La méthode la plus efficace pour nettoyer un évier en acier inoxydable

Nettoyer un évier en acier inoxydable peut sembler être une tâche ménagère banale, mais la méthode que nous allons vous présenter est littéralement ma tâche de nettoyage préférée. Je n’exagère pas. C’est tellement facile, simple et incroyablement efficace. Cette méthode ne nécessite pas de produits de nettoyage spéciaux ou agressifs et redonnera à votre évier son éclat d’origine en quelques minutes seulement. Sherry a essayé cette méthode en premier et nous l’avons tous les deux adoré depuis. J’ai même appris à nos enfants comment le faire. Mais honnêtement, c’est tellement satisfaisant à faire que je garde généralement cette tâche pour moi-même.

Nous avons toujours aimé l’aspect et la durabilité d’un évier en acier inoxydable. Il a l’air haut de gamme et se coordonne parfaitement avec les appareils en acier inoxydable. Cependant, comme les réfrigérateurs et les lave-vaisselle, ils sont sujets aux traces de doigts, aux empreintes et à la saleté terne. Probablement surtout parce que nous nous lavons constamment les mains sales et la vaisselle sale. Heureusement, nettoyer l’acier inoxydable de votre évier est beaucoup plus facile et plus amusant que d’essuyer l’avant de vos appareils. Et ai-je mentionné satisfaisant?

Fournitures nécessaires (seulement 3!)

Six étapes pour nettoyer un évier en acier inoxydable

Quand nettoyer votre évier en acier inoxydable

Ce qu’il faut éviter

Pourquoi nettoyer votre évier en acier inoxydable?

Conseils supplémentaires pour le nettoyage

La méthode que nous utilisons pour nettoyer les éviers de cuisine et restaurer leur éclat ne nécessite que 3 ingrédients:

Bicarbonate de soude

Liquide vaisselle

Eau chaude (du robinet)

C’est littéralement toute la liste.

La seule fourniture que vous pourriez ne pas avoir à portée de main est le bicarbonate de soude. Vous pouvez acheter une petite boîte pour moins de 2 $ dans n’importe quel supermarché. D’autres méthodes incluent des fournitures comme le vinaigre blanc, le jus de citron, des gants en caoutchouc et des chiffons en microfibre. Ils peuvent être utilisés, mais nous ne les trouvons généralement pas nécessaires. Au lieu de cela, garder la liste des matériaux courte et succincte rend plus probable que vous vous attaquiez à la tâche.

Si vous êtes comme nous, vous trouverez les étapes faciles, amusantes et étonnamment satisfaisantes. C’est presque comme jouer avec de la slime ou du sable cinétique, mais vous obtenez un évier brillant à la fin en prime. Regardez le processus dans cette vidéo ou suivez les instructions complètes ci-dessous.

Videz votre évier

Saupoudrez de bicarbonate de soude

Ajoutez du liquide vaisselle

Frottez

Rincez

Séchez ou faites briller

REMARQUE: Vous pouvez également regarder cette vidéo sur YouTube.

Étape 1: Videz votre évier

Tout d’abord, videz votre évier de toute vaisselle ou débris. Cela signifie: charger le lave-vaisselle, retirer les casseroles ou les poêles et rincer les restes de nourriture. Vous voulez également retirer tous les plateaux de la cuve, les porte-éponges ou autres obstructions. Cela vous donnera un accès clair à toute la surface de l’évier.

Étape 2: Saupoudrez de bicarbonate de soude

Ensuite, saupoudrez de bicarbonate de soude sur toutes les surfaces de votre évier humide. Il n’a pas besoin d’être entièrement recouvert, mais nous suggérons d’utiliser une bonne quantité de bicarbonate de soude. Nous ne mesurons rien – il suffit de le secouer directement de la boîte et d’en saupoudrer légèrement tout au long de l’évier. Vous pouvez toujours en ajouter plus au fur et à mesure.

Étape 3: Ajoutez un peu de liquide vaisselle

Ensuite, nous ajoutons un peu de liquide vaisselle sur le bicarbonate de soude. Ce filet de savon aidera à nettoyer, désinfecter et désodoriser votre évier. Le jus de citron et/ou les huiles essentielles peuvent également être utilisés pour ajouter un parfum naturel. Juste un filet léger autour de l’évier devrait faire l’affaire. Encore une fois, plus peut être ajouté au fur et à mesure si nécessaire.

Étape 4: Frottez, frottez, frottez!

Maintenant, la partie amusante! Le bicarbonate de soude + le savon forment un gommage granuleux (cela peut sembler dégoûtant, mais ce n’est pas le cas) que vous pouvez frotter autour de votre évier. Vous devrez peut-être ajouter un peu d’eau pour obtenir une consistance facile à frotter. Ne pas en ajouter trop et tout rincer dans le drain.

