La Maison des Marées: Une Évasion Écossaise Moderne le Long de la Côte de Solway

Surplombant la paisible côte de Solway à Dumfries et Galloway, la Maison des Marées est une retraite contemporaine imaginée par Brown & Brown Architects pour un couple de retraités en transition depuis la vie citadine à Édimbourg. Les clients aspiraient à une évasion paisible au cœur de la beauté sauvage du littoral écossais. D’un côté nord, la façade en briques d’argile fumées offre une présence solide et ancrée qui reflète le charme du village voisin. En revanche, le revêtement en bois du côté sud embrasse la fluidité de l’environnement côtier, conçu pour vieillir avec grâce au fil du temps. Au cœur de la conception se trouve une cour captivante à trois côtés, ancrée par un vibrant arbre Acer Fireglow, qui agit à la fois comme une barrière visuelle et fonctionnelle entre les espaces de vie principaux et l’atelier d’artiste.

Cette approche de la cour non seulement renforce l’intimité, mais favorise également un sentiment d’intimité et de connexion avec l’extérieur. Le placement soigneux de fenêtres expansives invite la beauté naturelle environnante à l’intérieur, créant un jeu constant entre l’environnement construit et son environnement. « Nous voulions une maison chaleureuse et accueillante, et nous pensons que c’est magnifiquement réalisé. Nous nous pincions toujours car tout est tellement incroyable », déclarent les clients.

Un Refuge Artistique et Relaxant

La maison est un sanctuaire où l’inspiration artistique et la relaxation coexistent. L’atelier d’artiste, avec son coin en verre stratégiquement positionné donnant sur l’estuaire de la rivière Urr, incarne cette double fonction. Ce coin intime sert de lieu de réflexion et de créativité, offrant une vue toujours changeante sur les eaux de marée et les horizons lointains.

Des choix de conception réfléchis, tels que de grandes fenêtres pour un gain solaire naturel et des ouvertures stratégiquement placées pour la ventilation croisée, garantissent l’efficacité énergétique sans compromettre le confort. Le mur de maçonnerie du côté nord agit comme un accumulateur thermique, tandis que le vitrage sud bénéficie d’un surplomb qui offre un ombrage saisonnier. Ces caractéristiques incarnent la philosophie du « travail lent » de Brown & Brown, mettant l’accent sur une planification méticuleuse, un savoir-faire intemporel et une responsabilité environnementale.

À l’intérieur, le parquet et le carrelage coexistent aux côtés de bois texturés et d’une riche palette de couleurs pour une atmosphère chaleureuse et accueillante, même les jours les plus sombres. Les espaces publics visent à être plus lumineux et aérés, tandis que les zones privées sont conçues avec une ambiance plus sombre pour encourager la relaxation. Des meubles sur mesure, fabriqués par les propriétaires, et des héritages familiaux complètent l’intérieur pour le rendre plus personnel.

Pour en savoir plus sur la Maison des Marées et Brown & Brown Architects, visitez brownandbrown.studio.

Photographies de Jim Stephenson et Mart Goosens.

