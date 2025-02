La beauté architecturale de la Maison de Vacances à Majorque

Située sur l’île de Majorque, en Espagne, cette maison de vacances est une véritable œuvre d’art architectural. Conçue par le cabinet isla, en collaboration avec une équipe de professionnels talentueux, elle offre un espace de vie de 2 810 pieds carrés qui respire la lumière et le design moderne.

Le Projet: Une Transformation Radicale

Lorsque l’architecte isla a entrepris la rénovation de cette maison mitoyenne, il ne s’attendait pas à une transformation aussi radicale. En achetant la parcelle adjacente, une longue bande étroite construite bord à bord, l’équipe a ouvert de nouvelles perspectives pour la conception de la maison. Cela a permis la création de grandes ouvertures sur la nouvelle cour, transformant le projet en une exploration de toutes les façons possibles d’apporter de la lumière dans les maisons.

À l’intérieur de la maison principale, les espaces ont été ouverts et réorganisés pour s’adapter à la nouvelle configuration. Un ancien garage a été transformé en salon avec vue sur la ruelle, la cuisine a été déplacée pour se connecter à la cour, une grande salle de jeux avec lumière naturelle a été créée au premier étage, la salle de bain a été alignée avec la façade arrière et a reçu un accès à une terrasse intermédiaire, et les chambres ont été empilées et reliées par de nouveaux escaliers.

Le Chiringuito: Un Coin de Paradis

Sur la parcelle allongée, une petite maison d’invités a été conçue, utilisant toute la largeur de la structure. Le mur donnant sur la cour a été ouvert complètement pour accueillir une cuisine qui fait également office de « chiringuito », avec une fenêtre relevable. Au premier étage, un espace à double hauteur sert de chambre, tandis que l’extrémité sud est aménagée en salle de bains linéaire entre l’escalier et le couloir. À l’extrémité opposée de la parcelle, un garage-studio complète le bord nord de la cour.

La Matérialité du Projet: Élégance et Caractère

La matérialité du projet a été réduite à trois éléments essentiels : le mortier de chaux – blanc et lisse pour les intérieurs, terreux et texturé pour les façades – une menuiserie verte unifiée, et un sol de style Palladien personnalisé. Développé localement et spécifiquement pour le projet, le revêtement de sol présente des carreaux subtilement dépareillés et irrégulièrement disposés qui unifient et apportent du caractère aux deux maisons.

En conclusion, cette maison de vacances à Majorque est un véritable joyau architectural qui allie élégance, fonctionnalité et luminosité d’une manière unique. C’est un témoignage de l’ingéniosité et du talent de l’équipe de conception, ainsi qu’une source d’inspiration pour tous ceux qui rêvent de créer un espace de vie exceptionnel.