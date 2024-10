Les goûts changent. Les modes passent. Et avec cela, de nouveaux styles prennent leur place, dans le cycle toujours en mouvement de ce qui est à la mode. Si une solution d’éclairage durable pouvait changer selon vos goûts, actionneriez-vous cet interrupteur ? La lampe modulaire STAK de Melt Mod est une réponse élégante, avec des modules imprimés en 3D qui peuvent être échangés et empilés dans différentes configurations. La fabrication additive et un corps en filament de PLA font de cette lampe une option à faible déchet qui peut être refaite et reconfigurée à l’infini.

La lampe modulaire STAK est disponible en version plafonnier, applique murale et lampe de table, trouvant sa place dans n’importe quelle pièce de la maison. Étant donné que les pièces imprimées en 3D sont fabriquées sur demande en PLA, un bioplastique d’origine végétale dérivé de la canne à sucre, les abat-jours de la lampe STAK sont 100 % compostables commercialement. Cela permet à Melt Mod d’expérimenter des formes qu’il serait difficile de produire avec une fabrication traditionnelle, tout en utilisant des matériaux intelligents pour réduire les déchets. De plus, Melt Mod s’engage à n’utiliser que des emballages recyclés et sans plastique pour tous les produits.

La lampe modulaire STAK est tout aussi élégante avec un seul module qu’avec sept. Les modules, fortement influencés par un design scandinave, peuvent être empilés, échangés, modifiés et personnalisés pour un ajustement parfait. Les petits appartements, les salons contemporains et même les espaces professionnels pourraient bénéficier d’un changement de décor de temps en temps, sans les frais supplémentaires d’une nouvelle pièce. Et avec six formes distinctes parmi lesquelles choisir, les possibilités sont pratiquement infinies.

Les abat-jours forment un diffuseur imposant d’inspiration mi-siècle qui constitue la lampe modulaire STAK. Ajoutant une touche de chaleur à une ampoule à filament standard, la lumière incarne les principes du design scandinave de chaleur et de confort, ou hygge. Dans une palette de couleurs relativement douce, certains éléments se distinguent : un module de terre cuite riche, un autre bleu poussiéreux. Ces teintes, qui incluent Sienna, Moss, Slate et Sand, se rejoignent pour former une collection cohérente et créative.

Comme la lampe modulaire STAK est conçue pour être installée au plafond, au mur ou pour reposer comme une lampe de table, toutes les pièces s’assemblent et se séparent facilement. Convertibles et personnalisables, les pièces s’emboîtent et se clipsent, très intuitives pour toute personne qui pourrait ne pas être familière avec les spécificités de l’éclairage.

Ici, nous pouvons voir une vue éclatée de la lampe modulaire STAK, détaillant clairement à quel point les modules s’empilent proprement. Comme toujours, le design se trouve dans les détails, avec des points de fixation astucieusement dissimulés et des accessoires d’installation magnifiquement intégrés. L’équerre industrielle en L ne gâchera plus nos silhouettes magnifiquement élaborées.

Melt Mod est une marque de mobilier émergente, lancée sur Kickstarter ce mois-ci et obtenant rapidement un badge “Projets que nous aimons” dans les deux premiers jours. Ils se spécialisent dans l’éclairage imprimé en 3D, la lampe modulaire STAK étant la première d’espérons-le de nombreuses autres. “La lampe modulaire STAK a été inspirée par le désir d’apporter plus de flexibilité, de créativité et d’utilité à la décoration intérieure”, déclare Neil Kupras, fondateur de Melt Mod. “L’objectif était de créer quelque chose qui soit accessible, mais sophistiqué, et suffisamment polyvalent pour s’adapter à n’importe quelle pièce.”

