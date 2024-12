La Jaguar Type 00 : Une Révolution dans le Monde de l’Automobile de Luxe

Jaguar est en train de vivre une transformation majeure. En plus de dévoiler son nouveau logo – qui a suscité sa part de critiques – la marque emblématique a présenté une voiture concept qui marque le début d’une nouvelle ère. Baptisé la Type 00, ce design est un changement radical par rapport à tout ce que nous avons vu de Jaguar auparavant – pour le meilleur ou pour le pire.

Un Design Révolutionnaire

Accompagnant le nouveau logo se trouve la nouvelle devise de Jaguar : « Ne Copiez Rien ». Fidèle à cet ethos, la Type 00 est une création unique. Le véhicule arbore une posture longue et basse avec une esthétique brutaliste distincte. Ses proportions sont particulièrement remarquables, avec des roues massives de 23 pouces, une construction à deux niveaux et des fenêtres étroites et élégantes. Le concept a été présenté dans deux couleurs audacieuses : une teinte rose foncé nommée « Miami Pink » et une nuance métallique appelée « London Blue ».

À l’arrière de la Type 00 se trouvent deux barres lumineuses parallèles qui encadrent l’arrière, lui donnant une touche moderne et futuriste. À l’avant, des phares fins enveloppent élégamment les coins courbés de la voiture, ajoutant à son look distinctif.

Un Intérieur aussi Intriguant que l’Extérieur

L’intérieur de la Type 00 est tout aussi intéressant que son extérieur. Le design intègre plusieurs écrans, dont un affichage fin qui s’étend à la base du pare-brise – rappelant le Lincoln Nautilus – et deux écrans principaux pour le conducteur et le passager. Une longue rampe en laiton traverse le centre de la cabine, créant une séparation visuelle et fonctionnelle entre le conducteur et le passager. La palette de couleurs de l’intérieur, beige et laiton, est complétée par des matériaux comme le laiton, le travertin et l’albâtre, que Jaguar a identifiés comme les éléments principaux de la cabine.

Une Symbolique Pensée

Jaguar a infusé le nom Type 00 d’une symbolique réfléchie. Le préfixe « Type » rend hommage aux classiques comme la Jaguar E-type, tandis que le premier zéro représente zéro émission, et le deuxième zéro signifie que c’est « la voiture zéro » dans la nouvelle lignée de Jaguar.

La Type 00 sert de prévisualisation de design pour le prochain véhicule électrique (VE) de Jaguar, un modèle quatre portes devant faire ses débuts fin 2025. Ce VE promet une autonomie allant jusqu’à 430 miles, s’alignant avec l’engagement de Jaguar envers un avenir électrique. Bien que la Type 00 elle-même ne soit pas destinée à la production, il sera fascinant de voir quels éléments de design se retrouveront dans le produit final. Il est probable que certains éléments extérieurs seront conservés, mais les éléments intérieurs plus expérimentaux pourraient être atténués en raison de la praticité et des exigences réglementaires. Attendez-vous à ce que les rétroviseurs latéraux reviennent sur le modèle de production.

Pour plus d’informations sur la Jaguar Type 00, visitez jaguar.com.