La Gamme de Cavalier d’Objets pour la Pensée Brille dans l’Espace

La simplicité est souvent considérée comme l’une des caractéristiques de conception les plus évasives, un produit d’une vaste quantité d’essais et d’erreurs jusqu’à ce que le moins fasse le plus. La gamme de cavalier par Objets pour la Pensée incarne cet idéal, combinant des connaissances mécaniques avec un design minimaliste pour créer une collection d’éclairage cohérente qui peut vivre confortablement dans n’importe quel intérieur. La gamme de cavalier comprend des options de lampes murales, de lampes de table et de montures d’appliques, ainsi que des lampadaires pour une collection équilibrée et élégante.

Prose Large – Lampe de Table

Comme les tableaux de commutation ou les panneaux de contrôle il y a plus d’un siècle, les mesures du corps humain étaient considérées pour créer des signaux, des sons et des couleurs qui rendraient les opérations plus faciles pour les techniciens de toutes les industries. Ces styles de conception ont refait surface dans les synthétiseurs Moog et les machines à tambour Roland sortis pour la première fois dans les années 1960, offrant des moyens faciles de délimiter les sons synthétiques et de créer des boucles. La lueur douce et la régularité de la gamme de cavalier rappellent ces indices de style d’une manière complètement nouvelle. En bouleversant l’échelle et les dimensions de la technologie avec laquelle la plupart des gens sont familiers, et en associant ces notions à des matériaux d’éclairage non conventionnels tels que le bois, la collection se démarque comme un brillant exemple d’élégance simpliste, ajoutant une touche moderne au sol, au mur ou à la table.

Prose Small – Lampe de Table

Usinée avec expertise, la lampe Prose est disponible en Small et Large, avec une option de montage mural pour ceux qui n’ont pas besoin de leur éclairage câblé. Fabriquées à partir de métaux moulés, de bois et de verre, les fixations Prose présentent un abat-jour en verre plat situé à l’intérieur de la base annelée. Également disponibles en variations de montage extérieur et de plafond, choisissez parmi une large gamme de finitions pour un look qui conviendra à n’importe quel style préexistant avec facilité.

Rider Double

La gamme de cavalier, avec ses dômes en verre reposant sur une mince base en aluminium profond, est parfaite pour une utilisation dans des espaces résidentiels ou commerciaux. Ce pièce est disponible en variantes Single, Double, Triple et Quad, ainsi qu’une version Nude taquine, l’esthétique accueillante qu’Objets pour la Pensée apporte ici est livrée de manière compacte et astucieuse. Les dômes en verre reposent sur une mince base en aluminium profond.

Lampe de Séquence

La Lampe de Séquence est un véritable arrêt, des rangées d’ampoules rondes s’étendant vers le haut sur une base en aluminium brut conçue pour refléter une partie de la lumière chaude et brillante que les sphères répétitives émettent. La lumière blanche douce rappelle le soleil se levant après une longue nuit, et le fond noir non traité ressemble à l’intérieur industriel d’une boîte de nuit, prenant l’usure naturellement avec le temps.

Objets pour la Pensée est né des esprits de Jay Jermyn et CJ Anderson, des designers et artistes australiens explorant sincèrement les collaborations qui rehaussent et définissent la marque. « Liés par l’intuition, nous opérons avec la liberté de créer ce qui peut sembler différent, mais se sentir juste, à travers l’utilisation de formes industrielles, de matérialité et d’une vision affinée », expliquent-ils, s’engageant dans la nature holistique de leur métier. Offrant une large gamme d’éclairages, dont certains sont adaptés à une utilisation en extérieur, nous sommes impatients de voir ce qui se passera ensuite.

Pour en savoir plus sur la gamme complète de cavalier par Objets pour la Pensée, visitez of-t.com.