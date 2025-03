La Mixx Revival 55 : Une Platine Vinyle Valise Colorée

Les lecteurs de vinyle portables ont connu une popularité croissante ces dernières années, mais de nombreux modèles souffrent d’une construction bas de gamme et d’un manque de fonctionnalités. La platine vinyle de style valise Mixx Revival 55 de Mixx Audio se démarque cependant comme une option abordable mais de haute qualité, offrant tout ce dont les amateurs de vinyles ont besoin en 2025.

Conçue pour ceux qui apprécient le charme du vinyle sans vouloir investir dans une platine onéreuse, la Revival 55 trouve un équilibre entre style, fonctionnalité et accessibilité. Proposée à seulement 99,99 $, elle offre des fonctionnalités premium sans vider votre portefeuille.

Le design rétro inspiré de la Revival 55 Vinyl Record Player se distingue par sa variété de couleurs vives, notamment le bleu turquoise, le crème, le noir, et bientôt les options rose et vert sauge à venir. Contrairement à de nombreuses platines vinyles bon marché disponibles en couleurs limitées, ce modèle ose des esthétiques audacieuses. Son corps en bois enveloppé de cuir polyuréthane, accentué par des boucles chromées, garantit une finition élégante et durable tout en restant portable.

Malgré son look vintage rétro, la Revival 55 regorge de technologies modernes. Elle prend en charge trois vitesses de lecture – 33 1/3, 45 et 78 tours par minute – assurant une compatibilité avec une large gamme de disques. Le bras de lecture mécanique est conçu pour protéger votre collection de vinyles tout en offrant une lecture de haute qualité. De plus, les haut-parleurs stéréo intégrés offrent une expérience d’écoute tout-en-un pratique, éliminant le besoin de haut-parleurs externes.

Pour ceux qui préfèrent une configuration audio plus personnalisable, la Revival 55 comprend une connectivité Bluetooth bidirectionnelle. Cela permet aux utilisateurs de se connecter sans fil à des enceintes ou des écouteurs Bluetooth, ou de diffuser de la musique directement depuis leurs smartphones. Le dispositif dispose également d’une entrée AUX pour les connexions filaires et d’une sortie niveau ligne pour se connecter à des amplificateurs et des haut-parleurs haut de gamme.

La platine vinyle Mixx Revival 55 est actuellement disponible en noir, crème et bleu sur mixxaudiousa.com ou amazon.com, avec les options rose et vert sauge à venir prochainement.

