La Relation Entre le Son et l’Espace: Découvrez les Liens Insoupçonnés

Peut-on dire que le son définit l’espace? Si les ruisseaux peuvent babiller et que le vent peut siffler, qui peut dire que les murs ne peuvent pas parler? Les co-animateurs Faraz Shah et Ella Hazard se posent cette question dans le cinquième épisode de leur podcast Sense of Space, où le duo explore les subtilités de l’expérience auditive de l’architecture. Présentée par Turf et le réseau de podcasts SURROUND, cette conversation emmène les auditeurs dans un voyage oral pour trouver les parallèles entre la musique et le design.

Une Célébration des Liens Culturels Partagés

Shah et Hazard abordent le sujet avec une profonde révérence pour la musique et le design holistique qui considère l’architecture comme une pratique artistique. Les deux présentent le travail du créatif aux multiples talents Bryan Black, également connu sous le nom de Black Asteroid, comme étude de cas, dont les sons créés de toutes pièces sont des réponses à des stimuli visuels qui inspirent souvent la production. Les bâtiments, les villes et même les lignes d’horizon ont un moyen d’évoquer des bandes sonores ou des réflexions lyriques reflétées dans des chansons, qui inspirent finalement les concepteurs lors de la construction de scènes avec des matériaux tangibles.

Les co-animateurs célèbrent les connexions au sein de l’héritage commun entre architectes, designers et musiciens en soulignant un fil conducteur commun à travers les médias visuels, la musique ou même la mode. Peu importe le genre, l’objectif est souvent de créer une sorte d’expérience pour quelqu’un d’autre. Shah établit également des liens entre les appareils qui rendent la musique mémorable de la même manière que les intérieurs sont rendus intéressants.

« Vous utilisez des motifs dans l’espace, souvent avec une répétition pour fixer des attentes. Et je pense que la musique électronique est de la même manière. Mais ensuite, vous devez trouver des moyens de créer ces moments de surprise et de délice, » dit Shah. « Vous interrompez ce motif, vous le brisez. Et je pense que c’est ce qui est si intéressant dans tout ça – ce sont les mêmes principes, des médiums différents. »

Hazard poursuit en développant l’idée précédente en introduisant le concept de tempo ou de rythme, citant des applications qui font correspondre les styles musicaux à la vitesse du mouvement physique. Comment pourraient sonner les segments de circulation à travers un bâtiment, et de quelle manière une mélodie pourrait-elle inciter les auditeurs à explorer de nouveaux territoires architecturaux?

Ces points ne représentent qu’une infime partie des citations sonores abordant l’artisanat, la création et les expériences spatiales répertoriées dans l’épisode cinq, laissant les auditeurs un peu plus attentifs à leur environnement – êtes-vous prêt à écouter?

Pour écouter Sense of Space, rendez-vous sur SURROUND à l’adresse surroundpodcasts.com ou sur votre plateforme de podcasts préférée.

