La nouvelle lampe Lily par Maju crée un avenir lumineux

La lampe Lily par Maju, fabriquée en 3D avec des matériaux biodégradables à base de plantes, met en avant la polyvalence d’un objet essentiel : la lumière. L’abat-jour est imprimé sans matériau de support, permettant d’économiser 50% d’énergie par impression. En tant que processus additif, il y a un minimum de déchets produits lors de la production par rapport à la fabrication traditionnelle. Aussi à l’aise sur un mur ou au plafond que sur une table, la lampe Lily est conçue pour une fonctionnalité ultime, permettant l’ajout indéfini de différentes bases et abat-jours.

Le support matériel est le seul déchet supplémentaire généré par l’impression 3D, permettant à la géométrie de se former correctement alors que l’imprimante suit son chemin. Cela permet à l’impression de nous donner n’importe quelle forme dans n’importe quel matériau, généralement un processus incroyablement coûteux pour les pièces usinées. Bien que des pièces hyper-techniques doivent encore être fabriquées de manière traditionnelle, l’impression 3D a ouvert tout un nouveau paradigme de sommets récemment impossibles. Maju utilise cette technologie de manière novatrice, sans besoin de matériau de support. Cela réduit le temps d’impression global, qui consomme moins d’énergie, et évite également le processus de finition, qui est parfois un processus chimiquement intensif où les pièces doivent être plongées dans des bains, créant un éclat brillant. Au lieu de cela, ces pièces conservent leur finition satinée d’origine, un léger éclat permettant à la base de refléter doucement la lumière venant d’en haut.

Le premier du genre à présenter une conception multi-modale et modulaire, la base de la lumière Lily peut être étendue, en utilisant des pièces séparées qui se fixent simplement à la base pour soulever l’abat-jour. L’opacité de l’abat-jour permet à juste assez de lumière de passer à travers pour créer une lueur chaleureuse, ajoutant une ambiance avec une touche moderne. En tant que lampe de table, le cordon s’enroule soigneusement autour d’un canal intérieur au centre, assurant que la lampe est sûre pour tous les types d’humains, grands ou petits.

L’utilisation de différents filaments crée une multitude d’opacités et de qualités d’abat-jour, qui peuvent être personnalisées sur demande spéciale. Nous grandissons avec la lumière, en utilisant simplement le matériel pour délimiter ce qu’est la lampe tout en changeant peut-être à la fois la base et l’abat-jour, un mini-ship of Theseus. Tout cela avec un impact environnemental minimal – lequel choisiriez-vous en premier ?

Maju est une entreprise d’éclairage imprimée en 3D qui change la façon dont nous voyons l’éclairage. Fluides, éphémères et élégantes, les pièces offertes par Maju sont interchangeables, remplaçables et améliorables. Les abat-jours incorporent une conception biomimétique, utilisant la conceptrice originale, la nature, pour définir leurs contraintes. Le Lily Omni et le Lily Grande sont disponibles sur le site web de Maju, et nous avons hâte de voir ce qu’ils feront ensuite.

Le Lily Omni est disponible à l’achat sur le site web de Maju à maju.design.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime faire de la randonnée, du vélo et apprendre à connaître l’espace.