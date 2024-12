La Lampe Blossi de Nuura Capture la Magie de la Lumière Nordique

La lumière a une qualité magique – fugace, insaisissable et souvent difficile à reproduire. Que ce soit un coucher de soleil éblouissant ou les doux motifs de la lumière tamisée sur le sol, ces moments sont captivants en personne mais sont difficiles à vraiment capturer en mots ou même en photos. La designer d’éclairage danoise Sofie Refer est profondément touchée par ces phénomènes naturels, en particulier la lumière nordique éthérée. « J’ai été inspirée par la lumière d’automne nordique lorsque la lumière se reflète dans les feuilles dorées qui tombent et apporte de belles nuances chaudes, » explique-t-elle. « En même temps, cette saison est mélancolique car la sombre saison hivernale approche. Je travaillais à voir si je pouvais créer une lumière qui a la même lumière dorée indirecte, un moyen de maintenir les couleurs d’automne tout au long de la saison hivernale. » Refer donne vie à cette vision avec la lampe Blossi Table Mini, une lampe portable de Nuura. Une nouvelle interprétation de la lampe de table Blossi originale, cette version réimaginée va au-delà de la simple fonctionnalité pour cultiver des ambiances confortables et hygge qui transforment les espaces intérieurs et extérieurs en petits havres de confort et de chaleur. Parfaite pour des rassemblements intimes, des moments paisibles de solitude ou simplement pour ajouter une touche d’élégance aux environnements quotidiens.

L’Élégance de la Lampe Blossi Table Mini

L’élégance définit la lampe Blossi Table Mini, car son design minimaliste se concentre sur la simplicité sans distractions. Refer partage que « Blossi a une lumière indirecte qui se reflète dans une finition dorée spéciale développée pour le design pour ressembler à des feuilles dorées. Les formes du design sont arrondies, des formes simplistes pour mettre en valeur la douceur de la lumière. » Équipée de la technologie LED et d’une source d’alimentation de batterie rechargeable, la lampe est économe en énergie et durable. Le disque LED, qui réfléchit la lumière à l’intérieur de l’abat-jour, est facilement remplaçable, assurant sa longévité.

Utilisation Polyvalente de la Lampe Blossi

Alors que Blossi fonctionne bien comme lampe de table extérieure, Refer utilise souvent la sienne à l’intérieur : « Je trouve qu’il est important d’avoir une lumière suffisante et harmonieuse pour les différentes situations que vous avez tout au long de la journée. Chez moi, j’apporte la Blossi Portable de la fenêtre à la table à manger quotidiennement. »

Finitions Intemporelles et Disponibilité

Blossi est disponible en deux finitions intemporelles : noir laqué avec un abat-jour en acrylique opale et une finition dorée luxueuse avec un abat-jour en acrylique transparent. La couleur noire audacieuse ajoute une touche de drame à n’importe quel espace, tandis que l’or exhale l’élégance et la sophistication. Les deux finitions complètent facilement une variété de styles intérieurs, améliorant l’atmosphère avec une lueur chaleureuse et accueillante qui élève l’ambiance de n’importe quelle pièce.

Pour en savoir plus et illuminer votre environnement avec la Lampe Blossi Table Mini de Sofie Refer pour Nuura, visitez nuura.com.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.