je vais devoir chaque mois pour cette durée convenue ». Budgétiser mensuellement en tant que locataire est 10000% plus facile à mon avis. Je connais les incertitudes qui peuvent exister en tant que locataire, nous l’avons été pendant longtemps, je dis juste qu’il y a aussi des incertitudes quand on est propriétaire, comme le fait que l’ensemble de votre avenir financier repose sur le fait que votre maison pourrait littéralement s’effondrer à moins que vous ne lui jetiez 20 000 $ immédiatement. J’aime posséder une maison et malgré tout, je suis toujours contente de l’avoir fait (j’avoue qu’après avoir tapé cela, je me suis dit – « suis-je ?? ») et si je vendais la maison maintenant, je ferais toujours de l’argent. Je pense juste qu’il y a quelque chose à dire sur le fait d’avoir votre argent dans votre poche par rapport à immobilisé et je suis là pour vous, locataires, pour réfléchir à cela, « Est-ce que je veux ça ? » Voici quelques transformations amusantes de l’espace pour nettoyer la palette. Nous avons été hors de la ville, avons eu la COVID pour la première fois, puis à nouveau hors de la ville pour la plupart de la construction, donc mes photos de processus sont rares, mais laissez-moi essayer d’expliquer quelques choses. Sur le mur du côté droit, sur le côté droit du garage, il y a des portes qui donnent accès sous la maison, vous ne pouvez pas bien voir en face, mais vous pouvez voir un peu mieux ici : Andrew se sentant *très cool* à propos de tout ce qui se passait. Il s’agit de notre espace de rampe où nous gardons maintenant des souvenirs, des objets de vacances, etc. Les choses dont vous n’avez pas besoin souvent. C’est aussi, pour des raisons de sécurité (il reste très tempéré), où nous gardons la peinture supplémentaire. Il y a une autre porte partiellement ouverte à l’extrémité du mur sur la photo ci-dessus, c’est le rangement sous les escaliers où Andrew garde une bonne quantité d’équipement. Les deux sont importants pour pouvoir y accéder et ont dû être pris en compte pour décider où mettre les meubles. Comme mentionné, nous vivons dans une maison d’une salle de bain, ce qui est en général correct. C’est drôle pour moi de penser que l’expérience de la plupart des gens aux États-Unis est d’avoir plusieurs salles de bains avec plusieurs éviers et vanités, etc. Nous avons 2 éviers dans notre maison : notre tout petit lavabo de salle de bain (si vous l’utilisez pour autre chose que vous laver les mains, vous devez mettre une serviette) et notre évier de cuisine très standard. Je me lave le visage dans l’évier de la cuisine. Je nettoie aussi mes pinceaux dans l’évier de la cuisine. Ces choses sont normales pour moi et probablement pas pour beaucoup de gens. Ajouter cet évier utilitaire était *magnifique*. Je voulais une ambiance très « garage » parce que je ne voulais pas avoir à me soucier de la surface si je nettoyais des pinceaux, par exemple. Mais comme, rends-le chic, non ? J’ai trouvé cet ancien établi sur Craigslist et j’ai demandé à Javier s’il pouvait le faire fonctionner non seulement pour abriter l’évier, mais aussi pour découper un espace pour mettre un petit réfrigérateur qu’Andrew avait déjà dans le garage. Les toilettes. J’ADORE ces toilettes. Ma grand-mère avait exactement les mêmes dans sa salle de bains et ça me donne de la nostalgie. Je l’ai acheté sur eBay, il est vintage mais jamais utilisé. J’ai décidé contre une porte pour la salle de toilettes à cause de l’espace limité. Mon plan était toujours un rideau épais et oui, mon entrepreneur a trouvé ça bizarre. Nous avons installé une ventilateur/lumière très bruyant pour aider à la rendre plus privée cependant. Marcher dans cet espace vide était, je dois l’admettre, très satisfaisant. Mon compte en banque était vide, mais les factures étaient payées et enfin, cela semblait être un espace réel où les gens devraient réellement être. L’espace supplémentaire que nous avons créé en installant les étagères dans l’espace de rampe et la cabane sur le côté de la maison allait être un changement de jeu pour moi en particulier. Le côté gauche du garage serait enfin juste à moi, je ne le partagerais pas avec tout le stock divers et les outils électriques. Je pourrais organiser et trouver des accessoires quand j’en avais besoin. En fait, faire de la place pour moi et ma carrière littéralement, m’a aidé à le faire aussi figurativement. Cela a rendu