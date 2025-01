La renaissance d’un New York perdu par Un inconnu complet

Le film biographique « A Complete Unknown » sur Bob Dylan, réalisé par James Mangold et basé sur le livre « Dylan Goes Electric! » d’Elijah Wald, transporte le spectateur dans le New York des années 1960. Avec Timothée Chalamet dans le rôle de Dylan, le film explore les lieux emblématiques de la ville qui ont façonné sa musique naissante, comme le club Gerde’s Folk City et le Gaslight à Greenwich Village.

La vision de François Audouy

Le designer de production François Audouy, connu pour son travail sur des films Marvel et des clips musicaux, a recréé avec minutie les appartements et les rues du New York des années 1960 pour le film. Plutôt que de surcharger les scènes d’objets d’époque, Audouy a adopté une approche nuancée, cherchant à capturer l’essence de l’époque et de l’évolution culturelle et politique qui l’a caractérisée.

Dans une interview, Audouy partage sa philosophie de conception axée sur l’obsession pour la vérité et l’authenticité des environnements qu’il recrée. Chaque détail, chaque couleur, chaque objet est soigneusement choisi pour raconter une histoire et immerger le public dans une époque révolue. Pour Audouy, il s’agit de créer un voyage dans le temps où le spectateur oublie qu’il regarde un film des années 1960 et se retrouve véritablement transporté dans cette période.

La magie des détails

L’appartement de Bob Dylan, en particulier, a été un défi passionnant pour Audouy. Avec son équipe, il a transformé un petit espace en un lieu chargé de sens et d’émotion. Chaque objet, chaque meuble a été recréé avec un souci du détail extrême pour donner vie à cet espace et le faire résonner avec l’histoire du personnage. Timothée Chalamet lui-même s’est imprégné de l’atmosphère de l’appartement pour mieux incarner Dylan à l’écran.

Audouy espère que le public prêtera une attention particulière à ces détails minutieux, qui ajoutent une profondeur et une authenticité à l’univers du film. En recréant le New York des années 1960, il souhaite offrir aux spectateurs une immersion totale dans une époque révolue, empreinte de romantisme et de connexion humaine, contrastant avec le New York moderne, plus aseptisé et impersonnel.

En fin de compte, le travail de François Audouy sur « A Complete Unknown » illustre la puissance de la production design pour transporter le public dans le temps et l’espace, et pour créer une expérience cinématographique immersive et émotionnelle.À travers chaque détail minutieusement pensé, c’est une véritable renaissance du New York perdu des années 1960 que le spectateur a la chance de redécouvrir sur grand écran.