La Maison de la Légèreté : Un Témoignage de Lieu et de Mémoire

Dans le quartier de South Yarra à Melbourne, en Australie, se trouve la Maison de la Légèreté, une œuvre de design signée Kennon. Cette maison va bien au-delà d’un simple espace de vie aménagé avec soin, elle reflète de manière tangible le parcours de vie de ses propriétaires. Inspirée par les racines rurales australiennes des clients et une décennie passée sur les plages de Californie, chaque pièce raconte un chapitre de leur histoire, transformant la maison en une expression profondément intime de lieu, de mémoire et de connexion. À travers des choix de matériaux réfléchis et des transitions spatiales artistiques, la maison devient un témoignage de la relation profonde entre l’architecture et l’identité.

Une Histoire d’Amour et de Légèreté

Comme le décrit Kennon lui-même : « La Maison de la Légèreté est une histoire d’amour fondée sur la lumière, à la fois naturelle et dans l’essence de la ‘légèreté’, un sentiment de confort, de bonheur et d’apesanteur. » À travers ce projet, Kennon célèbre le lieu et les souvenirs inoubliables qui nous relient à notre maison.

La transition de la maison vers des tons et des textures plus doux se fait à travers des murs sable, des courbes douces et des sols en granit patiné, évoquant la légèreté côtière de la Californie. Une œuvre centrale de l’artiste australien Nathan Hawkes ancre l’espace de repas décontracté, sa palette douce de rouges, de jaunes et de bleus insufflant une énergie dynamique mais apaisante. Soulignant davantage l’influence californienne, les meubles de cet espace ont été sourcés auprès de Stahl and Band, basé à Los Angeles.

Un Hommage Vibrant à l’Enfance Rurale

La salle à manger est un vibrant hommage à l’enfance pastorale des clients. Des murs en plâtre vénitien vert forêt enveloppent l’espace, complétés par des sols en marbre qui ajoutent texture et sophistication. Un lustre Fringe des années 1960 du designer suédois Hans-Agne Jakobsson préside une table circulaire noire associée à des chaises Cab de Cassina en cuir vert assorti. Au-dessus, les paysages de l’artiste de Melbourne Tracey Strange ajoutent une touche d’artisanat local, tandis qu’un rideau de velours vert riche apporte profondeur et chaleur.

Pour plus d’informations sur Kennon, visitez kennon.com.au.

Photographie de Felix Forest.