Vous pouvez porter des gants ou utiliser un chiffon en microfibre pour cette partie, mais nous préférons frotter avec nos doigts nus. Cela rend plus facile de sentir quelles zones ont été frottées en douceur et lesquelles pourraient avoir besoin d’une attention particulière. C’est un peu salissant de cette manière, mais c’est aussi ce qui le rend extrêmement satisfaisant.

Étape 5: Rincez votre évier

Une fois que vous avez frotté tout l’évier – n’oubliez pas les coins, les bords et autour du drain! – rincez tout avec de l’eau tiède. Si vous remarquez des endroits manqués, saupoudrez simplement un peu plus de bicarbonate de soude et frottez à nouveau cette zone. C’est facile, alors ne vous inquiétez pas si vous ne l’obtenez pas à 100% parfait du premier coup.

Étape 6 (Facultatif): Séchez ou faites briller

Enfin, vous pouvez utiliser un essuie-tout ou un chiffon propre pour essuyer votre évier. Cette dernière étape de “polissage” le fait vraiment briller. Cela évitera également la formation de traces d’eau ou de traces sur votre acier fraîchement rincé. N’hésitez pas à sauter cette étape car le robinet sera inévitablement utilisé à nouveau bientôt, mouillant à nouveau tout l’évier – mais si vous êtes là pour ce “après” satisfaisant, essayez-le.

Quand nettoyer votre évier en acier inoxydable

La méthode décrite ci-dessus est quelque chose que nous faisons en fonction des besoins, généralement une fois toutes les 1 à 2 semaines. Pour le nettoyage quotidien, nous utilisons généralement simplement le pulvérisateur de robinet et une éponge pour rincer les restes de nourriture ou de résidus évidents. Cela permet d’éviter les désordres, les odeurs et les taches de rouille, mais ne redonne pas l’éclat comme le bicarbonate de soude le fait.

Pouvez-vous croire que la photo de notre évier ci-dessus a été prise PLUS DE QUATRE ANS APRÈS UNE UTILISATION INTENSIVE! Pour des nettoyages encore plus approfondis ou des taches plus tenaces, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessus mais substituer du vinaigre blanc au liquide vaisselle. Nous avons entendu dire que la réaction entre le vinaigre et le bicarbonate de soude peut aider à éliminer les taches tenaces. Nous n’avons jamais eu besoin d’aller dans cette voie, car nous utilisons simplement les étapes que nous avons détaillées ci-dessus. Vous pouvez également essayer des nettoyants en acier inoxydable commerciaux comme Bar Keepers Friend comme autre ligne de défense contre les taches extrêmement tenaces.

Ce qu’il faut éviter

Comme vous le découvrirez avec cette méthode, il ne faut pas grand-chose pour garder votre évier en acier inoxydable au meilleur de sa forme. Mais l’acier inoxydable peut être sujet à la rouille et aux taches d’eau dure, donc vous pourriez être tenté d’essayer des techniques plus lourdes. Gardez simplement à l’esprit les limitations suivantes:

• N’utilisez pas de laine d’acier ou d’autres brosses rigides, qui peuvent laisser des rayures

• Évitez les produits chimiques agressifs comme l’eau de Javel ou d’autres nettoyants qui ne sont pas destinés à l’acier inoxydable

• Ne laissez pas des pots ou des ustensiles en métal reposer pendant de longues périodes, ce qui peut rayer ou favoriser la rouille

• L’eau stagnante peut entraîner des taches ou de la corrosion, assurez-vous donc que votre drain fonctionne bien et que votre évier est de niveau

Ces pratiques, associées à un nettoyage régulier, aideront à maintenir votre évier en acier inoxydable pour longtemps.

Pourquoi nettoyer votre évier en acier inoxydable?

En plus de rendre votre évier plus attrayant, effectuer des nettoyages en profondeur réguliers de votre évier présente d’autres avantages:

Il réduit les odeurs

Les taches alimentaires ne sont pas seulement disgracieuses, elles peuvent également entraîner des odeurs désagréables dans la cuisine. Cette méthode au bicarbonate de soude non seulement élimine ces taches, mais l’utilisation de liquide vaisselle (ou de jus de citron) ajoute un parfum frais à votre évier.

Il améliore l’hygiène

Le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, le jus de citron et les savons ont tous des qualités antibactériennes qui aident à garder votre évier plus hygiénique, en combattant des bactéries comme E. coli et salmonella. Cela aidera à rendre votre évier un endroit plus hygiénique pour rincer/préparer des aliments ou faire la vaisselle.

Il prévient les taches

Les nettoyages réguliers avec du bicarbonate de soude aideront à prévenir les taches permanentes, surtout dans les zones où des porte-éponges ou des supports de bassin pourraient héberger des accumulations que vous ne voyez pas au quotidien.