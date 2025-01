La Maison des Lauriers: Un Havre de Paix à Bromont, Canada

Située dans un paysage rural paisible, la Maison des Lauriers – située à Bromont, Canada et conçue par Paul Bernier Architecte – a été créée comme un lieu de pause et de réflexion. Ses trois simples volumes à pignons, ses matériaux traditionnels et ses espaces extérieurs protégés insufflent une sensation de tranquillité. Chaque élément, de la salle d’entrée en verre à l’espace de vie voûté, invite les résidents et les visiteurs à prendre du recul, à regarder autour d’eux et à apprécier le cadre naturel. Deux volumes, abritant la résidence principale et un garage avec des quartiers d’hôtes, présentent des extérieurs en brique et en pierre, tandis qu’une petite grange revêtue de cèdre complète le trio. Ensemble, ces formes simples et ces matériaux naturels confèrent à la propriété une présence subtile et durable.

Une Oasis de Sérénité

Des murs en pierre s’étendent vers l’extérieur des fondations de la maison, l’ancrant dans le paysage. Un passage entièrement vitré relie la maison et le garage, mettant en valeur leurs formes distinctes et servant d’entrée principale. De cette approche, les visiteurs aperçoivent la plaine environnante au-delà de la propriété. Paul Bernier a déclaré : « Nous avons cherché à imprégner cette maison d’un sentiment de calme, d’une atmosphère paisible et contemplative, car c’est ce que nous avons ressenti en découvrant le site pour la première fois. »

À l’extrémité ouest du garage, une cuisine et une salle à manger en plein air sont abritées par des plafonds en cèdre imposants et des murs en brique massifs. Une large ouverture encadre la vue sur la montagne, tandis qu’un écran en brique du côté sud assure l’intimité et filtre la lumière du soleil. Une fente discrète dans la maçonnerie permet de libérer la chaleur accumulée en été. À l’intérieur, la salle d’entrée en verre mène à la pièce de vie principale, accessible via une cloison en bois qui guide subtilement les mouvements. Cet espace de vie central s’élève à la hauteur totale de la structure à pignons, où des ouvertures horizontales donnent accès aux terrasses. En hauteur, un plafond voûté enduit de chaux renforce le caractère paisible de l’intérieur.

Une Palette de Matériaux Raffinée

Dans l’ensemble, une palette retenue de chêne blanc, de plâtre de chaux et de pierre maintient une atmosphère calme. Les matériaux extérieurs tels que la brique, la pierre, l’acier et le cèdre ont été choisis pour leur durabilité, avec des ouvertures profondes, des piliers de maçonnerie et des murs de pierre conférant une sensation de permanence.

Photographie par James Brittain.

Une Touche Personnelle

En tant que passionné de minimalisme, j’ai toujours été fasciné par la capacité de l’architecture à créer des espaces de paix et de contemplation. La Maison des Lauriers à Bromont illustre parfaitement cette idée, offrant un refuge serein au cœur de la nature. Que ce soit pour une pause méditative ou simplement pour apprécier la beauté de l’environnement, cet espace conçu par Paul Bernier Architecte incarne l’harmonie entre l’homme et son cadre naturel. Il nous invite à ralentir, à observer, et à ressentir la quiétude qui émane de chaque pierre, de chaque poutre, de chaque recoin de cette magnifique demeure.